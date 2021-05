Arenberger po sedmi týdnech končí. Na post ministra se vrátí Adam Vojtěch, řekl Babiš

Běloruská národní letecká společnost Belavia zrušila lety do Paříže a Londýna, a to od úterý do 30. října. Stalo se tak kvůli rozhodnutí britských a francouzských úřadů zakázat běloruským aerolinkám létat do těchto zemí a zpět. Oznámila to agentura TASS. Západní společnosti, například Air France, Austrian Airlines či Finnair, naopak přestávají létat nad Běloruskem.

Krok je součástí reakce Západu po nedělním nuceném přistání komerčního letadla na lince z Atén do Vilniusu v Bělorusku a zadržení opozičního novináře, který v tomto letadle cestoval.

Stanice BBC na svém webu připomněla, že summit Evropské unie přijal rámcové rozhodnutí uzavřít pro běloruské společnosti vzdušný prostor a letiště v Evropě a doporučit evropským společnostem nelétat nad Běloruskem. Bělorusko budou míjet také Singapore Airlines. V současnosti na běloruském nebi podle agentury RIA Novosti létají letadla z Číny, Jižní Koreje, Turecka a Ruska a jeden let odletěl z Minska do Stockholmu.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila reakci Západu na vynucené přistání a zadržení opozičního novináře i s jeho ruskou přítelkyní za nepochopitelnou "hysterii". V posledních letech podle ní došlo k několika případům vynuceného přistání letadel z různých zemí ze strany Západu, a to i z politických důvodů.