Nehlasovali jste o Babišovi? Pekarová se vysmála návrhu o Fialově psychice

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se během pátečního zasedání sněmovny pokusil do programu jednání prosadit bod, v němž by se poslanci měli zaobírat duševním zdravím premiéra Petra Fialy (ODS). Ačkoli se mu to nepodařilo, sálem se po zamítnutí jeho požadavku rozezněl smích několika poslanců. To vyprovokovalo Markétu Adamovou Pekarovou (TOP09) k ráznému vyjádření na Babišův účet.

1:16 "Možná si někteří mysleli, že ten bod byl o expremiérovi," poznamenala předsedkyně Poslanecké sněmovny ironicky, načež sál prozvučely hlasité reakce podivených poslanců. | Video: Poslanecká sněmovna PČR