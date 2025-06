"Vidím, že vás to trápí." Viditelně zaskočeného Trumpa se ptala ukrajinská novinářka

Internet obletělo video z tiskové konference NATO po summitu v Haagu s Donaldem Trumpem. Ten se dal do řeči s ukrajinskou novinářkou. "Vidím, že vás to trápí," podpořil ji Trump. Ne všichni mu ale jeho slova útěchy věří.

Na tiskové konferenci po summitu NATO v nizozemském Haagu vystoupila řada politiků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odpovídal na otázky novinářům.

To by nebylo nic neobvyklého, na internetu a sociálních sítích se ale začalo šířit video, když se slova ujala reportérka BBC News Ukraine Myroslava Petsa.

Petsa Trumpovi položila otázku, zda Spojené státy americké plánují prodat Ukrajině protiraketové systémy Patriot. Prezident se začal vyptávat, odkud novinářka pochází, ta mu prozradila, že z Ukrajiny.

Obvykle sebevědomý Trump zpozorněl a zjišťoval, jestli je její manžel voják. "Ano, je," potvrdila novinářka. "Přeji vám mnoho štěstí. Vidím, že vás to velmi trápí," uzavřel Trump s tím, ať svého manžela pozdravuje.

Sama Petsa video sdílela na svém profilu na sociální síti X. Další lidé jí vyjadřovali v komentářích podporu, někteří jsou přesvědčení, že Trump po jejich dialogu "procitl".

"Myslím si, že kdyby na Ukrajinu skutečně jel, viděl by věci jinak. Není moc velká šance, že se to skutečně stane, ale mohlo by to být transformační," napsal jeden z uživatelů.

Tento názor ale nesdílí všichni. "Nevěřte, že o tom bude uvažovat. Nebude," namítl další komentující.

Summit NATO přinesl dohodu o zvýšení výdajů na obranu i potvrzení závazku vzájemné obrany a další podpory Ukrajiny. Spojenci se dohodli, že do roku 2035 budou vydávat 5 % HDP na obranné výdaje (3,5 %) a výdaje související s obranou (1,5 %).

Trump se také sešel s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, oba jednání zhodnotili jako velmi dobré. Americký prezident rovněž přislíbil, že brzy bude mluvit i s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem o možném ukončení války.

