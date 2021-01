Zeman: ANO a ČSSD by mohly uzavřít koalici. Blokaci Trumpova účtu označil za cenzuru

Hnutí ANO a ČSSD by mohly před volbami uzavřít koalici. V rozhovoru pro čtvrteční Mladou frontu Dnes (MfD) to řekl prezident Miloš Zeman. Možnost sestavit vládu po volbách dostane strana, ne koalice, která získá nejvíc poslanců, uvedl také prezident. Zeman se vyjádřil taktéž k nejnovějšímu dění v Rusku, které by podle něj mělo nechat opozičního politika Alexeje Navalného kandidovat ve volbách.

Sociální demokracie v některých volebních modelech v poslední době neměla pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Zeman v souvislosti s volbami mluvil o záchranném lanu pro strany, které by se jinak do Sněmovny možná nedostaly. Zeman hovořil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09. "Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09," řekl.

"Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií," dodal. Upřesnil, že tak vyslovuje svůj názor a je to věc těchto dvou stran. "Prezident by neměl zasahovat do jejich rozhodování," podotkl.

Zeman nedávno v rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že podmínkou pro jmenování premiérem je výhra ve sněmovních volbách a zajištění koalice. V MfD řekl, že výhra ve volbách se měří počtem získaných poslaneckých mandátů. "Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici," uvedl. Dosud publikované volební modely zatím nepočítají s plánovanými koalicemi stran, třeba v listopadovém modelu agentury Kantar CZ měli ale Piráti a STAN v součtu víc než 30 procent hlasů, zatímco ANO získalo 25 procent.

O konání sněmovních voleb 8. a 9. října rozhodl prezident už koncem loňska. Skupina senátorů zvolená za Starosty nezvykle velký předstih vyhlášení voleb zpochybnila u Ústavního soudu. Zeman v MfD zopakoval, že ústava neříká, jak moc předem má prezident volby vyhlásit. Poukázal na to, že v době epidemie koronaviru prakticky není možné, aby byla volební kampaň kontaktní v podobě například mítinků na náměstích. "Jestliže by měli občané znát programy jednotlivých stran a jednotlivé kandidáty, je třeba, aby s tímto handicapem měly politické strany větší a delší šanci na předložení svých programů a kandidátů," řekl.

Český prezident se v interviewu také věnoval situaci kolem očkování proti koronaviru. Uvedl, že pokud bude systém on-line registrace na očkování úspěšný, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla od něj dostane vyznamenání. Na vyznamenání chce Dzurillu navrhnout premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli jeho práci na registračním systému i třeba systému elektronické evidence tržeb (EET).

Podle Zemana jde o obrovskou logistickou operaci, se kterou nikdo nemá zkušenosti, a proto lze tolerovat "drobné chyby", které se vyskytly. Akci považuje za relativně úspěšnou na jejím počátku, za úspěch ji bude možné označit teprve tehdy, až skončí. "Pokud skončí dobře, tak ano, dám panu Dzurillovi vyznamenání," řekl prezident.

Je zbytečné dělat z Navalného mučedníka

Zeman v rozhovoru pro MfD komentoval také současné dění v Rusku. To by podle něj mělo nechat Navalného kandidovat ve volbách, je zbytečné z něj dělat mučedníka. Zavření Navalného do vězení je podle něj "cenzurou kandidáta". Za cenzuru prezident považuje také zablokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Twitter.

Navalnyj, který je pokládán za nejvážnějšího soupeře prezidenta Vladimira Putina na ruské politické scéně, byl v neděli zatčen po příletu do Moskvy z Německa. V Berlíně se zotavoval ze srpnového pokusu o otravu, který připisuje Putinovi a jeho tajné službě FSB. Nyní v moskevské cele čeká na soud, který jej podle ruských médií nejspíše pošle na 3,5 roku do vězení pod záminkou neplnění pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Zeman připomněl ruský argument, že Navalnyj byl v podmínce, které nevyhověl. "Nicméně si myslím, že je zbytečné, aby z něho dělali mučedníka. Ať kandiduje, ať se uchází o přízeň voličů," řekl prezident. Je to podle něj stejné jako s Trumpovým profilem na Twitteru. "Neboť zavřít někoho do vězení je forma cenzury. Cenzury kandidáta," dodal Zeman.

Trumpův účet Twitter zablokoval natrvalo, Facebook na dobu neurčitou a server YouTube zatím dočasně. Trump sociální sítě využíval ke zpochybňování výsledků listopadových prezidentských voleb, po násilnostech v Kongresu servery čelily kritice, že včas nezakročily. Twitter rozhodnutí odůvodnil hrozbou toho, že Trump bude prostřednictvím platformy nadále podněcovat svoje přívržence k násilí.

Podle Zemana je "stejný zločin" zablokovat Trumpův účet jako účet hokynáře z Kentucky. Jde o cenzuru, za kterou by měla být jakákoli firma postižena, uvedl. "S tím, co je cenzurováno, samozřejmě nemusím souhlasit. Ale vždy jsem citoval Voltairův výrok: Nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste svůj názor mohl zastávat," dodal.

