Domácí

"Trváme na tom." Rýsuje se velmi sporné téma budoucí koalice Babiše, Motoristů a SPD

Petra Jaroměřská Veronika Rodriguez Petra Jaroměřská, Veronika Rodriguez
před 2 hodinami
Hnutí ANO chce mít detailní přehled o tržbách všech podnikatelů a živnostníků. Klíčové téma vítěze voleb v podobě plošného zavedení elektronické evidence tržeb je prý "bez debat".
Druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček o EET: "V tomhle neustoupíme."
Druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček o EET: "V tomhle neustoupíme." | Foto: Vojtěch Gross

Povinná a plošná evidence tržeb, takzvaná EET, má být hlavním nástrojem v boji se šedou ekonomikou, ze které politická formace Andreje Babiše slibuje na daních odsát desítky miliard korun.

V tomhle neustoupíme, vzkazuje teď druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj jde o vlajkovou loď celé hospodářské strategie.

"Je to jedna z priorit, která je ukotvena v naší hospodářské strategii a která má podporu odborné veřejnosti, běžných občanů i všech dotčených podnikatelských svazů," řekl Havlíček deníku Aktuálně.cz první den po volbách. "Budeme na ní trvat," zdůraznil.

Státní šikana

Jenže Motoristé sobě ani SPD kontrolovat tržby nechtějí. Strana Petra Macinky a Filipa Turka už před volbami tvrdila, že EET odmítá. Boris Šťastný po volbách pro Aktuálně.cz zopakoval to, co Motoristé sobě tvrdili už dřív.

"V případě, že by toto téma mělo být v budoucnosti opětovně nastoleno a prosazeno, budeme trvat na výjimkách pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky s ročním obratem do pěti milionů korun," uvedl Šťastný pro Aktuálně.cz.

Pro trhovce, venkovské řemeslníky anebo babičky prodávající med a bylinky by podle Šťastného byla povinnost EET zjevně nepřiměřená a v důsledku by jim přinášela pouze státní šikanu a zbytečné náklady.

"Činit z drobných podnikatelů a priori potenciální pachatele krácení daní je nepřijatelné," zopakoval Šťastný větu, kterou mají Motoristé uvedenou ve volebním programu.

EET? Nepodpořím!

Ekonomka Markéta Šichtařová, která je členkou strany Svobodných a zároveň vedla pražskou kandidátku SPD, je dlouhodobým odpůrcem EET. "Nepodporuji EET," řekla teď deníku Aktuálně.cz Šichtařová.

Související

Některé hospody nepřežijí. Ekonom varuje před plány příští vlády

Spotlight Volby Petr Bartoň
27:41

Tomio Okamura coby šéf SPD už dřív řekl, že EET odmítá, nicméně po volbách už několikrát řekl, že "povolební vyjednávání jsou rámována realitou výsledků voleb".

"Moje role je ta, abych udělal maximum pro naplnění volebního programu, máme 15 poslanců, hnutí ANO má 80, budeme se snažit na maximum o těch programových bodech jednat," řekl Okamura v pondělí po jednání s prezidentem.

Jak moc budou obě menší strany ochotné ze svých postojů couvnout, zatím není jasné.

 
Mohlo by vás zajímat

Petr Pavel svolal zasedání nové sněmovny na pondělí 3. listopadu

Petr Pavel svolal zasedání nové sněmovny na pondělí 3. listopadu

Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

Vydíral bývalý soudce Čepro? Celý příběh začal dávnou vraždou

Vydíral bývalý soudce Čepro? Celý příběh začal dávnou vraždou

Průzkum: Lidé se cítí nejbezpečněji na Královéhradecku. Nejvíc se bojí o své zdraví

Průzkum: Lidé se cítí nejbezpečněji na Královéhradecku. Nejvíc se bojí o své zdraví
domácí Aktuálně.cz Obsah EET - Elektronická evidence tržeb Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Petr Pavel svolal zasedání nové sněmovny na pondělí 3. listopadu

ŽIVĚ
Petr Pavel svolal zasedání nové sněmovny na pondělí 3. listopadu

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
Za odvolanou ředitelku Violy Cibulkovou se postavila herecká asociace

Za odvolanou ředitelku Violy Cibulkovou se postavila herecká asociace

Její prezident Ondřej Kepka očekává, že správní rada se ke svému rozhodnutí odvolat Cibulkovou vyjádří a zdůvodní ho.
před 15 minutami
Vladimir Putin slaví narozeniny. Jak se z neznámého úředníka stal neomezený vládce

Vladimir Putin slaví narozeniny. Jak se z neznámého úředníka stal neomezený vládce

Nenápadného úředníka si do nejvyšší funkce vybrali lidé z okolí tehdejšího prezidenta Borise Jelcina v mylném domnění, že bude snadno ovladatelný...
před 17 minutami
Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

Ramsdell a jeho manželka se vraceli do hotelu, aby opravili něco na autě, když si jeho žena zapnula mobilní telefon a uviděla zprávy.
před 18 minutami
Papež Lev XIV. oznámil první zahraniční cestu, výběr zemí všechny překvapil

Papež Lev XIV. oznámil první zahraniční cestu, výběr zemí všechny překvapil

Papež během své první zahraniční cesty zamíří do muslimských zemí.
před 30 minutami
Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

Kardinál Duka skončil v nemocnici, prodělal akutní operaci

V současnosti je Duka podle arcibiskupství ve stabilizovaném stavu.
před 48 minutami
Vydíral bývalý soudce Čepro? Celý příběh začal dávnou vraždou

Vydíral bývalý soudce Čepro? Celý příběh začal dávnou vraždou

Deník Aktuálně.cz popisuje příběh, který de facto začal vraždou kvůli rumu v Ústeckém kraji a skončil údajným vydíráním státního podniku Čepro.
Další zprávy