Tlumočník popsal mučení vraha vojáka Procházky. Ukázal na Američany a Čechy

Jaroslav Spurný, Ondřej Kundra

Jak vypadaly poslední hodiny afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který v říjnu 2018 zabil při atentátu českého psovoda Tomáše Procházku a zranil dva další české vojáky? Chán zemřel nedlouho po svém zadržení na následky násilného výslechu na základně Shindand. Svědectví, které získal časopis Respekt, ukazuje, kdo ho mohl mučit.

Podle informací Respektu detektivové ze speciální vyšetřovací jednotky americké armády CID disponují svědectvím afgánského překladatele Ahmada Alamjára, který Američanům při výslechu Chána překládal.

Tlumočník nejdřív vyšetřovatelům z CID tvrdil, že k žádnému násilí během výslechu nedošlo. Když ho ale detektivové převezli ze základny Shindand na vzdálenou základnu Bagrám, a dostal se tak z dosahu mužů, proti nimž měl svědčit, Alamjár změnil výpověď.

Nové prohlášení učinil 7. listopadu 2018 a výslech Chána detailně popsal. "J. W., A. M., W. W. a já jsme vstoupili do místnosti. J. W. chytil střelci ruce a pak mu odebral otisky prstů. Když byl J. W. hotový, W. W. chytil střelce, udeřil ho do rozkroku a kroutil mu s varlaty. Střelec křičel, jak ho W. W. začal mlátit a dusit. Praštil s ním o rozvodnou skříň a stůl. Střelec měl nasazena rychloupínací pouta a ruce měl spoutány za zády, když ho W. W. udeřil, škrtil ho a nakopl ho kolenem do nohou," vypověděl mimo jiné americkým vyšetřovatelům Alamjár.

Tlumočník popsal i průběh výslechu, když ho vedli Češi, píše týdeník. CID má ještě další důkazy a svědectví ukazující na násilné chování amerických a českých vojáků.

Jednotka CID vede vyšetřování proti osmi příslušníkům speciálních sil USA, z nichž čtyři jsou podezřelí z trestného činu zabití a násilného útoku.

Američané se zajímají i o Čechy, konkrétně dva příslušníky speciálních sil s iniciálami F. K. a Š. T. Oba Chána vyslýchali. Vyšetřování vede i česká Vojenská policie.

Zatímco Američané vedou vyšetřování důrazně, česká armáda přistupovala k objasnění okolností Chánovy smrti váhavě, píše týdeník. Zdejší vyšetřovatelé, kteří nyní případ řeší, podezřívají několik vysoce postavených generálů a důstojníků ze zametání stop a krytí okolností Chánovy smrti. Jak to mohli udělat a co kryjí, píše nové vydání Respektu.