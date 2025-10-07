Domácí

Babiš premiérem, kdo dál? Toto jsou kandidáti do vlády, padají i zapomenutá jména

Viet Tran Viet Tran
před 59 minutami
Andrej Babiš se zřejmě znovu stane premiérem. Takový je nejpravděpodobnější povolební scénář. Záhadou je ale personální obsazení jednotlivých ministerstev, o čemž urputně jednají hnutí ANO s Motoristy sobě a SPD. V kuloárech se objevuje celá řada jmen, ať už jde o exministry, experty či zapomenuté politické figury. O některé resorty naopak nikdo nejeví zájem. Jak by tedy mohla vypadat nová vláda?
Andrej Babiš, ANO, premiér, Poslanecká sněmovna, Agrofert
Alena Schillerová, ministryně financí, veřejné finance, ANO, vláda
Spotlight - Karel Havlíček
Motoristé sobě - zahájení volební kampaně
Robert Králíček, poslanec hnutí ANO. Zobrazit 18 fotografií

Ministerstvo financí

Prakticky nikdo z angažovaných politických stran nepochybuje o návratu Aleny Schillerové na post šéfky státní kasy. Hlas jí dalo téměř 40 tisíc voličů formou preferenčních hlasů a stala se tudíž třetí nejúspěšnější političkou ve volbách. Sama se nechala slyšet, že pokud dostane nabídku se znovu starat o veřejné finance, přijme ji. Poslední roky ostatně plnila roli stínové ministryně financí, její angažmá ve vládě je s ohledem na všechny relevantní faktory prakticky jisté.

Související

Tři scénáře příští vlády: jeden je na stole, druhý záložní, třetí jen hypotetický

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej BabišČlen Poslanecké sněmovny České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obdobně se může na ministerský post těšit také Karel Havlíček. Třebaže se prezentoval jako stínový předseda vlády, Babiš si pravděpodobně nenechá ujít možnost znovu řídit Strakovu akademii. Otazník ale visí nad samotným resortem, který si Havlíček vezme na starost. Několikrát před volbami do sněmovny uvedl, že by rád sloučil ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj, které by pod sebe zahrnulo agendu stavebnictví, energetiky i zahraničního obchodu.

Ministerstvo zahraničních věcí

Nejskloňovanějším jménem do čela české diplomacie není kupodivu kandidát hnutí ANO, ale končící motoristický europoslanec Filip Turek. V úterý před ustavující schůzí poslaneckého klubu Motoristů sobě sdělil čekajícím novinářům, že jde o pravděpodobný scénář, ačkoliv jednání o podobě vlády stále probíhají. V zákulisí se mluvilo o europoslanci ANO Jaroslavu Bžochovi, ten je ale nejspíše ze hry - nejen proto, že podle zákulisních informací nenesl dobře účast hnutí v evropské populistické frakci Patrioti pro Evropu.

Před volbami někteří lidé z diplomatických kruhů zmínili také Rudolfa Jindráka, šéfa hradního zahraničního výboru za éry prezidenta Miloše Zemana a současného velvyslance na Slovensku. Nyní se s ním už nepočítá.

Europoslanec Filip Turek (na snímku ze startu předvolební kampaně na Žofíně v půli května)
Europoslanec Filip Turek (na snímku ze startu předvolební kampaně na Žofíně v půli května) | Foto: Economia

Je na místě připomenout, že s SPD v čele diplomacie nebo obrany by měl problém také prezident Petr Pavel. Ten dal před létem jasně najevo, že si na klíčových ministerských postech dokáže představit kandidáty respektující zakotvení ČR v NATO a Evropské unii. Ostatně ani Babiš nemá zájem vystupovat z mezinárodních společenství, SPD tak při skládání vlády tahá za kratší provaz.

Ministerstvo vnitra

Asi největší otazník visí nad obřím resortem, který spravuje nejen policii a hasiče, ale také Českou poštu. Ministerstvo vnitra si nárokovalo hnutí SPD, Motoristé sobě ale dali hlasitě najevo, že něco takového nechtějí dopustit, stejně jako některé hlasy z hnutí ANO. Jelikož se nezdá, že by se počítalo se stínovou ministryní vnitra a současnou senátorkou Janou Mračkovou Vildumetzovou, přichází v úvahu například místopředseda ANO Robert Králíček, byť je většinou vedený jako možný zmocněnec pro digitalizaci.

Související

ŽIVĚ
"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

koláž - Okamura, Babiš
Zobrazit reportáž

V éteru ale padají další známá i zapomenutá jména z řad odborníků. Spekuluje se například o šéfovi hasičů Vladimíru Vlčkovi či Martinu Pecinovi, někdejším šéfovi vnitra v úřednické vládě Jana Fischera a posléze i v kabinetu Jiřího Rusnoka. Ve víru spekulací došlo i na Jiřího Hynka z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Okamura se nicméně nejspíše připravil o resort vnitra poté, co prohlásil, že by chtěl hlavu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné i vlastním trestním stíháním za předvolební plakát. Nedlouho poté sepsul Okamuru sám Babiš a označil jeho slova za nevhodná.

Ministerstvo obrany

O další klíčový resort, pod nějž spadá armáda i obří miliardové zakázky na vojenskou techniku, si řeklo opět hnutí SPD. Okamura zájem o ministerstvo obrany hájil slovy, že by dosadil "svého odborníka". Zatím se nicméně zdá, že ani zde neuspěje - Motoristé sobě jsou proti. Ve výčtu kandidátů tak zůstává především někdejší šéf obrany Lubomír Metnar z hnutí ANO, nabídku ale ještě nedostal a v zákulisí vykukují i další jména z armádního prostředí.

Nejčastěji se mluví třeba o Aleši Opatovi, bývalém náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR, ale také o exřediteli Vojenského zpravodajství Janu Berounovi. Též se v kuloárech objevuje generál Jiří Šedivý, který rovněž stál v čele generálního štábu a objevuje se často na televizních obrazovkách jako expert na obranu a armádní témata.

Aleš Opata, bývalý náčelník Generálního štábu AČR
Aleš Opata, bývalý náčelník Generálního štábu AČR | Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo zdravotnictví

Na "místo činu" se nejspíše vrátí bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Babiš avizoval, že se resortu vzdávat nehodlá - během předvolební kampaně nejednou avizoval, že je zdravotnictví jednou z vládních priorit. Pro zdravotnického experta a lékaře Borise Šťastného od Motoristů je to nejspíše definitivní potvrzení, že se bude muset koukat jinam, což sám potvrdil redakci Aktuálně.cz.

Související

Stanjura a další z tabla poražených. Volby smetly i dvě televizní tváře

Zbyněk Stanjura, Sněmovna, volby, sněmovní volby, ministr financí

"Ani tentokrát se zřejmě do vedení ministerstva zdravotnictví nedostanu, protože Andrej Babiš chce tento resort pro vlastního kandidáta. Vím to, protože už jsem s Babišem v kontaktu celý rok a mluvili jsme o tom spolu," řekl.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Do vedení resortu školství se možná vrátí Robert Plaga, který ve volbách vedl středočeskou kandidátku hnutí ANO. Na ministerstvu chvíli setrval i po nástupu vlády Petra Fialy (ODS), a to v roli politického náměstka pod vedením Petra Gazdíka ze STAN. Post opustil na podzim roku 2022, když se stal předsedou Rady Národního akreditačního úřadu. S Babišem ovšem kdysi vedl spor kvůli sportovním dotacím, předseda ANO zvažoval i jeho odvolání z funkce ministra školství.

Plagy se ale zastali rektoři, asociace i odbory, předseda vlády si svůj záměr proto radši rozmyslel - věděl, že by narazil. Nyní kandidát na šéfa resortu ale vadí Motoristům, kterým se nelíbí inkluze na školách. Plaga připustil její revizi, ale ne úplné zrušení. Tím vzniká šance pro výše zmíněného Borise Šťastného, který by si školství vzal na starost místo zdravotnictví v gesci ANO. Motoristé mají ve svých řadách také Miroslava Krejčího, bývalého ředitele Cermatu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kromě znovuzvoleného poslance a stínového ministra Aleše Juchelky z ANO nepadají žádná jiná jména, která by nahradila dosluhujícího lidovce Mariana Jurečku. A to i přesto, že jde o resort, který disponuje kolosálním rozpočtem. Má totiž na starost důchody, sociální dávky a další příspěvky. Zatím se proto zdá, že Juchelka nemá proti sobě žádného konkurenta. Za jeho kompetence má mluvit angažmá ve Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka
Poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka | Foto: Aktuálně.cz

Ministerstvo spravedlnosti

Nástupce dosluhující ministryně Evy Decroix (ODS) je zatím zahalen v mlze. O resort usiloval její stínový protějšek a právník Radek Vondráček z hnutí ANO, post ministra spravedlnosti si ale chtějí nárokovat také Motoristé sobě. Ve volbách totiž uspěla jejich expertka na trestní právo a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.

Související

"Trváme na tom." Rýsuje se velmi sporné téma budoucí koalice Babiše, Motoristů a SPD

Spotlight - Karel Havlíček

Ministerstvo pro místní rozvoj

Osud resortu je v tuto chvíli neznámý, třebaže se v jeho čele kdysi protočily hned dvě političky hnutí ANO - Karla Šlechtová a později Klára Dostálová. Ministerstvu pro místní rozvoj hrozí, že ho spolkne ministerstvo obchodu a průmyslu, čímž vznikne "super resort" pod vedením Karla Havlíčka. Ten potvrdil, že plán na sloučení ministerstev je stále ve hře.

Ministerstvo dopravy

Jeden z resortů, o které si nahlas řeklo hnutí SPD a které by hnutí ANO mohlo pustit Tomiu Okamurovi - na rozdíl od zahraničních věcí, vnitra a obrany. Žádná konkrétní jména mimo Martina Kolovratníka z Babišovy stáje ale zatím nepadají. Poněkud překvapivě si ministerstvo dopravy nijak zvlášť nenárokují Motoristé sobě, třebaže by jim agenda dopravy už dle názvu strany seděla.

Ministerstvo zemědělství

Zde je situace podobná jako u dopravy. Ministerstvo zemědělství stojí stranou o poznání více, jelikož ani hnutí ANO nemá žádného stínového kandidáta ve své "Lepší vládě". Je tedy vůbec velkou neznámou, která z vyjednávajících stran se resortu nakonec ujme, natož kdo.

Ministerstvo kultury

Nejde o resort, kam by se kandidáti zrovna s nadšením vrhali. Za Motoristy sobě se mluví především o Otovi Klempířovi, bývalém frontmanovi ze skupiny J.A.R. Ten dal najevo, že v případě takové nabídky by na ni kývl. "Budu poctěn," uvedl Klempíř. V pondělí ovšem zveřejnil postoj, který se nemusí nutně líbit hlavní politické síle, tedy hnutí ANO.

Klempíř totiž nesouhlasí se sloučením České televize a Českého rozhlasu, o což usiluje Andrej Babiš. Místo toho by chtěl po veřejnoprávních médiích, aby nachystala "vyvážený koktejl pro všechny" a doložila, že stovky milionů ze zvýšených koncesionářských poplatků budou vynaloženy s rozvahou. Zdůraznil, že je nutné být plně online. "Jde o jediný možný recept, jak odolat tlakům na politicky vynucené sloučení, stejně jako musí celá česká kultura čelit dlouhodobému a zhoubnému podfinancování," napsal Klempíř.

Ministerstvo životního prostředí

Exministr Richard Brabec si nemyslí, že se bude vracet do čela resortu, a zájem o jeho někdejší křeslo je ze strany hnutí ANO i SPD spíše vlažný. Na post se tak hrne - ať už vážně, nebo z recese, těžko říct - šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Jeho agenda by byla jasná, strana brojí proti unijní Zelené dohodě a emisním povolenkám pro domácnosti.

Související

"SPD s deseti mandáty je možnost." Poslanec Motoristů má zájem o všechna ministerstva

Matěj Gregor (Motoristé)

Řeší se i post šéfa sněmovny

Některé resortní funkce s příchodem Andreje Babiše do čela země s největší pravděpodobností zaniknou. Jmenovitě jde o post ministra pro evropské záležitosti, ministra pro legislativu (jenž zanikl po vyhazovu Pirátů z vlády) a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Hnutí ANO ostatně ještě z opozičních lavic volalo po jejich zrušení.

Na stránkách stínové vlády hnutí ANO je vedený též Patrik Nacher. Nikoliv v roli ministra, ale vládního zmocněnce pro ochranu spotřebitelů. Zda takový post vůbec vznikne, není zatím jasné.

Velkým tématem je také křeslo předsedy Poslanecké sněmovny. Nejvíce se zatím spekuluje o samotném Tomiu Okamurovi, který by nahradil ve funkci Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09. Byla by to alespoň náplast za fakt, že by SPD nedostalo své vytoužené resorty vnitra, obrany a zahraničí.

 
Mohlo by vás zajímat

Volby smetly i Rakušanova "neviditelného" ministra. Překvapil mě úspěch ANO, říká teď

Volby smetly i Rakušanova "neviditelného" ministra. Překvapil mě úspěch ANO, říká teď

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

Petr Fiala vede ODS déle než její zakladatel Václav Klaus

Petr Fiala vede ODS déle než její zakladatel Václav Klaus
domácí Aktuálně.cz Obsah vláda politika volby Andrej Babiš Alena Schillerová Karel Havlíček Filip Turek Petr Macinka Oto Klempíř Renáta Vesecká Tomio Okamura SPD ANO 2011 Motoristé sobě Aleš Opata Radek Vondráček Aleš Juchelka Adam Vojtěch Robert Plaga Boris Šťastný Martin Kolovratník Jiří Hynek Lubomír Metnar

Právě se děje

před 7 hodinami
Volby smetly i Rakušanova "neviditelného" ministra. Překvapil mě úspěch ANO, říká teď

Volby smetly i Rakušanova "neviditelného" ministra. Překvapil mě úspěch ANO, říká teď

"V Karlovarském kraji překvapuje podpora ANO bez ohledu na to, jaká je aktuální situace," říká ministr Petr Kulhánek (STAN).
Aktualizováno před 31 minutami
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

ŽIVĚ
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 35 minutami
"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

Fiala zůstane poslancem, v čele strany skončí i první místopředseda Stanjura.
před 59 minutami
Babiš premiérem, kdo dál? Toto jsou kandidáti do vlády, padají i zapomenutá jména

Babiš premiérem, kdo dál? Toto jsou kandidáti do vlády, padají i zapomenutá jména

Největší boj se svádí o vnitro a obranu, hotové scénáře se naopak objevují u šéfa státní kasy nebo MPO. U kterých ministerstev visí otazníky?
Aktualizováno před 1 hodinou
"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

ŽIVĚ
"Nevhodný výrok.“ Babiš zkritizoval Okamuru kvůli slovům o policejním prezidentovi

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Petr Fiala vede ODS déle než její zakladatel Václav Klaus

Petr Fiala vede ODS déle než její zakladatel Václav Klaus

Do ODS vstoupil Petr Fiala v listopadu 2013 a v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou. Funkci v následujících letech pětkrát obhájil.
před 2 hodinami

Dva roky po útoku Hamásu: Izrael v tichu, Greta a spol. slaví propuštění

Dva roky po útoku Hamásu: Izrael v tichu, Greta a spol. slaví propuštění
Prohlédnout si 11 fotografií
Na izraelské straně hranice s Gazou lidé uctili památku padlých vojáků. Pietní setkání připomnělo druhé výročí útoku hnutí Hamás z 7. října 2023, při němž zahynuly stovky Izraelců.
Švédská aktivistka Greta Thunbergová, která se účastnila mise Global Sumud Flotilla s cílem dopravit humanitární pomoc do Gazy, kde Izrael při odvetné ofenzivě zabil desetitisíce civilistů. Aktivistka zadržená izraelskými úřady dorazila 6. října 2025 na letiště Eleftherios Venizelos v Aténách.
Další zprávy