Altnerovi nevzdávají boj s ČSSD o odměnu. Otec byl účelově kriminalizován, tvrdí

Nové vizitky s nepřehlédnutelným logem Altner x ČSSD si pořídili potomci advokáta Zdeňka Altnera. Logo i zveřejněná webová adresa www.altner-cssd.cz odkazují na spor, který po smrti svého otce vedou se sociální demokracií. A Altnerovi na ni umístili dokumenty, které podle nich svědčí o tom, že jejich nárok vůči ČSSD je oprávněný. Vše zveřejnili na úterní tiskové konferenci, kterou kvůli sporu svolali.

Nejvyšší soud totiž před deseti dny vrátil na začátek jejich spor kvůli části odměny za pomoc s vysouzením Lidového domu. Městský soud v Praze již v březnu 2016 přiznal Altnerovi za jeho služby 338 milionů korun. Po dovolání ČSSD ale Nejvyšší soud předminulý týden oznámil, že dosavadní verdikty ruší, a vrátil případ zcela na začátek.

"Rozhodnutí respektujeme, ale i vzhledem k délce řízení je považujeme za nespravedlivé," uvedl advokát Altnerových Václav Veselý. Sám Altner zemřel v listopadu 2016 na rakovinu a ve sporu pokračují jeho potomci Veronika a Patrik Altnerovi.

Nejvyšší soud jim nařídil, že musí prokázat, jaké služby jejich otec ČSSD poskytl. A také doložit, že straně posílal výzvy k zaplacení dlužné sumy i smluvní pokuty. Původní dluh byl "pouze" 18,5 milionu a na téměř dvacetinásobek vyšplhal kvůli smluvní pokutě 0,3 procenta z dlužné sumy za každý den prodlení - tedy 109 procent ročně. "Nejvyšší soud uvedl, že tyto výzvy se ve spise nenacházejí. Já tady mám šedesát výzev k zaplacení jak dluhu, tak pokuty. Předkládali jsme je jak v roce 2000, tak během odvolacího řízení před soudem," uvedl Veselý.

Euforie ČSSD je předčasná, pokračujeme

Veselý přitom odmítl interpretaci, že verdikt Nejvyššího soudu znamená úspěch ČSSD a to, že uvedenou sumu nebude muset fakticky platit. "Chápeme její euforii. Ale je předčasná, řízení ještě neskončilo," uvedl s tím, že budou o zaplacení bojovat dál nejen u prvoinstančního soudu, ale zváží i podání ústavní stížnosti.

ČSSD podepsala s Altnerem v roce 1997 mandátní smlouvu, že jí pomůže s vysouzením Lidového domu. Za to se mu zavázala zaplatit deset procent z hodnoty, kterou jí zachrání. A to včetně peněz z nájemného, které byly kvůli nejasnému vlastnictví zmrazeny na speciálním účtu.

Lidový dům vlastnila akciová společnost Cíl, která straně patřila už od dob první republiky. ČSSD ji ale nemohla ovládat, protože soud odmítl zapsat nové statutární orgány. To otočil až počátkem roku 2000 Ústavní soud.

ČSSD vzápětí vyplatila Altnerovi 50 milionů korun - deset procent z hodnoty Lidového domu, která činila podle odhadů půl miliardy korun. Altner ale fakticky dostal jen 16,7 milionu korun, zbytek zůstal v soudní úschově, protože si na ně činili nárok Altnerovi spolupracovníci Zdeněk Hájek a Václav Halbich. Ti tvrdili, že mají na jeho úspěchu podíl. "Těch 33 milionů leží v soudní úschově dosud," postěžovala si Veronika Altnerová.

Měli nám zaplatit 140 milionů, tvrdí Altnerovi

Další peníze jim už ale ČSSD odmítla zaplatit zcela. A to zejména 18,5 milionu korun jako podíl z nájemného Lidového domu, které ČSSD získala do doby, než jí Ústavní soud povolil zapsat nové orgány akciové společnosti. Altnerovi tvrdí, že základní suma, kterou jim ČSSD měla zaplatit, je bez úroků 140 milionů korun. Kromě 50 milionů korun z hodnoty domu a 18,5 milionu za vysouzené nájmy je to 70 milionů korun jako desetina z ceny pozemku, který ČSSD brzy po definitivním ovládnutí prodala na stavbu sousedního hotelu Marriott. A také smluvní pokuta 3,4 milionu za to, že jim strana prodej pozemku zatajila a nezaplatila z něj desetiprocentní podíl.

"Ta částka vzhledem k tomu, co vysoudil, je přiměřená," konstatuje Veronika Altnerová s tím, že za pozemek obdržela strana 700 milionů korun.

Jak na 70 milionů, tak na dalších 3,4 milionu podal Altner žaloby, ale soud nakonec řízení zastavil, protože nezaplatil soudní poplatek. Podle Altnerových na to již jejich otec neměl peníze. Soudní poplatky totiž šly kvůli požadované sumě do milionů. Na poplatky prý neměl i proto, že ze všech peněz, které po ČSSD požaduje, totiž musel zaplatit DPH, která činila víc než sedm milionů korun.

Otce dehonestovali, aby nemuseli platit

Podle Altnerových navíc začala poté, co mu měla ČSSD zaplatit, dehonestace a represe jejich otce. Začaly chodit kontroly i pokuty z finančního úřadu či trestní oznámení. Jedno z nich přišlo dokonce od Úřadu vlády, kde tehdy seděl jednobarevný kabinet sociálních demokratů.

Zdeněk Altner sám opakovaně tvrdil, že ČSSD v době, kdy byla ve vládě, proti němu zneužívala policii i další složky státu, jako například finanční úřady. Otec byl celou dobu přesvědčen, že ČSSD využívá ty prostředky jako vládní strana, aby jej demotivovala v pokračování řízení," potvrdila Veronika Altnerová.

Za cílenou dehonestaci a kriminalizaci považují Altnerovi zejména řadu trestních oznámení kvůli působení jejich otce ve společnosti Osan, kde byl konkurzním správcem.

33 tisíc žalob jménem Osanu

Pro připomenutí: Altner tehdy zneplatnil celostátní zápočty, kdy si firmy navzájem vynulovaly své dluhy. Podniky, které někomu dlužily a současně někdo jiný dlužil jim, se mohly přihlásit do systému, kde se tyto pohledávky a závazky vyrušily, tedy započetly.

Vzápětí jménem Osanu podal 33 tisíc žalob, v nichž vymáhal jednotlivé faktury, často i ve výši několika desítek korun. Sice je vesměs prohrával, ale pointa byla jinde: v soudních poplatcích a odměnách advokátů. Altner zastupováním pověřil několik spřízněných právníků, kterým během čtyř let vyplatil na odměnách neuvěřitelných 147 milionů korun. Advokáti jsou totiž placeni podle výše žalované částky a počtu úkonů. Například v případě žaloby o tisíc korun si advokát tehdy za každé soudní stání účtoval 750 korun.

Veselý tvrdí, že tak Altner musel postupovat. Sami prý žádali věřitelský výbor i soud, aby jim stanovil hranici, od které nemají faktury vymáhat. "Například nevymáhat pohledávky pod 500 korun či ty, které jsou promlčené. Bohužel jsme nikdy žádné rozhodnutí nedostali a soud i věřitelský výbor odpověděly stejně: aby se řídil zákonem," uvedl Veselý, podle něhož tak Altnerovi nezbylo než žalovat všechny, i nesmyslně nízké či promlčené pohledávky.

"Kdyby je nežaloval, okamžitě by ho obvinili, a oprávněně, že nepostupoval v souladu se zákonem. Protože i promlčená pohledávka, pokud protistrana nedá námitku promlčení, je pohledávka, která se dá vymáhat," říká Veselý s odkazem na paragraf zákona o konkurzu a vyrovnání, podle něhož správce musel vymáhat všechny pohledávky, o kterých se dozví.

ČSSD: Teď dluží Altner nám!

Účelové bylo podle Patrika Altnera i stíhání jeho otce na Slovensku za maření konkurzu. Policie jej zadržela až na základě mezinárodního zatykače a strávil půl roku ve vazbě v Německu. Soudy nakonec pravomocně řekly, že Altner má vrátit šest milionů korun do konkurzní podstaty Osanu za způsobenou škodu.

Patrik Altner ani tento verdikt neuznává. "Otec se v této věci nemohl řádně bránit," říká a poukazuje na to, že zrovna v té době, kdy soud rozhodoval, seděl ve vazbě v Německu. Altner byl v Česku obžalován za zpronevěru - v jiném konkurzu, který jako správce řídil, podle obžaloby zpronevěřil milion korun. Než ale soud stačil rozhodnout, tak Altner zemřel. "Když byl otec v plné síle, nikomu se nepodařilo prokázat, že by porušil nějakou povinnost," argumentuje Patrik Altner.

ČSSD poté, co v březnu 2016 Městský soud v Praze Altnerovi pravomocně přiznal 338 milionů korun, podala dovolání a požádala o odklad vykonatelnosti - aby zatím nemusela dluh Altnerovi splatit. Nejvyšší soud jí vyhověl. ČSSD současně začala skupovat dluhy, které měl Altner - ty činily více než dvacet milionů korun. Jedním z nich byla i zmíněná šestimilionová pohledávka za způsobenou škodu v Osanu. Jak již ČSSD uvedla dříve, nyní proto dluží Altner uvedených 18,5 milionu korun jí a mohla by je sama vymáhat.

"Ty dluhy mému otci způsobila ČSSD. Kdyby mu řádně zaplatila odměnu, tak by žádné dluhy nevznikly," argumentuje Altner.