Kauza brněnské Stoky se rozrůstá. Policie obvinila dalších pět lidí a jejich firem

NCOZ podle zjištění HN a Aktuálně.cz v brněnské korupční kauze Stoka obvinila dalších pět lidí a firem. Stíhá je za manipulaci zakázek investičního odboru městské části Brno-střed. V kauze už tak policie stíhá celkem 50 lidí či firem. U části z nich obvinění staví i na tom, že někteří stíhaní se kvůli nižším trestům přiznali. Dvojka ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn jsou stále jen mezi podezřelými.

Kauza Stoka - v rámci níž se i v úterý hájil u soudu bývalý vlivný politik ANO Jiří Švachula před obžalobou z toho, že manipuloval stamilionové zakázky městské části Brno-střed - se opět rozrostla. A to natolik, že policejním útvarem, který nyní obvinil další pětici podnikatelů a jejich firem, je až ostravská expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Jejich brněnští kolegové totiž už nápor z korupce podezřelých či obviněných politiků a podnikatelů sami nestíhají odbavit.

Celkem je nyní stíhaných na 50 lidí či právnických osob. Nově totiž přibylo dalších pět brněnských podnikatelů a jejich firem. Aktuálně.cz a HN to potvrdil dozorující státní zástupce Radek Mezlík z olomouckého vrchního státního zastupitelství. Ten zároveň oznámil, že pakliže se muži přiznají, mohou se vyhnout soudu.

"Mohu potvrdit stíhání celkem deseti právnických a fyzických osob. U všech obviněných připadá v úvahu odklon trestního řízení - dohoda o vině a trestu nebo podmíněné zastavení trestního stíhání," konstatoval Mezlík. Další podrobnosti sdělit nechtěl.

Podle několika zdrojů HN přitom policisté firmy a jejich šéfy obvinili z toho, že manipulovali zakázky investičního odboru největší a nejbohatší městské části Brno-střed. Mezi obviněnými je Josef Uchytil a jeho stavební firma, která ale zároveň ve velkém pracovala například i pro brněnskou městskou firmu Teplárny Brno, v níž policisté manipulace zakázek také prověřují. A s tím i možné zapojení syna dvojky hnutí ANO Jiřího Faltýnka, kterého tehdejší vládnoucí koalice dosadila do vedení společnosti. Uchytil dříve při policejních výsleších nelegálnosti popřel.

Dalšími stíhanými jsou Karel Weigl a jeho firma KWM Plus, Jaroslav Horký z firmy W.A.K. nebo Zdeněk Helma se svou společností Štuk Helma.

Vypovídal proti nim jejich někdejší kolega Lubomír Smolka, majitel stavební firmy KROS - stav. Ten dlouhodobě s policisty spolupracuje, protože usiluje o status spolupracujícího obviněného a tím i výrazně nižší trest. Společně se Švachulou nyní už jako obžalovaný dochází k soudu. Stíhání nové pětice policisté opírají i o výpověď dalšího obžalovaného podnikatele Pavla Ovčarčina.

Ovčarčin a Smolka dle obžaloby nejen získávali zmanipulované zakázky, ale zároveň skupině kolem expolitika Švachuly vytipovávali další stavebníky, kteří by byli ochotní se do ohýbání tendrů zapojit, a následně od nich také vybírali úplatky. Nově stíhaní dle Smolky patří právě mezi ty, od nichž vybíral statisíce až miliony za to, že nelegálně získávali veřejné zakázky. Ovčarčin jeho verzi policistům potvrdil.

Zatímco policisté a olomoucké vrchní státní zastupitelství nyní pracují na obžalobě nově stíhaných podnikatelů, u soudu je zatím jedenáct obžalovaných a dvě firmy. Švachula - který dle policistů fungoval ve středu skupiny - na rozdíl od části spoluobžalovaných vinu kategoricky odmítá. Stejně jako Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří, kteří zůstávají mezi podezřelými.

Policisté prověřují desítky dalších lidí a několik jiných větví kauzy

NCOZ se v kauze Stoka zdaleka nevěnuje pouze prověřování možných manipulací zakázek v městské části Brno-střed. Podnikatel Smolka policistům popsal také korupci, která se týká Fakultní nemocnice Brno, Správy železnic, radnice Prahy 4, brněnského Centra sociálních služeb, které provozuje například domovy pro handicapované, nebo Moravského zemského muzea. Část domluv přitom zachytily také policejní odposlechy.

Související Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad

"Napíchnutí" komunikace bývalého činovníka ANO Švachuly ovšem detektivy přivedlo i na další větve případu. Stále například neuzavřeli prověřování antimonopolního úřadu, kde Švachula působil jako poradce nyní už bývalého předsedy Petra Rafaje, který po korupčních podezřeních rezignoval. Dle konstrukce policistů měl Švachula výrazný vliv na chod celé instituce, která rozhoduje o tocích stovek miliard korun.

A zároveň podle policistů zprostředkoval kontakty mezi Rafajem a šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, u nichž policisté prověřují, zda se pokusili zmanipulovat miliardový tendr na mýto, který antimonopolní úřad posuzoval.

Faltýnka a jeho syna policisté také podezřívají, že byli součástí systému manipulací brněnských veřejných zakázek. Švachula je jejich dlouholetý rodinný přítel. Místostarostou Brno-střed se stal potom, co ho do ANO přivedl Jaroslav Faltýnek. Přes nesouhlas zakládajících členů brněnské buňky Babišova hnutí.

Faltýnek i jeho syn cokoliv nelegálního důrazně odmítají. Ani jeden z nich není stíhaný. Redakce už informovaly, že potom, co Švachulu soud propustil z vazby, se s ním Jiří Faltýnek tajně scházel. Faltýnek to nejprve reportérům popřel, pak prohlásil, že poskytoval "psychickou podporu". Obžalovaný z manipulací zakázek je i jeho druhý známý Ivan Trunečka, od kterého Faltýnek pořídil vilu.

Kauza vily Faltýnka mladšího Jiří Faltýnek byl nejprve místopředsedou představenstva městské firmy Teplárny Brno. Andrej Babiš následně v roce 2015 nařídil, aby post placený z veřejných peněz opustil, protože se zároveň nechával vyplácet jako poslanecký asistent Rostislava Vyzuly, kterému jako předseda klubu šéfoval jeho otec Jaroslav.

Faltýnek ml. se ovšem přesunul jen na post šéfa dozorčí rady miliardové veřejné společnosti. U té dlouhodobě získávají zakázky otec a syn Trunečkovi. Dnes je Trunečka mladší stíhaný za manipulace veřejných zakázek v městské části Brno-střed.

Rok poté, co ve vedení tepláren Faltýnek po volbách zasedl, si od firmy, v níž figuruje Ivan Trunečka starší, pořídil dům ve Vranově u Brna. Nově postavený dům stojí na kraji obce s výhledem na louky a lesy. Upozornila na to MF Dnes.

Faltýnek mladší ho dle kupní smlouvy koupil za 1,8 milionu. Za osmisetmetrový pozemek pak dal dalších 3,5 milionu. Dům je nyní zatížený hypotékou v podobné výši. Zda byl nákup výhodný, je i přes nízkou kupní cenu obtížné určit. Faltýnek argumentuje, že stavbu koupil rozestavěnou. Banka hodnotu tehdy rozestavěného stavení vyčíslila obdobně jako Trunečka.

Dům ovšem dostavoval opět Trunečka, který až donedávna bydlel o dva domy dál od Faltýnků. Podle Jiřího si chtěli dům upravit zčásti "podle svého". "Štve mě, že někdo píše luxusní dům, není to nic luxusního, máme výhled do pole," argumentoval dále Faltýnek mladší. Na otázku, proč si takový dům tedy pořizoval, odpověděl, že mu chyběly peníze na jiný.

Není to ale jediná vazba Faltýnka na Trunečku. Firmy, které si syn druhého muže ANO založil, sídlí za výhodných podmínek (sedm tisíc měsíčně) v nájmu v budově, kterou Trunečka spoluvlastní. Podle juniora jde ale o tržní nájemné běžné v dané lokalitě. "Hledal jsem levné prostory, tak jsem Ivana oslovil a on mi nabídl tohle," řekl Faltýnek.

Policie prověřuje i členy ODS a ČSSD

Podezření kolem Stoky nicméně nezasahují jen hnutí Andreje Babiše. Vedení ODS letos v únoru zrušilo buňku v druhé největší brněnské městské části Brno-sever. Týden poté, co Aktuálně.cz a HN napsaly, že organizaci vede politik společně s členy ANO obžalovaný v kauze Stoka z manipulací zakázek. Jiřího Hose pak výkonná rada ODS vyloučila pro poškozování dobrého jména strany.

Jak už Aktuálně.cz a HN napsaly, detektivové NCOZ prověřují, zda obžalovaní členové Babišova hnutí jen nepřevzali systém, který na brněnských radnicích fungoval za předchozí vlády ODS a ČSSD.

Související Faltýnkův přítel obžalovaný z manipulací tendrů domlouval zakázky i s ODS a ČSSD

Stejné strany vládnou na brněnském magistrátu v koalici nyní. Někteří obžalovaní u soudu se Švachulou a jeho spolupracovníky v minulých měsících popsali, že se po komunálních volbách v roce 2014 hnutí ANO jen ujalo zavedeného vybírání "desátků" z veřejných zakázek. Občanští demokraté jakékoliv nepravosti odmítají.

Loni v srpnu navíc na radnici Brno-střed, kterou znovu vede ODS, zasahovala NCOZ. A dle protokolu, který mají Aktuálně.cz a HN k dispozici, si odnesla materiály k pronájmům a privatizacím městského majetku významnými členy zdejší ODS v minulém desetiletí. Pozvání na podání vysvětlení dostala primátorka Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl. Policisty zajímaly i materiály týkající se šéfa jihomoravské ODS Pavla Blažka. ODS i v této kauze cokoliv nelegálního odmítá.