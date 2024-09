Bartoš čelí ve sněmovně ostré kritice. "Jsem Pirát, tak to zvládnu," řekl

Přestože hlavním bodem úterního programu na plénu Poslanecké sněmovny mělo být "grilování" místopředsedy vlády Ivana Bartoše kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení, došlo na něj až večer. Nejdříve poslanci debatovali o jiných tématech. Když už přišla řada na Bartoše, mluvil nejprve on sám a jeho dva straničtí kolegové z Pirátů. Potom následovala drtivá kritika opozice.

Když přicházel Ivan Bartoš v úterý dopoledne do Poslanecké sněmovny, už dopředu věděl, že ho odpoledne čeká jedno z nejobtížnějších "grilování" opozicí, jaké kdy nějaký člen vlády zažil.

Už před několika měsíci dal sám od sebe svou hlavu na pověstný špalek, když sliboval, že od 1. července poběží podle nových pravidel stavební řízení. To však podle mnoha odborníků v oboru není zdaleka bezproblémové. Na samotném Bartošovi ale nebylo krátce před grilováním poznat, že se právě nachází v hodně svízelné situaci.

"Všechno v pořádku, normální, prostě jedu na maximum každý den do večera. Přijdu domů, hraji si se synem, lehnu, hned usnu. V šest vstanu, jdu do práce a zase dělám na maximum," sdělil místopředseda vlády pro digitalizaci a zároveň ministr pro místní rozvoj v jedné osobě na otázku Aktuálně.cz, jak psychicky zvládá nepochybně velmi náročné týdny.

"Jsem přece Pirát, tak to zvládnu, ne?" dodal ještě Bartoš, který téměř den co den čelí kritice.

Ve sněmovních kuloárech přitom bylo patrné, že v tomto případě Bartoš nemůže spoléhat ani na podporu zástupců vládních stran. Koaličního ministra nijak nepodržely.

"Postoj nás lidovců bych mohl analogicky přirovnat k motorismu. Je to jako bychom si 1. července koupili nějaké nové, moderní auto. Máme tady 10. září a to auto nám jelo maximálně na druhý rychlostní stupeň. Nejsou využívány všechny rychlostní stupně," nešetřil kritikou na úterní popolední tiskové konferenci předseda klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

"Bude hodně záležet na ministerstvu pro místní rozvoj, jestli během pár týdnů bude auto splňovat všechno to, co slibovalo," dodal. Obdobně kritický byl i šéf klubu ODS Marek Benda a poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Okamura vyzýval Bartoše k rezignaci

Jejich slova ale nebyla téměř nic ve srovnání s opozičními poslanci, kteří o Bartošovi mluvili na svých tiskových konferencích mnohem příkřeji. Předseda SPD Tomio Okamura vyzýval Bartoše k rezignaci a vyhrožoval, že bude usilovat o hlasování sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Zástupci hnutí ANO zatím hlasování neplánovali, ale také neměli pro Bartoše slova pochopení.

"Nejhorší je, že jsme o tom rok mluvili. Schůzi co schůzi jsme vystupovali a říkali, ať to zastaví. Ať to odloží," odpovídala předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová na dotaz Aktuálně.cz, zda by nenašla v Bartošově zavádění digitalizace stavebního řízení přece jen něco pozitivního.

"Pan ministr, pokud vůbec vystoupil, tak se bil v prsa, jak to zvládne. Mně se chce říct: 'My jsme vám to říkali.' Jenže to nepomůže zoufalým stavebníkům, ani ještě zoufalejším úředníkům," pokračovala Schillerová.

Přidal se k ní místopředseda ANO Karel Havlíček, podle kterého jde o selhání celé vlády. "Postavili proti sobě všechny profesní svazy, asociace, komory, developery, architekty, projektanty a dokonce i starosty a úředníky stavebních úřadů," rozčiloval se Havlíček.

Nabral jsem top manažera, oznámil Bartoš

Z nejnovějších kroků Bartoše je zřejmé, že kromě vylepšování systémů, které jsou nezbytné k bezchybnému fungování stavebního řízení, zabral také v personální oblasti. Nabral několik lidí, kteří by mu měli pomoci, což mu mimochodem už před několika týdny doporučovali i vládní senátoři. Například samotný předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS Bartošovi přímo v Senátu vytkl, že vystupuje v debatě ke stavebnímu řízení sám místo toho, aby na to měl lidi.

Teď Bartoš oznámil, že nabral několik lidí, včetně manažera Michala Káry. "Jsem rád, že se nám podařilo posílit nejbližší strukturu řízení o tohoto odborníka z byznysové sféry. Má letité zkušenosti z digitalizací projektu ve finančním sektoru. Nově působí jako TOP manažer jednotlivých částí řešení, kdy je jeho hlavním úkolem, aby stavební řízení bylo co nejvíce uživatelsky přívětivé, rychlé a efektivní," podotkl ministr Bartoš ještě než začalo plénum sněmovny.

K němu se poslanci sešli od dvou hodin odpoledne, ale samotná debata k digitalizaci se dostala na program až po šesté hodině večer. První si vzal slovo Bartoš. Jako další si zablokovali proslov jeho straničtí kolegové Jakub Michálek a Olga Richterová, kteří jeho práci hájili a tvrdili, že se mu v digitalizaci stavebního řízení mnohé podařilo.

Na hodnocení je podle Bartoše brzy

Samotný Bartoš tvrdil, že obří projekt digitalizace stavebního řízení nejde úplně objektivně hodnotit po dvou měsících od startu. "Nicméně aktuální data jednoznačně ukazují pozitivní a rostoucí trend jak na straně portálu stavebníka, kam se nahrávají žádosti o stavební povolení, tak na straně informačního systému úřadů," informoval Bartoš.

K tomu přidal i několik čísel. "Skrze portál stavebníka už bylo úspěšně podáno přes 19 tisíc žádostí a na druhé straně začali úředníci na stavebních úřadech či dotčených orgánech pracovat s více jak 23 tisíci žádostmi," řekl. Vyšší počet vysvětlil tím, že řada žádostí je podáváno papírově nebo přes datovou schránku. Podle něj bylo také zahájeno přes 14 tisíc řízení a z toho bylo téměř 3 tisíc nějak rozhodnuto. "Tempo se zvyšuje," komentoval situaci Bartoš.

Čím více opozičních poslanců při večerní debatě vystupovalo, tím více se vršily připomínky k problémům s digitalizací stavebního řízení. Patrně s nejostřejšími výtkami vystoupil Karel Havlíček, který žádal Bartoše, aby navrhl, jak chce situaci okamžitě řešit. Stejně tak vyzýval nemocného premiéra Petra Fialu, aby se konečně k situaci vyjádřil a nemlčel. "Jakýkoliv jiný premiér na naší planetě by už dávno zasáhl," prohlásil rozčileně Havlíček.

Video: Bartoš: Když mi někdo napíše vulgární zprávu, zavolám mu. Překvapí ho, co pak nastane (5. září 2023)