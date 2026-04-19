Babiš chce Česko zapojit do Macronovy iniciativy evropského jaderného odstrašení

Česko by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mělo zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou počátkem března nastínil francouzský prezident Emanuel Macron.
Andrej Babiš to v neděli uvedl na sociální síti bez bližšího upřesnění, jakou formu by toto zapojení mělo mít. Podle premiéra je Francie pro Česko ideálním spojencem. Dosavadní reakce představitelů vládních stran na tuto iniciativu byly spíš rezervované.
„Taky chci se zapojit do té iniciativy Emanuela Macrona, který měl skvělý projev ohledně jaderného odstrašení. Protože my samozřejmě v Evropě musíme mít spojence a Francie je na to ideální,“ uvedl Babiš.
Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že jeho země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Nařídil proto zvýšení počtu francouzských jaderných zbraní. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic. Podle Macrona musí Francie také zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu.
