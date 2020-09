Vojtěch jde do karantény. S nakaženou hlavní hygieničkou se setkal i Babiš

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou, u které byla ve středu prokázaná nákaza covidem-19, setkal v úterý dopoledne. Společně představovali druhou verzi aplikace eRouška. Právě z této akce Rážová vyrazila na schůzku s premiérem, která trvala asi dvě hodiny. Andrej Babiš však tvrdí, že on na rozdíl od Vojtěcha do karantény nemusí, seděl prý dostatečně daleko.

"Zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu s paní hlavní hygieničkou, včetně ministra zdravotnictví, podstoupí testy na covid-19 a následně jim budou nařízena karanténní opatření. Ministr zdravotnictví nastoupí do domácí karantény," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Sám premiér Andrej Babiš potvrdil, že se s hlavní hygieničkou sešel v úterním pořadu Českého rozhlasu 20 minut Radiožurnálu. Na otázku, jak je Česko připraveno na případné podzimní zhoršení situace, odpověděl: "Paní hlavní hygienička Rážová - seděli jsme tady dnes asi dvě hodiny, celý tým i ministr zdravotnictví tady byl. Není to tak, jak to bylo interpretováno."

Do karantény ale on, ani další lidé z úřadu vlády, kteří se účastnili schůzky s Rážovou, nemusí. Babiš ve středu ČTK řekl, že podle rozhodnutí ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové se jich omezení týkat nebudou, protože při jednání seděli v dostatečné vzdálenosti.

Dodrželi podle něj také další preventivní opatření. "Já nosím téměř všude respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno, byly tam vysoké stropy," řekl ČTK premiér. Dále uvedl, že je v místnosti až čtyřmetrový rozestup mezi řadou stolů, u kterých sedí zástupci úřadu vlády a ostatní. "Na základě toho paní Jágrová říká, že nemusíme do karantény jít, nemáme žádné rozhodnutí hygieny, že bychom se měli omezovat," dodal Babiš.

Svůj další program premiér nemění, uskuteční se i středeční mimořádné jednání kabinetu prostřednictvím videokonference.

Na tiskové konference s Rážovou byl i Dzurilla

Případné testy a karanténa by se mohly týkat i dalších lidí. Hygiena teď provádí běžné epidemiologické šetření a měla by všechny, kdo se setkali s Rážovou, informovat o tom, jaká opatření se jich konkrétně týkají.

Například úterní dopolední tiskové konference k představení aplikace eRouška 2.0 se s spolu Rážovou účastnil i vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla či jeden ze strůjců systému Chytré karantény plukovník Petr Šnajdárek. A také asi dvacet až třicet novinářů z mnoha různých redakcí.

Na tiskové konferenci byl i autor tohoto textu. Na hygienické stanici mu však bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že seděl od Rážové dost daleko a osobně s ní nemluvil, do karantény a na testy nemusí. Vedl ale rozhovor s ministrem zdravotnictví, takže pokud by se prokázalo, že má koronavirus Vojtěch musel by jít na testy i autor tohoto textu.

Zatím se zdá, že větší opatření přijalo zejména ministerstvo zdravotnictví. "Na ministerstvu byla na základě zjištěné skutečnosti ihned zavedena režimová opatření, jako je povinnost nosit roušky a část zaměstnanců bude z preventivních důvodů pracovat z domova," dodala Štěpanyová.