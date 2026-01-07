Fotka v uniformě a se zbraní. Čech chystal atentát na diktátora, tvrdí Madurovi lidé

Přijel do jihoamerické země jako turista. Venezuelský režim ho ale označil za žoldáka, který usiluje o život prezidenta Nicoláse Madura. Příběh českého dobrodruha a sportovce Jana Darmovzala se po zadržení venezuelského diktátora vrátil zpět do veřejné diskuse. Třaskavé dění v Caracasu by mohlo Čecha dostat zpět domů, domnívají se čeští politici. Darmovzal je ve Venezuele vězněn od září 2024.
Ze sociálních sítí Jana Darmovzala jde vysledovat, že měl rád aktivní a dobrodružný život. Nebylo mu cizí moře v exotických destinacích ani kopce Střední Asie. Dobrovolničil také na Západním břehu Jordánu a žil několik let v Singapuru.
Pro skauta a absolventa sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně byl sólo výlet do Venezuely malým splněným snem. Návštěvu země uskutečnil v srpnu roku 2024. Výprava se mu ovšem náhle zvrtla a tamější režim dnes již padlého diktátora Madura ho poslal za mříže.
Důvod? Tamní úřady ho označily za žoldáka, který se měl podílet na přípravě puče a atentátu na venezuelského prezidenta. Ministr vnitra Diosdado Cabello ho dokonce označil za „důležitou postavu s kontakty na opozici“. Žádné důkazy ale venezuelská strana nikdy nepředložila.
Červeným hadrem pro tamější úřady mohla být skutečnost, že je Darmovzal aktivním záložníkem české armády, konkrétně je spojovaný s 43. výsadkovým plukem v Chrudimi.
Nijak se tím ostatně netajil. Na svých sociálních sítích sdílel fotografie v uniformě, se zbraní a na vojenských cvičeních. To mu pravděpodobně „zlomilo vaz“.
Už více než rok je český cestovatel rukojmím latinskoamerické země. Za tu dobu se ho i přes veškeré diplomatické snahy nepodařilo dostat domů. Nyní – po americkém zásahu proti Madurovi – se ovšem objevila malá skulinka naděje.
Trump zamíchal kartami
Zatímco dočasná nová hlava státu Delcy Rodríguezová nabídla při jednání s USA smířlivější tón než její předchůdce, svět čeká, nakolik se rozvolní tamější režim. Podle stanice CNN může přijít moment, kdy se Venezuela pokusí vyjít vstříc administrativě Donalda Trumpa a prokázat dobrou vůli i jiným zemím.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se možná rýsuje okno pro diplomatické kroky. „Snažíme se to přes různé diplomatické kontakty vyřešit. Já to taky řešil na Evropské radě, ministerstvo zahraničí to řeší,“ poznamenal Babiš.
Po pondělním jednání vlády Babiš uvedl, že o věci hovořil konkrétně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. „Protože Francii se povedlo vysvobodit nějakého jejich spoluobčana,“ poznamenal český premiér.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) se nechal slyšet, že jeho resort má v prioritách zajištění bezpečí a konzulární pomoci českým občanům, Darmovzala nevyjímaje. S rodinou Čecha je v kontaktu. Předchůdce ve funkci ministra Jan Lipavský (nestr. za ODS) pak dodal, že záleží na tom, jak bude vypadat režim po Madurovi.
Již dříve ministerstvo zahraničí opakovaně varovalo Čechy před cestami do Venezuely. K případu zadrženého českého turisty podotklo, že veškerá obvinění z venezuelské strany postrádají jakýkoliv reálný základ.
Nebyl sám, kdo skončil v poutech
Samotné zadržení mělo proběhnout nestandardně. Darmovzal přiletěl do venezuelského Caracasu v srpnu 2024, své zážitky sdílel na sociálních sítích. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se chtěl jakkoliv vymezovat proti tamějšímu režimu nebo se jakkoliv politicky vyjadřovat.
Český dobrodruh a sportovec se měl odmlčet 16. srpna. O pár týdnů později – konkrétně 5. září – ho údajně zadržely bezpečnostní složky při pasové kontrole ve městě San Fernando de Atabapo nedaleko hranic s Kolumbií. Tou dobou měl Darmovzal také trpět horečkou dengue.
Posléze byl zatčen společně s několika Španěly a Američany, dodnes pobývá za mřížemi. Diplomatické snahy dostat Darmovzala zpět komplikuje i skutečnost, že se nejbližší zastupitelský úřad nachází v sousední Kolumbii.
