"Brutální" Barrandovský most pomáhaly stavět i počítače. Podívejte se, jak vznikal

Barrandovský most je nejvytíženější dopravní stavbou v Česku. Ale to není jediné unikum, kterým se může pyšnit. Neobvyklý je třeba jeho šikmý tvar nebo fakt, že při jeho plánování před čtyřmi dekádami pomáhaly počítače. Nyní ale stavbu na jihu Prahy čekají rozsáhlé opravy a s nimi spojené uzavírky. Podívejte se, jak Barrandovský most, dříve známý jako most Antonína Zápotockého, vznikal.

