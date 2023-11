"Bůh Židy proklel." Antisemitských útoků přibývá i v Česku, podle dat až čtyřnásobně

Počet a intenzita útoků proti Židům po napadení Izraele palestinskými teroristy roste nejen v zemích s početnou muslimskou menšinou, jako je Francie nebo Německo, ale také v Česku. Podle Federace židovských obcí vzrostl za měsíc počet zaznamenaných případů zhruba o 400 procent. Nejvíce protižidovských projevů se objevuje na internetu, policie ale řeší i nenávistné letáky v prodejně kebabu.

Na prodejně kebabu v Kopeckého sadech v Plzni visely koncem října plakáty, které vzbudily pozornost veřejnosti i policie. Na jednom z nich stálo: "Židé jsou lidé, kteří zabíjeli proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je bůh proklel." Další tvrdil, že Židé "chtějí zabít proroka Ježíše". Prodavač bistra Sultan Kebab, který plakáty vyvěsil, se netajil negativním názorem na Izrael.

"Neudělal jsem nic špatného, napsal jsem pravdu, je to v koránu," řekl pětatřicetiletý cizinec z Turecka novinářům a totéž zopakoval i policistům. Muž obhajoval i palestinské teroristy, kteří počátkem října zaútočili na Izrael. "Nemyslím, že Hamás je špatný. Myslím, že Izrael je špatný, Izrael je pořád špatný, už 70 let je špatný," řekl prodavač.

Protože šlo o projev nenávisti, který je v Česku trestný, podal v úterý předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy trestní oznámení a policie se případem začala zabývat. Útoků proti Židům od útoku Hamásu podle Federace židovských obcí ve srovnáním se stejným obdobím loňského roku, tedy zářím a říjnem, přibylo až o 400 procent. Statistiky se každým dnem upřesňují, předseda organizace však mluví o "dramatickém nárůstu".

"Dominantní platformou je dlouhodobě internet. Nejvíce projevů antisemitismu je tradičně na sociálních sítích, významně vzrostl počet projevů protižidovské nenávisti v diskusích u článků, které o situaci na Blízkém východě referují, v menší míře pak i na platformách domácí dezinformační scény," řekl pro Aktuálně.cz Petr Papoušek, předseda společnosti, která zastřešuje veškeré židovské spolky a organizace v Česku.

Zprávy o antisemitismu v Česku Federace židovských obcí každý rok vydává zprávy o stavu antisemitismu v Česku. Shromážděná data pocházejí od obětí i svědků antisemitských incidentů, od policie a z otevřených zdrojů. Mezi ty patří mainstreamová média, soukromé webové stránky a sociální sítě monitorovaných organizací. Někteří lidé a instituce se na organizaci obracejí přímo, další využívají on-line formulář na webové stránce nahlasincident.cz.

Nejde však jen o internet. V souvislosti s propalestinskými demonstracemi se podle Papouška antisemitské projevy dostávají čím dál více i na veřejnost. Potvrzuje to nejen zmíněný případ z Plzně. Tento týden výčepní jedné z hospod na pražské Malé Straně údajně odmítl obsloužit českého Žida a Izraelce. Podle svědků konfliktu šlo o projev antisemitismu, hospoda se ale brání tím, že je neobsloužila kvůli nedostatku místa.

Jen chvíli vydržely v Praze viset také plakáty na podporu unesených izraelských dětí. Letáky v minulých dnech na frekventovaná místa vyvěsila iniciativa Kidnapped from Israel, která vybízí k solidaritě s více než 200 izraelskými civilisty, které hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. Někdo ale letáky strhnul. I tento případ bude prověřovat policie.

Izraelci se víc bojí o nás ve Francii

S nárůstem antisemitismu se potýká celá západní Evropa. Podle izraelského ministerstva pro diasporu a potírání antisemitismu vzrostly slovní útoky proti Židům v západním online prostoru mezi zářím a říjnem o 250 procent. Během prvních čtyřiadvaceti hodin po útoku Hamásu až o 530 procent. Mezi městy, jejichž obyvatelé nejvíc vyjadřovali antisemitské postoje, vyčnívá podle datové analýzy ministerstva Paříž, kde žije početná muslimská menšina.

Jak informoval britský deník The Guardian, ve Francii už někteří Židé raději ani nevycházejí ven. V zemi s největší židovskou komunitou v Evropě zaznamenala policie během prvních deseti dnů více než 320 fyzických projevů antisemitismu a zatkla více než 180 lidí. Před stadionem v jihofrancouzském městě Carcassonne zase visel nápis "Zabíjet Židy je povinnost".

"Někteří z mých přátel v Izraeli se ve skutečnosti bojí víc o nás tady ve Francii," přiznal pro The Guardian třiatřicetiletý Jérémy, majitel francouzské restaurace v židovské čtvrti. "Atmosféra doléhá na všechny. Je tu hodně bolesti. Mám čtyři děti a každý den, když je odvádím do školy, mám strach. Poprvé v životě nemám pocit, že jsou moje děti ve škole v bezpečí," dodává s tím, že nechápe, proč mají lidé ve Francii s Židy najednou problém.

I v dalších městech dochází během demonstrací k násilí. Například v Berlíně dav při propalestinském shromáždění zapálil několik aut, zaútočil na policii a skandoval protižidovská hesla.

Doufáme, že to už nebude horší

V Česku se v říjnu konaly tři propalestinské demonstrace, během žádné z nich nedošlo k vážným násilným útokům. Podle předsedy židovské federace Petra Papouška ale i na nich zaznívalo volání po odstranění Izraele a genocidě jeho obyvatel.

"Doufáme, že to už nebude horší. Podobné nárůsty antisemitismu jsme zaznamenali už v minulých obdobích, kdy docházelo ke konfliktům mezi Hamásem a Izraelem, ale teď je to extrémní. Je to tím, že teroristický útok na Izrael byl bezprecedentní a nikdo takovou míru násilí nečekal," řekl Papoušek pro Deník N.

Podle politologa Jana Charváta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se zabývá politickým extremismem, může k protižidovskému násilí dojít i v Česku. Za problém považuje, že po roce 1989 neproběhla debata, která by téma Izraele a Palestiny řešila. "Z velké části je to dědictví komunismu, který nás debatovat odnaučil. Sice se na něj nechci stále vymlouvat, ale těch 40 let se do myšlení lidí promítlo na několik generací dopředu," uvedl pro Seznam Zprávy.

