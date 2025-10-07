"Trváme na tom." Rýsuje se velmi sporné téma budoucí koalice Babiše, Motoristů a SPD

Povinná a plošná evidence tržeb, takzvaná EET, má být hlavním nástrojem v boji se šedou ekonomikou, ze které politická formace Andreje Babiše slibuje na daních odsát desítky miliard korun.
V tomhle neustoupíme, vzkazuje teď druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj jde o vlajkovou loď celé hospodářské strategie.
"Je to jedna z priorit, která je ukotvena v naší hospodářské strategii a která má podporu odborné veřejnosti, běžných občanů i všech dotčených podnikatelských svazů," řekl Havlíček deníku Aktuálně.cz první den po volbách. "Budeme na ní trvat," zdůraznil.
Státní šikana
Jenže Motoristé sobě ani SPD kontrolovat tržby nechtějí. Strana Petra Macinky a Filipa Turka už před volbami tvrdila, že EET odmítá. Boris Šťastný po volbách pro Aktuálně.cz zopakoval to, co Motoristé sobě tvrdili už dřív.
"V případě, že by toto téma mělo být v budoucnosti opětovně nastoleno a prosazeno, budeme trvat na výjimkách pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky s ročním obratem do pěti milionů korun," uvedl Šťastný pro Aktuálně.cz.
Pro trhovce, venkovské řemeslníky anebo babičky prodávající med a bylinky by podle Šťastného byla povinnost EET zjevně nepřiměřená a v důsledku by jim přinášela pouze státní šikanu a zbytečné náklady.
"Činit z drobných podnikatelů a priori potenciální pachatele krácení daní je nepřijatelné," zopakoval Šťastný větu, kterou mají Motoristé uvedenou ve volebním programu.
EET? Nepodpořím!
Ekonomka Markéta Šichtařová, která je členkou strany Svobodných a zároveň vedla pražskou kandidátku SPD, je dlouhodobým odpůrcem EET. "Nepodporuji EET," řekla teď deníku Aktuálně.cz Šichtařová.
Tomio Okamura coby šéf SPD už dřív řekl, že EET odmítá, nicméně po volbách už několikrát řekl, že "povolební vyjednávání jsou rámována realitou výsledků voleb".
"Moje role je ta, abych udělal maximum pro naplnění volebního programu, máme 15 poslanců, hnutí ANO má 80, budeme se snažit na maximum o těch programových bodech jednat," řekl Okamura v pondělí po jednání s prezidentem.
Jak moc budou obě menší strany ochotné ze svých postojů couvnout, zatím není jasné.