Americká diplomacie se přišla ptát na čínský projekt sinologa tlumočícího pro Zemana

Nový webový portál Sinoskop.cz, který referuje o Číně, vzbudil zájem americké ambasády. Za projektem stojí sinolog Vít Vojta - právní a ekonomický poradce firem, které se připravují na vstup na čínský trh. Veřejnosti je známý hlavně coby tlumočník českých prezidentů do čínštiny. Lidé z velvyslanectví se u něj zajímali, proč stránky o Číně založil.

Sinoskop - Institut pro současnou Čínu, jak se v červnu spuštěný webový projekt jmenuje, má podle svých autorů vnést do tuzemské veřejné debaty a vztahů s říší středu konstruktivní tón. Vojta současnou debatu vnímá jako zbytečně vyostřenou spíš než racionální.

Během léta přitáhl projekt pozornost i amerického velvyslanectví v Praze. Ambasáda se chtěla seznámit s okolnostmi provázejícími vznik, smysl a financování platformy.

"Ano, měli zájem nás navštívit a pohovořit si o naší agendě," potvrdil zjištění Aktuálně.cz z diplomatických kruhů Vojta. Mítink se odehrál v září v sídle Sinoskopu v budově Akademie věd v pražské Libni (Sinoskop není součástí struktur akademie). Pro delegaci z americké ambasády připravili zástupci Sinoskopu podrobnou prezentaci o několika desítkách slidů, v níž vysvětlili, proč Sinoskop vznikl, jaký je jeho smysl a z čeho hradí provoz.

Vojta tvrdí, že produkci Sinoskopu stejně jako nájem prostor a provoz webu hradí z příjmů své poradenské a investiční firmy. Je i nejčastějším přispěvatelem webu. Vojta připustil, že sice díky svým kontaktům z byznysu by nejspíš mohl na peníze velkých firem dosáhnout, ale dává přednost crowdfundingu. Na portálu Hithit požádal projekt Sinoskop ve veřejné sbírce o půl milionu korun, lhůta pro vybrání finální částky se naplní 19. října.

Pro americké diplomaty je to obvyklé

Americká ambasáda setkání se zástupci Sinoskopu v čele s Vojtou oficiálně nekomentovala. Její zájem o něj ale odpovídá pojetí politiky v podání americké administrativy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, která je vůči Číně ostražitá. "Nekomentujeme soukromé schůzky, ale pravidelně se setkáváme s úředníky, akademiky a zástupci institucí po celé České republice," zdrženlivě sdělil Aktuálně.cz tiskový atašé americké ambasády Edward Findlay.

Zmíněná aktivita ambasády zapadá do snahy americké diplomacie monitorovat možné vazby na Čínu v zájmových zemích. "Američtí diplomaté velmi sledují pročínské vlivové aktivity a mapují je. Zdali se to doslova děje ve všech EU zemích, to nevím, ale předpokládám, že ano," řekl Aktuálně.cz Jakub Janda, ředitel think-tanku Evropské hodnoty, jenž se zabývá bezpečnostním rozměrem české zahraniční politiky.

Vstřícnější hlas pro Čínu Webová podoba Vojtova projektu je výstupem práce spolku, jenž nese zmíněný název Sinoskop - Institut pro současnou Čínu. Spolek vedle Vojty založili etnolog a pedagog Martin Kváča a odborník na světelnou techniku Petr Žák, který Čínu pravidelně navštěvuje. Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku od 6. června letošního roku.

Sinoskop je vůči Číně významně zdrženlivější než starší projekt věnující se říši středu Sinopsis, jenž funguje pod hlavičkou pražské filozofické fakulty.

Sinoskop se nebrání dílčí kritice Číny, ale líčí ji především jako zemi odlišné mentality, kulturních zvyklostí a vzorců chování, kterou je v první řadě potřeba respektovat a chápat.

"Já osobně jsem kritický ve všech mých článcích, snažím se ale o konstruktivní kritiku, analýzu příčin jevu a hledání řešení. Bohužel se ukazuje, že konstruktivní přistup není to, o co by skutečně usilovali ti, kteří o Číně píší, ale nikdy tam nebyli," komentuje svůj přístup Vojta.

"Vůbec se tomu nedivím. Jejich snahou je vědět, kdo a proč například v České republice hájí čínské zájmy, snaží se mluvit se všemi aktéry," dodal Janda k zájmu americké ambasády o aktivitu Sinoskopu. Vojta označení 'obhájce čínských zájmů' odmítá. "Kdo nezačíná a nekončí své články ideologickou kritikou Číny jako bezvýchodného totalitního temna, bývá u nás automaticky označován jako pročínský," podotkl.

USA jsou na rozdíl od Ruska a Číny spojenci

Sinolog hodnotil přístup výpravy z ambasády jako profesionální a přátelský. "Dostali první informace, které potřebovali," uvedl. Podle jeho slov ho příjemně překvapilo, s jakou rychlostí americká strana zaznamenala jeho projekt. Stejně tak prý rozumí její snaze sbírat a třídit data při monitorování čínské stopy v zájmových zemích. "U nás se hovoří hlavně o sbírání dat především dalšími dvěma velmocemi, Ruskem a Čínou, USA se přirozeně úplně opomíjí. Jsme spojenci, proto je bereme jako někoho, před kým nemusíme nic skrývat," uvedl.

Bývalý velvyslanec mimo jiné v USA Petr Kolář v této souvislosti zdůrazňuje, že zájmy USA nelze srovnávat s Čínou a Ruskem. "Vypovídalo by to o tom, že nechápeme, kam patříme. Američané jsou naši spojenci na rozdíl od Rusů a Číňanů," řekl Aktuálně.cz Kolář. "Tady se americká diplomacie ničím netají, prostě požádá o schůzku. Zajímá je, co vyvíjí instituce, která je očividně vlivová, v zemi, která je jejich spojencem. To je normální," dodal.

Česká kontrarozvědka k aktivitám americké strany na našem území nemá kritický komentář, naopak v souladu se západními spojenci varuje před nepřátelským přístupem právě Číny. "Na území ČR či proti českým zájmům nepůsobily nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby. K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní čínští diplomaté," stojí v její poslední výroční zprávě.