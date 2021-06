Noční bouřky zvedly hladiny řek na desítce míst. Ochromily i dodávky elektřiny

Bouřky v noci zvedly hladiny menších toků na desítce míst v západních, středních a jižních Čechách, v Praze a na jižní Moravě. Otava, Kocába a Rokytka překročily druhý povodňový stupeň, Volyňka a Botič přechodně i třetí. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Bouřky také ochromily dodávky elektřiny i provoz na železnici.

Volyňka v Sudslavicích na Prachaticku kolem 01:00 vystoupala až na třetí stupeň ohrožení, kam se kolem 02:00 dostal také Botič v pražských Nuslích. Na obou místech už se hladina vrátila do normálu.

Na druhém povodňovém stupni pohotovosti byla během noci nebo ráno Otava v Sušici a Rejštejně na Klatovsku, Volyňka v Něměticích na Strakonicku, Kocába ve Štěchovicích u Prahy, Botič v Jesenici-Kocandě u Prahy a Rokytka v pražských Vysočanech.

Na první povodňový stupeň bdělosti se v západních Čechách dostala také Křemelná, ve středních Čechách Litavka a na jižní Moravě Jevišovka.

Srážky podle ČHMÚ nejvíce zasáhly oblast od Šumavy po Prahu, kde během noci spadlo v průměru od 45 do 55 milimetrů vody. Maximální úhrny do čtvrtečního rána meteorologové zaznamenali ve stanici Nihošovice na Strakonicku, bylo to 97 litrů na metr čtvereční za 24 hodin.

"Vydatnější srážky se během noci vyskytovaly také v oblasti Orlických hor a Jeseníků, zde během noci v průměru napadlo okolo 40 milimetrů, v maximech kolem 55 milimetrů," uvedl ČHMÚ. Téměř žádné srážky nezaznamenal na jihovýchodní a východní Moravě.

Bouřka a vydatný déšť nás v noci do 6h ráno zaměstnal u třech desítkách případů. Jednalo se o laguny na komunikacích, popadané stromy nebo tekoucí dešťovou vodu do sklepů a bytů.



Monitorovali jsme Botič, který dosáhl na 3 SPA a uvolnili jeho výpusť na Rašínově nábřeží. pic.twitter.com/3s63NVd5a5 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) June 24, 2021

Meteorologové očekávají další bouřky na většině území Česka v noci na pátek. "Vzhledem k silnému nasycení půdy a předpokládaným silným srážkám mohou toky stoupat ke stupňům povodňové aktivity," uvedl ČHMÚ. Jeho výstraha před vzestupem hladin menších toků platí do pátečního poledne v Plzeňském kraji, v západní části Jihočeského, v jihozápadní části Středočeského kraje a v Praze.

Na některých místech v ČR také noční bouřky přerušily dodávky elektřiny. Bez elektřiny je zhruba 45 000 odběrných míst, hlavně ve středních a jižních Čechách. Vyplývá to z informací společnosti ČEZ Distribuce a distribuční firmy eg.d ze skupiny E.ON. ČEZ v noci evidoval téměř 100 000 míst bez proudu, obnovení dodávek očekává u většiny odběratelů během čtvrtečního dopoledne. Bez elektřiny je například 10 000 domácností na Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku a také asi 3000 domácností v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Bouřky taktéž zastavily nebo omezily provoz na železnici na více než dvaceti místech. Na vině jsou spadlé stromy nebo výpadky napájení. Informovala o tom Správa železnic (SŽ).

Přechod silných bouřek má za následek komplikace provozu na regionálních i koridorových tratích z důvodu poruch zabezpečovacího zařízení, popadaných stromů a podobně. Správa železnic na zprovozňování tratí průběžně pracuje. Aktuální stav omezení zde: https://t.co/tdsBZClah2 — Správa železnic (@Spravazeleznic) June 24, 2021

"Noční přechod silných bouřek má za následek významné komplikace provozu na železnici z důvodu poruch zabezpečovacího zařízení, popadaných stromů a podobně," uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Firma podle něj průběžně pracuje na zprovozňování tratí.

Zabezpečovací zařízení mělo výpadek například v Protivíně na Písecku, u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, Pacově na Pelhřimovsku nebo na trati Ješetice - Střezimíř na Benešovsku. Spadlý strom zastavil dopravu třeba na středočeských úsecích Kácov-Ledečko a Plaňany-Pečky a také na trati Březnice-Mirovice na pomezí středních a jižních Čech.

Do stromu vlak najel například mezi Choťovicemi a Převýšovem na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje, u jihočeské Včelné nebo mezi Úvaly a Českým Brodem u Prahy. Na této koridorové trati zůstal provoz zachován po druhé koleji.

Velké problémy jsou kolem Vraného nad Vltavou. Směrem do Davle je trať osud zaplavená, ve směru do pražské Zbraslavi zavalená bahnem a kamením.