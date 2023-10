Otrávili Bečvu, ale odešli bez trestu. Otázky a odpovědi ke spornému rozsudku

Vsetínský okresní soud vynesl v pondělí dlouho očekávaný rozsudek: ekologickou havárii na řece Bečvě před třemi lety podle něj způsobila firma Energoaqua. Jenže trest nepadl, nebylo dost důkazů. Případ se dál bude řešit jen jako přestupek, ne trestný čin. Spokojený tak není ani žalobce, který podá odvolání i stížnost, ani zástupci firmy. Aktuálně.cz shrnuje hlavní otázky a odpovědi v kauze.

Kdo havárii způsobil?

"Soud dospěl k tomu, že společnost Energoaqua způsobila havárii na řece Bečvě," řekla v pondělí soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně Ludmila Gerlová. Hlavním viníkem havárie je podle nepravomocného verdiktu firma sídlící v bývalém areálu Tesly v Rožnově pod Radhoštěm.

Jako zásadní důkazy při určení viny jmenovala soudkyně třeba znalecké posudky, výpovědi svědků i odborníků, videa a fotografie z místa. Ty ukázaly, že den po havárii vytékala z kanálu podniku odpadní voda se zvýšeným množstvím kyanidů, které měly být na nejvyšší úrovni za dva roky před událostí.

O pár dní později se tyto jedovaté látky našly i v usazeninách v řece u podniku nebo v dosazovacích nádržích. Soud tak došel k tomu, že se firma nepostarala o dostatečné odstranění kyanidů, které se pak dostávaly do řeky.

Na vinu firmy Energoaqua podle soudu ukazuje také to, že její zástupci pozměnili údaje v některých dokumentech, které sloužily jako důkazní materiál pro policii. Konkrétně o hodnotách kyanidů v jímkách nebo o laboratorních měřeních. V areálu tak bylo více jedu, než společnost tvrdila.

Proč nebyla Energoaqua potrestána?

I přes konstatování viny Energoaqua i její ředitel Oldřich Havelka zatím ušli trestu. Ačkoli soudkyně uvedla, že znečištění způsobila firma, dodala, že neexistuje žádný důkaz, který by ukázal na konkrétního viníka. "V úvahu připadá celá řada variant, jak k havárii mohlo dojít," uvedla soudkyně Gerlová. Za tragédií může stát nedbalost i úmysl.

"Soud nedospěl k závěru, že by společnost Energoaqua havárii zavinila, ale že podle provedených důkazů má havárie původ v činnosti právě této firmy. Podle soudu však není možné tuto činnost podrobně rozkrýt a prokázat zavinění konkrétní osoby," vysvětluje rozhodnutí odborník na právo životního prostředí Vojtěch Vomáčka z Masarykovy univerzity.

Firma podle soudkyně není v případě havárie na Bečvě objektivně trestně odpovědná. "Soud poukázal na nezbytnost prokázání zavinění v tomto řízení. Objektivní odpovědnost je odpovědností za výsledek bez ohledu na zavinění. Uplatní se typicky u přestupků právnických osob, takže správní orgán nemusí zavinění prokazovat," dodává Vomáčka.

Zavinění je tak třeba hledat u jednotlivce. Jenže vyšetřovatelům se nepovedlo zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo. Není pro to dostatek důkazů, chybí zejména vzorky vody z řeky ze dne havárie.

Na to už dříve upozorňovali odborníci. Vyšetřovatelé zkoumali 134 vzorků ze dne havárie, ty ale pochází přímo z Bečvy, a ne z výpustí z průmyslových areálů v okolí. Pracovali tak pouze s experimenty a nepřímými důkazy.

Je zde ještě jedna věc. Podle obžaloby ředitel Havelka rozhodl, aby firma nakládala s kyanidy ne jako s odpady, ale jako s odpadními vodami. Předpisy, jak s těmito různými látkami zacházet, přitom přísně odděluje zákon. Až na výjimky, kdy to povolí úřady. A tu podle soudu Energoaqua měla.

Z výše zmíněných důvodů tak nelze soudit firmu ani Havelku z trestného činu, podle soudu ale mohlo dojít k přestupku. "Závěr, že by se mohlo jednat o přestupek, je překvapivý i pro mě. Výsledek soudního řízení však podle mě mnoho lidí nepřekvapil, s ohledem na to, jaké panovaly pochybnosti o vyšetřování havárie. A ty lze nyní vztáhnout i k nepříliš přesvědčivé argumentaci soudu," hodnotí Vomáčka.

"Jsem z toho absolutně nešťastný," komentoval rozhodnutí soudu ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v České televizi. Podle něj soud rozhodl jako Chytrá horákyně. "Úplně z toho moudrý nejsem, protože soud řekl, že má za prokázané, že havárii způsobila Energoaqua, ale zároveň jí neuložil trest. Já jsem upřímně čekal od soudu buď jasné rozhodnutí - 'ano, tady je viník a takto bude potrestán', anebo 'tato osoba, tato firma, to nezpůsobily' a potom zproštění viny," řekl Hladík.

Jak dopadla podezření, že havárii způsobila chemička Deza?

Podezření od začátku nesměřovala pouze k firmě Energoaqua, ale také k chemičce Deza. Ta patří do holdingu Agrofert ze svěřenských fondů tehdejšího premiéra Andreje Babiše, jehož hnutí ANO ve vládě zastupoval i ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten brzy po havárii vinu Dezy vyloučil a sliboval uzavření případu do několika hodin či dnů.

Jako o možném viníkovi havárie se o ní uvažovalo z několika důvodů. Sídlí ve Valašském Meziříčí a její výusť je blíže úhynu prvních ryb než v případě Energoaquy. Tím argumentovali i zástupci obžalované firmy. Podle jejich posudku první ryby uhynuly až tři a půl kilometru od vyústi firmy, a Energoaqua tak nemohla havárii způsobit. Podobně mluvili i místní rybáři, kteří odklízeli mrtvé ryby z řeky.

V den úniku jedů do Bečvy zde navíc došlo k havárii na takzvané kaustifikační jednotce, kde Deza vyrábí louh. Směs, která při havárii mohla uniknout, ale nemá podle soudu s otravou ryb žádnou souvislost. Vyloučil tak, že by Deza měla s ekologickou havárií něco společného.

Jaký trest hrozí firmě Energoaqua?

Možné přestupky Energoaquy prověří Česká inspekce životního prostředí. Případ ale začne řešit až ve chvíli, kdy dostane pravomocný rozsudek. Do té doby její zástupci nechtějí situaci komentovat. Podle vodního zákona by mohla Energoaqua za čtyři různé přestupky dostat pokutu několik milionů korun. Žalobce původně žádal pro firmu trest 21 milionů korun a pro Havelku podmínku a pokutu jeden milion korun.

Co se bude dít dál?

Rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně není pravomocný, kauza tak zatím nekončí. Státní zástupce Jiří Sachr oznámil, že se proti zprošťujícímu rozsudku odvolá. K tomu ještě podá stížnost.

O případu ještě bude slyšet i z jiného hlediska. Potrestání viníka je jen jedna z více větví kauzy. "To, co bohužel pozornosti uniká, je náhrada způsobené ekologické újmy, kterou bylo možné řešit paralelně, pokud by Česká inspekce životního prostředí postupovala podle správného zákona. Potrestání pachatele je sice důležitou, ale z hlediska ochrany životního prostředí při takových haváriích až druhotnou otázkou," dodává expert na právo životního prostředí Vomáčka.

