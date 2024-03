Babiš si objednal informace na Lipavského. Žádal i citlivá data o ministrově rodině

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš žádal své spolupracovníky o přípravu podkladů proti ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti). Zajímal se i o jeho rodinu. "Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da," napsal Babiš. Uvádí to server Novinky.cz, který má e-mailovou komunikaci k dispozici. Babiš chtěl žádost poslat svému poradci, ale omylem ji poslal jinému spolupracovníkovi stejného jména.

Ministr zahraničí Jan Lipavský v neděli označil Andreje Babiše za bezpečnostní riziko pro Česko. Ve stejný den pak Babiš podle serveru Novinky.cz rozeslal výzvu svým spolupracovníkům z hnutí ANO: "Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba," napsal.

V e-mailové korespondenci byl životopis, odkazy na články z médií nebo zmínky o Lipavského dceři a údajné manželce. "Má děti? Jazyky?" ptal se například Babiš.

Babiš popírá, že by se mělo jednat o kompromitující materiály. O děti Lipavského se prý zajímal, aby se ho mohl zeptat, zda by své děti poslal do války.

"Tahat do toho děti je přes čáru"

Babiš chtěl výzvu poslat svému poradci Janu Rovenskému. Omylem ho ale poslal jinému Janu Rovenskému, ekologickému aktivistovi, který je jako nestraník za ANO ve výboru pro životní prostředí a limity těžby města Litvínov. Ten ho následně poskytl serveru Novinky.cz.

"Fakt nejsem žádný babišobijec, na Letnou jsem nechodil a s panem Babišem jsem si v minulosti pracovně normálně psal a volal. V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru," sdělil Novinkám Rovenský s tím, že zpočátku váhal e-mail zveřejnit.

Lipavský serveru řekl, že e-mail se ke k němu zprostředkovaně dostal a jeho obsah ho znechutil. "Pro českou společnost je velkou výzvou, aby jednou provždy odmítla estébácké metody v politice," sdělil Lipavský a dodal, že pokud je mail pravý, tak jen "potvrzuje jeho slova" pronesená v neděli v televizi.