Čapí hnízdo není jediný Babišův problém, verdikt soudu mu nepomůže, říká politolog

Předseda ANO Andrej Babiš díky zprošťujícímu rozsudku v kauze padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo své zapřísáhlé odpůrce nepřesvědčí a v prezidentských volbách výrazně neposílí, tvrdí politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity. I tak se podle něj bude snažit Babiš rozhodnutí soudu v kampani vykládat jako důkaz toho, že šlo o politickou kauzu.

Čtyři dny před prvním kolem prezidentských voleb si Andrej Babiš vyslechl zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo, ač nepravomocný. Jaký vliv to může mít na chování voličů?

Babišova kampaň tím získala nový, pozitivní impuls. Nečekám však, že by to v prvním kole nějak výrazněji ovlivnilo voličské preference. Babiš je v politice již 12 let a téměř všichni voliči na něj už mají svůj názor. Ani osvobozující rozsudek pravděpodobně nepřesvědčí jeho zapřisáhlé odpůrce o tom, že by byl dobrým prezidentem.

Otázka je, jestli se to projeví před druhým kolem. Umím si představit, že voliči, jejichž kandidát nepostoupí, mohou zvažovat volbu Babiše, když ho soud nyní zbavil obvinění v kauze Čapí hnízdo.

Nakolik může rozhodnutí soudu ovlivnit třetinu voličů, která podle průzkumů stále neví, komu dá svůj hlas?

Velká část z nich volit nakonec vůbec nepůjde bez ohledu na soud. Pokud by totiž všichni nerozhodnutí šli skutečně volit, byla by účast nad 80 procenty, a to jsme v Česku neměli od poloviny 90. let. Mezi nerozhodnutými jsou jinak i lidé, kteří váhají mezi Petrem Pavlem, nebo Danuší Nerudovou. A o Babišovi zase přemýšlí voliči neparlamentních stran - Trikolory, komunistů, ČSSD nebo Přísahy.

Je ale dobré připomenout, že Čapí hnízdo není ani zdaleka jediný Babišův problém. Pořád platí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vydal pravomocný rozsudek, že spáchal dotační podvod. Ve Francii ho vyšetřují za daňové úniky a praní špinavých peněz.

Spousta voličů mu také pořád nemůže odpustit, že v době jeho vládnutí zbytečně umíraly v Česku na covid ve srovnání s jinými zeměmi tisíce lidí. A pokud tyto všechny faktory dokážou jeho protikandidáti připomenout, nemusí rozsudek pro Babiše znamenat žádnou velkou výhodu.

Babišových kauz je určitě víc, nicméně Čapí hnízdo je tou, o které se ve veřejném prostoru nejvíce mluví a se kterou si ho lidé nejčastěji spojují. Může být právě kauza Čapí hnízdo zásadním důvodem, proč někteří lidé dosud váhali nad volbou Babiše?

U těch, co váhali, zda ho budou volit, to roli hrát mohlo. Netroufám si však odhadnout, zda jich je tolik, aby to Babišovi nyní výrazně pomohlo. Ještě nedávno ho podle průzkumů více než polovina populace za prezidenta v žádném případě nechtěla.

Využije podle vás Babiš rozhodnutí soudu ve své kampani?

Bude to používat jako důkaz toho, že nic zlého neprovedl a že to byla politická kauza. Čapí hnízdo nemělo sílu dostat Babiše z politiky, jeho voličům to nevadilo. A je otázka, jestli mu zprošťující verdikt může nějak pomoci, protože kauza se řešila tak dlouho, že už všechny unavovala. Takže si možná ve výsledku jen všichni oddechneme, že už je to za námi. Prozatím. Podle dosavadních zkušeností bych si ale tipoval, že nějak výrazněji to voliče ani odpůrce neovlivní.

Podle posledních průzkumů roste podpora Jaroslavu Baštovi. Čím si to vysvětlujete?

Je to dáno zejména tím, že Bašta, byť kandidát SPD, neměl po celou dobu skoro žádnou kampaň. Až v posledních několika týdnech ji SPD zintenzivnila a více Baštu podporovala. A to nejen na sociálních sítích, ale i po republice, můžeme vidět, že přibylo billboardů, na kterých Bašta v rozporu s ústavou slibuje, že odvolá vládu.

Mnohem víc také lidé nyní sledují debaty a vyjádření jednotlivých kandidátů. A Bašta vsadil na radikální až socialistickou rétoriku, téměř hraničící s vyzýváním k porušování ústavy. To je něco, co části společnosti imponuje, zejména prorusky orientovaným občanům nebo lidem, kteří nejsou spokojeni s demokratickým vývojem. A ačkoliv Babiš používá výrazně radikálnější rétoriku než dříve, ani zdaleka není taková jako Baštova.

Kterým kandidátům může Bašta odčerpat hlasy?

Především Babišovi. Pokud někdo zvažuje volbu Bašty, tak v případě, že by nakonec nekandidoval, je pro něj druhou volbou právě Babiš. Tam je to poměrně jednoznačné.

Může Bašta získat natolik silnou podporu, že tím ohrozí postup Babiše do druhého kola?

Hypoteticky to možné je, ale tento předpoklad sám o sobě nestačí. Pro tento scénář by bylo potřeba, aby z voleb odstoupil i Pavel Fischer a Marek Hilšer a podpora mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavla by se rovnoměrně rozložila. Tím pádem by oba měli relativně vysoká procenta a Babiš by měl nižší procentní zisk.

Z čeho má podle vás Babiš nyní před prvním kolem největší obavy?

Největší obavu bude mít právě z odstoupení Fischera a Hilšera, případně ze svého výkonu v televizní debatě. Pokud platí, že se zúčastní jediné debaty, tak již z dob před sněmovními volbami víme, že bývá v debatách emotivní. A pokud se jeho protikandidátům podaří na něj zaútočit natolik, aby si nerozhodnutí voliči Babiše zarámovali jako problematického člověka, může to pro něj být rizikové.

Připomněl bych debatu před sněmovními volbami, ve které současný premiér Petr Fiala použil výraz "Babišova drahota" a ten se posléze ujal v kampani před volbami. Pokud by se něco takového stalo i nyní, byl by to pro Babiše velký problém. Není člověkem, který by dokázal v debatách pohotově reagovat.

Video: "Trestný čin se nestal." Soudce Šott vysvětlil, proč Babiše osvobodil (9. 1. 2023)