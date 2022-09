Stání pod Karlovým mostem i "garáž" v divadle. Parkování v centru Prahy obrazem

Automobilová doprava je v Praze velkým tématem. A to obzvlášť kolem voleb. Spory se vedou zejména o to, zda a jak ulevit dopravou zatíženému centru města. Řidiči zde mnohdy parkují i na místech, kde by to čekal jen málokdo - v těsné blízkosti nejznámějších památek i přímo uprostřed cesty. O tom, kde všude stojí auta v centru Prahy, se přesvědčil fotoreportér Aktuálně.cz.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!