Čekání na posudek k Čapímu hnízdu se protahuje, poslanci hrají i o přístup ke spisu

Další zpoždění nabírá kauza možného dotačního podvodu při budování Farmy Čapí hnízdo. Hlavním obviněným je premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), policie stíhá i jeho bývalou spolupracovnici. Jde o 50 milionů korun. Kriminalisté měli toto úterý dostat na stůl důležitý posudek. Dokument se týká Babišova syna, policii měl posunout ve vyšetřování kupředu. Expertizu však znalec nedodal.

Jako soudní písmoznalec pracuje Aleš Čulík už 12 let. Právě on dostal na starost prověřit pravost podpisu Andreje Babiše mladšího na převodu čtyř akcií Farmy Čapí hnízdo do svých rukou. Syn předsedy vlády zpochybňuje, že by takový dokument k rekreačnímu a konferenčnímu areálu u středočeských Olbramovic podepsal. Posudek má policistům pomoci objasnit, zda se převod skutečně odehrál a zda neměl přispět k zastření úlohy Babiše staršího.

Expertizu měl Čulík odevzdat toto úterý, termín stanovený dozorovým státním zástupcem Jaroslavem Šarochem už tedy uplynul. Podle informací Aktuálně.cz však kriminalisté posudek nedostali. Je sice hotový, ale znalec jej kvůli povinnosti dodržet hygienická omezení v koronavirové pandemii nemůže doručit. Součástí posudku jsou písemnosti, odeslání proto musí zajistit fyzicky.

Podle informací Aktuálně.cz by omezení pro znalce měla padnout ještě tento týden, expertizu by tak policie mohla obdržet příští týden. Čulík je vázaný mlčenlivostí, odmítl se proto k věci vyjádřit. Zdrženlivé zůstává i dozorové Městské státní zastupitelství v Praze. "V současné chvíli není možno zveřejnit žádné nové informace," sdělil redakci mluvčí Aleš Cimbala.

Válková chce spis ve sněmovně

Vyšetřování Andreje Babiše staršího přešlapuje na místě ještě z jednoho důvodu. V říjnových volbách obhájil poslanecký mandát, znovu ho tak chrání imunita. Aby kriminalisté mohli kauzu uzavřít, nově zvolená dolní komora parlamentu musí předsedu vlády v demisi vydat ke stíhání. Je téměř jisté, že v letošním roce už se tak nestane.

Městské státní zastupitelství v Praze požádalo sněmovnu o vydání Babiše 9. listopadu. Žádost podle obvyklé praxe nejprve projedná mandátový a imunitní výbor, jenž poté doporučí další postup sněmovně. Teď se hraje o to, kde si jeho členové prostudují spis. Předsedkyně výboru a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) usiluje o jeho dodání na půdu sněmovny.

Předminulý týden obdržela dopis od žalobce Šarocha s podmínkami, které musí pro poskytnutí spisu dodržet. Nutné je zabezpečení materiálu, aby se k němu ve sněmovně nedostal nikdo neoprávněný a nedocházelo k únikům. Výbor na Šarochův dopis ještě neodpověděl, ale chystá se k tomu.

"Všechno potřebné zařizujeme. Máme připravené prostory i prohlášení, které se musí podepsat," sdělila Aktuálně.cz Válková. Na mysli má prohlášení o mlčenlivosti. Zbývá podle ní doladit poslední detaily. Válková je připravená o nich informovat žalobce tak, aby spis dostala v průběhu příštího týdne. "Věřím tomu, že ho příští týden dostaneme," podotkla.

Tři týdny pro imunitní výbor

Výbor se dohodl, že na seznámení se spisem budou nutné tři týdny. Teprve pak bude o svém doporučení poslaneckému plénu hlasovat. Jeho stanovisko k vydání či nevydání Babiše bude vodítkem pro celou sněmovnu. K rozhodujícímu hlasování na plénu ale s největší pravděpodobností dojde až po Novém roce, letos už žádné zasedání sněmovny plánované není.

Andrej Babiš a jeho někdejší spolupracovnice z ministerstva financí Jana Mayerová jsou obvinění z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Zodpovídají se z toho, že chtěli zastřít skutečného vlastníka Farmy Čapí hnízdo, aby projekt dosáhl na dotaci 50 milionů korun, určenou pro malé a střední podniky. Farma byla podle policie v rozhodné době majetkově propojená s Babišovým holdingem Agrofert, na dotaci tak podle ní neměla nárok.

Babiš po celou dobu rozkrývání případu opakuje, že žádný delikt nespáchal. Kauza je podle něj výsledkem politické objednávky. "Kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mě se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to 12 let stará věc," řekl třeba. Vinu dlouhodobě odmítá i Mayerová.

Dozorový žalobce Šaroch v září 2019 stíhání Babiše zastavil. V prosinci však do kauzy vstoupil nejvyšší žalobce Pavel Zeman, který jeho rozhodnutí zrušil. Šaroch podle něj po právní stránce špatně vyhodnotil důkazy. Letos v srpnu Šaroch návrh na podání obžaloby vrátil policii. Kriminalisté museli vyšetřování doplnit výslechem Babiše mladšího, bývalého manažera farmy Čapí hnízdo a také o zmíněný posudek. O aktuálním dění kolem posudku informovaly také Seznam Zprávy.