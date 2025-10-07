Babiš premiérem, kdo dál? Toto jsou kandidáti do vlády, padají i zapomenutá jména

Ministerstvo financí
Prakticky nikdo z angažovaných politických stran nepochybuje o návratu Aleny Schillerové na post šéfky státní kasy. Hlas jí dalo téměř 40 tisíc voličů formou preferenčních hlasů a stala se tudíž třetí nejúspěšnější političkou ve volbách. Sama se nechala slyšet, že pokud dostane nabídku se znovu starat o veřejné finance, přijme ji. Poslední roky ostatně plnila roli stínové ministryně financí, její angažmá ve vládě je s ohledem na všechny relevantní faktory prakticky jisté.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Obdobně se může na ministerský post těšit také Karel Havlíček. Třebaže se prezentoval jako stínový předseda vlády, Babiš si pravděpodobně nenechá ujít možnost znovu řídit Strakovu akademii. Otazník ale visí nad samotným resortem, který si Havlíček vezme na starost. Několikrát před volbami do sněmovny uvedl, že by rád sloučil ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj, které by pod sebe zahrnulo agendu stavebnictví, energetiky i zahraničního obchodu.
Ministerstvo zahraničních věcí
Nejskloňovanějším jménem do čela české diplomacie není kupodivu kandidát hnutí ANO, ale končící motoristický europoslanec Filip Turek. V úterý před ustavující schůzí poslaneckého klubu Motoristů sobě sdělil čekajícím novinářům, že jde o pravděpodobný scénář, ačkoliv jednání o podobě vlády stále probíhají. V zákulisí se mluvilo o europoslanci ANO Jaroslavu Bžochovi, ten je ale nejspíše ze hry - nejen proto, že podle zákulisních informací nenesl dobře účast hnutí v evropské populistické frakci Patrioti pro Evropu.
Před volbami někteří lidé z diplomatických kruhů zmínili také Rudolfa Jindráka, šéfa hradního zahraničního výboru za éry prezidenta Miloše Zemana a současného velvyslance na Slovensku. Nyní se s ním už nepočítá.
Je na místě připomenout, že s SPD v čele diplomacie nebo obrany by měl problém také prezident Petr Pavel. Ten dal před létem jasně najevo, že si na klíčových ministerských postech dokáže představit kandidáty respektující zakotvení ČR v NATO a Evropské unii. Ostatně ani Babiš nemá zájem vystupovat z mezinárodních společenství, SPD tak při skládání vlády tahá za kratší provaz.
Ministerstvo vnitra
Asi největší otazník visí nad obřím resortem, který spravuje nejen policii a hasiče, ale také Českou poštu. Ministerstvo vnitra si nárokovalo hnutí SPD, Motoristé sobě ale dali hlasitě najevo, že něco takového nechtějí dopustit, stejně jako některé hlasy z hnutí ANO. Jelikož se nezdá, že by se počítalo se stínovou ministryní vnitra a současnou senátorkou Janou Mračkovou Vildumetzovou, přichází v úvahu například místopředseda ANO Robert Králíček, byť je většinou vedený jako možný zmocněnec pro digitalizaci.
V éteru ale padají další známá i zapomenutá jména z řad odborníků. Spekuluje se například o šéfovi hasičů Vladimíru Vlčkovi či Martinu Pecinovi, někdejším šéfovi vnitra v úřednické vládě Jana Fischera a posléze i v kabinetu Jiřího Rusnoka. Ve víru spekulací došlo i na Jiřího Hynka z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.
Okamura se nicméně nejspíše připravil o resort vnitra poté, co prohlásil, že by chtěl hlavu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné i vlastním trestním stíháním za předvolební plakát. Nedlouho poté sepsul Okamuru sám Babiš a označil jeho slova za nevhodná.
Ministerstvo obrany
O další klíčový resort, pod nějž spadá armáda i obří miliardové zakázky na vojenskou techniku, si řeklo opět hnutí SPD. Okamura zájem o ministerstvo obrany hájil slovy, že by dosadil "svého odborníka". Zatím se nicméně zdá, že ani zde neuspěje - Motoristé sobě jsou proti. Ve výčtu kandidátů tak zůstává především někdejší šéf obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO, nabídku ale ještě nedostal a v zákulisí vykukují i další jména z armádního prostředí.
Nejčastěji se mluví třeba o Aleši Opatovi, bývalém náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR, ale také o exřediteli Vojenského zpravodajství Janu Berounovi. Též se v kuloárech objevuje generál Jiří Šedivý, který rovněž stál v čele generálního štábu a objevuje se často na televizních obrazovkách jako expert na obranu a armádní témata.
Ministerstvo zdravotnictví
Na "místo činu" se nejspíše vrátí bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Babiš avizoval, že se resortu vzdávat nehodlá - během předvolební kampaně nejednou avizoval, že je zdravotnictví jednou z vládních priorit. Pro zdravotnického experta a lékaře Borise Šťastného od Motoristů je to nejspíše definitivní potvrzení, že se bude muset koukat jinam, což sám potvrdil redakci Aktuálně.cz.
"Ani tentokrát se zřejmě do vedení ministerstva zdravotnictví nedostanu, protože Andrej Babiš chce tento resort pro vlastního kandidáta. Vím to, protože už jsem s Babišem v kontaktu celý rok a mluvili jsme o tom spolu," řekl.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Do vedení resortu školství se možná vrátí Robert Plaga, který ve volbách vedl středočeskou kandidátku hnutí ANO. Na ministerstvu chvíli setrval i po nástupu vlády Petra Fialy (ODS), a to v roli politického náměstka pod vedením Petra Gazdíka ze STAN. Post opustil na podzim roku 2022, když se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu. S Babišem ovšem kdysi vedl spor kvůli sportovním dotacím, předseda ANO zvažoval i jeho odvolání z funkce ministra školství.
Plagy se ale zastali rektoři, asociace i odbory, předseda vlády si svůj záměr proto radši rozmyslel - věděl, že by narazil. Nyní kandidát na šéfa resortu ale vadí Motoristům, kterým se nelíbí inkluze na školách. Plaga připustil její revizi, ale ne úplné zrušení. Tím vzniká šance pro výše zmíněného Borise Šťastného, který by si školství vzal na starost místo zdravotnictví v gesci ANO. Motoristé mají ve svých řadách také Miroslava Krejčího, bývalého ředitele Cermatu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kromě znovuzvoleného poslance a stínového ministra Aleše Juchelky z ANO nepadají žádná jiná jména, která by nahradila dosluhujícího lidovce Mariana Jurečku. A to i přesto, že jde o resort, který disponuje kolosálním rozpočtem. Má totiž na starost důchody, sociální dávky a další příspěvky. Zatím se proto zdá, že Juchelka nemá proti sobě žádného konkurenta. Za jeho kompetence má mluvit angažmá ve Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.
Ministerstvo spravedlnosti
Nástupce dosluhující ministryně Evy Decroix (ODS) je zatím zahalen v mlze. O resort usiloval její stínový protějšek a právník Radek Vondráček z hnutí ANO, post ministra spravedlnosti si ale chtějí nárokovat také Motoristé sobě. Ve volbách totiž uspěla jejich expertka na trestní právo a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Osud resortu je v tuto chvíli neznámý, třebaže se v jeho čele kdysi protočily hned dvě političky hnutí ANO - Karla Šlechtová a později Klára Dostálová. Ministerstvu pro místní rozvoj hrozí, že ho spolkne ministerstvo obchodu a průmyslu, čímž vznikne "super resort" pod vedením Karla Havlíčka. Ten potvrdil, že plán na sloučení ministerstev je stále ve hře.
Ministerstvo dopravy
Jeden z resortů, o které si nahlas řeklo hnutí SPD a které by hnutí ANO mohlo pustit Tomiu Okamurovi - na rozdíl od zahraničních věcí, vnitra a obrany. Žádná konkrétní jména mimo Martina Kolovratníka z Babišovy stáje ale zatím nepadají. Poněkud překvapivě si ministerstvo dopravy nijak zvlášť nenárokují Motoristé sobě, třebaže by jim agenda dopravy už dle názvu strany seděla.
Ministerstvo zemědělství
Zde je situace podobná jako u dopravy. Ministerstvo zemědělství stojí stranou o poznání více, jelikož ani hnutí ANO nemá žádného stínového kandidáta ve své "Lepší vládě". Je tedy vůbec velkou neznámou, která z vyjednávajících stran se resortu nakonec ujme, natož kdo.
Ministerstvo kultury
Nejde o resort, kam by se kandidáti zrovna s nadšením vrhali. Za Motoristy sobě se mluví především o Otovi Klempířovi, bývalém frontmanovi ze skupiny J.A.R. Ten dal najevo, že v případě takové nabídky by na ni kývl. "Budu poctěn," uvedl Klempíř. V pondělí ovšem zveřejnil postoj, který se nemusí nutně líbit hlavní politické síle, tedy hnutí ANO.
Klempíř totiž nesouhlasí se sloučením České televize a Českého rozhlasu, o což usiluje Andrej Babiš. Místo toho by chtěl po veřejnoprávních médiích, aby nachystala "vyvážený koktejl pro všechny" a doložila, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou. Zdůraznil, že je nutné být plně online. "Jde o jediný možný recept, jak odolat tlakům na politicky vynucené sloučení, stejně jako musí celá česká kultura čelit dlouhodobému a zhoubnému podfinancování," napsal Klempíř.
Ministerstvo životního prostředí
Exministr Richard Brabec si nemyslí, že se bude vracet do čela resortu, a zájem o jeho někdejší křeslo je ze strany hnutí ANO i SPD spíše vlažný. Na post se tak hrne - ať už vážně, nebo z recese, těžko říct - šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Jeho agenda by byla jasná, strana brojí proti unijní Zelené dohodě a emisním povolenkám pro domácnosti.
Řeší se i post šéfa sněmovny
Některé resortní funkce s příchodem Andreje Babiše do čela země s největší pravděpodobností zaniknou. Jmenovitě jde o post ministra pro evropské záležitosti, ministra pro legislativu (jenž zanikl po vyhazovu Pirátů z vlády) a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Hnutí ANO ostatně ještě z opozičních lavic volalo po jejich zrušení.
Na stránkách stínové vlády hnutí ANO je vedený též Patrik Nacher. Nikoliv v roli ministra, ale vládního zmocněnce pro ochranu spotřebitelů. Zda takový post vůbec vznikne, není zatím jasné.
Velkým tématem je také křeslo předsedy Poslanecké sněmovny. Nejvíce se zatím spekuluje o samotném Tomiu Okamurovi, který by nahradil ve funkci Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09. Byla by to alespoň náplast za fakt, že by SPD nedostalo své vytoužené resorty vnitra, obrany a zahraničí.