Babišovi přišly výhružné dopisy, policie hledá důležitého svědka z Vysočiny

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Policie hledá důležitého svědka, který by mohl pomoci objasnit výhrůžky státním institucím.

Praha - Policie prošetřuje zasílání výhrůžných dopisů na různé státní instituce, výhrůžky došly i premiérovi Andreji Babišovi.

Informaci zveřejnila pražská policie na svém webu s tím, že v souvislosti s případem pátrá po důležitém svědkovi ze Žďáru nad Sázavou.

Mluvčí Tomáš Hulan nechtěl upřesnit, které úřady dopisy dostaly, uvedl jen, že výhrůžky přišly v pěti případech konkrétním lidem. "Meritem případu jsou dopisy, které neznámá osoba zaslala, hned v pěti případech, na různé státní instituce. Obsahem těchto pěti dopisů byly vždy výhrůžky smrtí konkrétním osobám, zaměstnancům těchto institucí. Dopisy na jednotlivé instituce přicházely v rozmezí přibližně jednoho měsíce, tedy od koce roku 2017 do současnosti," uvedl Hulan. Pachateli hrozí až tři roky vězení.

Mluvčí vlády Barbora Peterová Aktuálně.cz potvrdila, že výhrůžné dopisy přišly i premiérovi Babišovi, jejich obsah ale neupřesnila. O výhrůžkách neví na Hradě, ministerstvu zahraničí ani ve sněmovně.

Policie kvůli případu hledá důležitého svědka, který se podle jejích zjištění zdržoval ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině. Jde o muže ve věku 40 až 50 let, zanedbaného zevnějšku, možná až nemocného vzezření.

"Měl by být menší, vychrtlé až rachitické postavy. Obličej by měl mít vyzáblý, tváře propadlé s vystupujícími lícními kostmi. Na hlavě by měl mít prořídlé, umaštěné a neupravené světlé vlasy v délce přibližně 10 centimetrů, které po stranách nepravidelně odstávají," popsal svědka Hulan.