Centrum pro uprchlíky v Praze zavírá. Nechápeme to, reaguje premiér i hejtmani

V Praze se o půlnoci ze středy na čtvrtek uzavře Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Primátor Zdeněk Hřib si od toho slibuje, že Ukrajinci začnou přecházet i do jiných krajů, kde jsou ještě volné kapacity. V metropoli je podle něj více uprchlíků, než město dokáže zvládnout. Uzavření centra kritizuje premiér, hejtmani i dobrovolníci, kteří na místě pomáhají.

Ukrajinec Denis je v Česku už dva roky, jeho otec přijel z Doněcku teprve před pár dny. Ve středu dopoledne ho šel Denis doprovodit do pražského uprchlického centra ve Vysočanech, kde si otec vyřizoval vízum. Stihli to na poslední chvíli. Vedení města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) rozhodlo, že centrum od čtvrtka zavře, protože v Praze je uprchlíků z Ukrajiny už příliš mnoho.

"Vážně je to dneska poslední den?" ptá se Denis, zatímco ve stanu před centrem čeká, až jeho otec vyřídí všechny dokumenty. "Slyšel jsem, že se o něčem takovém uvažuje, tak jsme s tátou radši vyrazili. On se sem z Doněcku nemohl dostat dřív, protože je to území okupované Rusy a bylo to pro něj složitější," vysvětluje Denis lámanou češtinou.

Podobně si přišel pro víza v poslední den mladý pár, který z Ukrajiny přijel před čtyřmi dny. "Česko jsme neznali. Praha nám byla doporučena a taky tu máme starého známého, u kterého můžeme bydlet," říká kombinací češtiny a ruštiny mladý Ukrajinec. Je rád, že registraci stihli ještě ve Vysočanech a nemusí ji řešit někde jinde.

Uprchlíků, kteří se v tomto týdnu přišli do Vysočan registrovat, oproti předchozím týdnům mírně přibylo. Někteří podobně jako Denisův otec přišli do Česka až teď, jiní v Praze pobývají už déle, ale až informace o uzavření centra je přinutila si jít víza vyřídit.

Největší nápor řešili pracovníci centra v pondělí, kdy přišlo 755 lidí, v úterý jich bylo 622 a před vchodem se tvořily fronty. Ve středu byla situace podle dobrovolníků na místě o něco klidnější, uzavření centra ale primátorovi vyčítají. "Včera a předevčírem jsme tu měli nával Ukrajinců. Počet lidí, kteří sem přicházejí, se zvýšil. Mají tady zázemí, pomáhají tu hasiči, neziskové organizace, Červený kříž. Proč zavírat něco, co funguje," diví se dobrovolnice. Předpokládá, že ještě nejméně týden budou k centru ve Vysočanech lidé přicházet a hledat tam pomoc.

V Praze je na obyvatele čtyřikrát více Ukrajinců

Praha zavírá své jediné centrum na dobu neurčitou. Primátor Hřib je ale připravený ho znovu otevřít, pokud vláda a kraje vyřeší přerozdělování uprchlíků. V metropoli je teď na jednoho obyvatele čtyřikrát více Ukrajinců než v jiných krajích. "Opravdu nemůžeme přijímat lidi v místě, kde se o ně neumíme a nemůžeme postarat. Kapacity jsou prostě plné," říká Hřib.

Navrhuje, aby se dávky uprchlíkům vyplácely jen v regionech, které je zvládnou integrovat. Nechal si k tomu vypracovat právní analýzu a v pátek se kvůli tomu sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Premiér ale označil uzavření pražského centra za neuvážené. "Primátor má před volbami a bohužel některé kroky a mediální vyjádření tomu odpovídají víc než té odpovědnosti, kterou všichni máme, abychom situaci zvládli," kritizuje Fiala primátora.

V podobném duchu se vyjadřuje také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Česko tuto situaci zvládne, o lidi, kteří by hledali pomoc v Praze, jsou připravena se postarat centra v dalších regionech. Věřím, že se ostatní kraje nenechají vtáhnout primátorem do jeho předvolební kampaně," napsal Rakušan na Twitter.

Hejtman Grolich: Hřib měl počkat do července

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) zase poukázal na to, že měl Hřib počkat, až bude přesně známé, kolik Ukrajinců v Praze zůstává. "Jak je to s přeplněností Prahy? Přesná čísla neznáme. Když se dělal pilotní projekt, tak se zjistilo, že velká část lidí bydlí jinde nebo odcestovala. Přesnější čísla získáme v červenci, kdy začnou platit nové podmínky pro výplatu pomoci a bude se muset prokázat bydliště," reagoval Grolich.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uzavření pražského centra označil za nekolegiální. Původně pohrozil, že pokud tento krok Praha udělá, zavře on centrum v Pardubicích. Nakonec ale oznámil, že "nechce dělat naschvály". O uzavření centra v Pardubicích by uvažoval jen v případě, že by bylo kvůli výpadku pražského centra přetížené.

Ve Vysočanech stejně jako na pražském hlavním nádraží dál zůstane informační služba, která bude Ukrajincům vysvětlovat, že Praha už je plná a že je pro ně výhodnější jít do jiného regionu. Uprchlíci se ale pořád mohou registrovat i v Praze na odborech azylové a migrační politiky v Žukovského ulici v Ruzyni a Cigánkově ulici na Chodově.