Britské úřady cizincům z EU rozeslaly výhrůžné dopisy. Byl to omyl, řekla Mayová

před 1 hodinou

Nedopatření vyšlo najevo poté, co jeden z dopisů obdržela finská akademická pracovnice s právem pobytu v Británii. Eva Johanna Holmbergová, která je provdána za britského občana, řekla, že "nemohla uvěřit svým očím", když jí bylo v dopise sděleno, že má měsíc na opuštění Británie.

Londýn - Britské ministerstvo vnitra omylem rozeslalo kolem 100 výhrůžných dopisů cizincům ze zemí Evropské unie žijícím v Británii.

Dopisy obsahovaly výzvu, aby opustili zemi, jinak riskují zadržení, informoval server BBC.

Nedopatření vyšlo najevo poté, co jeden z dopisů obdržela finská akademická pracovnice s právem pobytu v Británii. Eva Johanna Holmbergová, která je provdána za britského občana, řekla, že "nemohla uvěřit svým očím", když jí bylo v dopise sděleno, že má měsíc na opuštění Británie.

Britské ministerstvo vnitra ujistilo, že práva unijních občanů v Británii "zůstávají nezměněna". Premiérka Theresa Mayová, která byla dříve ministryní vnitra, záležitost označila za "politováníhodný omyl".

V souvislosti s chystaným britským odchodem z EU zaznívají obavy o práva zhruba 3,2 milionu unijních občanů žijících v Británii.

Historička Holmbergová, která pracuje na londýnské Univerzitě královny Marie, před obdržením dopisu žádala o certifikát kvalifikovaného pracovníka, který občanům z Evropského hospodářského prostoru zaručuje právo žít v Británii.

Finka poznamenala, že "absurdní nesmysl" dál snížil možnost, že by mohla důvěřovat politikům v době brexitu. "Když jsem to otevřela, nemohla jsem uvěřit svým očím, když jsem viděla slova jako 'bylo rozhodnuto vyhostit vás ze Spojeného království'," řekla Holmbergová BBC. Dodala, že v dopise stojí, že jí hrozí zadržení, pokud Británii do měsíce neopustí.

Holmbergová věnovala několik následujících dnů kontaktování právníka, svého zaměstnavatele a samotného ministerstva vnitra. To se jí ve středu, šest dní po otevření dopisu, omluvilo.

Finská historička uvedla, že Twitter zaplavila podobná svědectví poté, co se její příběh poprvé objevil ve finském tisku.

Britské ministerstvo vnitra ujistilo, že každého, kdo dostal příslušný dopis, kontaktuje a vysvětlí mu, že může dopis ignorovat. "Bylo omylem rozesláno omezené množství dopisů a my neodkladně zjišťujeme, proč se to stalo," řekl mluvčí ministerstva.