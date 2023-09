Ruští blogeři upozorňují na vážný problém armády. Putin se rozhodl pro zoufalý krok

Ruští váleční blogeři začínají čím dál více kritizovat Kreml kvůli nedostatku dělostřelecké munice pro ruskou armádu. Britský think-tank Chatham House tvrdí, že současné pokračující námluvy prezidenta Vladimira Putina s totalitní Severní Koreou za účelem získání dalších vojenských dodávek jsou známkou zoufalství.

"Ukrajina zaznamenala významný pokrok a dosáhla ruské hlavní obranné linie na jihu. Jedná se tedy o zoufalý a zároveň logický krok Ruska," uvedl v tiskové zprávě James Nixey, ředitel programu Rusko a Eurasie v Chatham House.

O problémech s municí dávají vědět i sami ruští váleční blogeři. V příspěvku na sociální síti Telegram jeden z prominentních komentátorů uvedl, že ruské síly se stále více musí spoléhat na bezpilotní letouny Lancet a náboje ráže 220 a 300 mm pro salvové raketomety, přičemž obojího je k dispozici omezené množství.

O rozhořčení na blogerské scéně píše i Institut pro studium války. Rusové si stěžují, že jejich armáda nemá dostatečné zásoby pro protibaterijní palbu a dělostřeleckou munici tváří v tvář pokračující ukrajinské protiofenzivě.

Moskva se nyní zřejmě obrací na Severní Koreu, aby jí pomohla problém vyřešit. "Člověk by se měl mít na pozoru před falešným spojováním příčiny a následku, ale tato výměna zbraní za techniku (a peníze) mezi Moskvou a Pchjongjangem přichází v době, kdy jsou Rusové tlačeni ukrajinskou protiofenzivou," uvedl Nixey.

Nixeyho komentáře podle serveru Kyiv Post následoval po informaci, že se severokorejský vůdce Kim Čong-un chystá v Rusku setkat s Putinem. "Stejně jako poznáte člověka podle jeho přátel, poznáte i zemi podle toho, kdo jí dělá společnost. V případě Ruska se tato společnost nyní z velké části skládá z dalších darebáckých států," uvedl v tiskové zprávě Keir Giles, vedoucí konzultant Chatham House.

"Neochota Číny otevřeně dodávat Rusku těžké útočné zbraně nechává Rusům tři možnosti: vlastní výrobu, Írán a Severní Koreu," uvedl Nixey. Podle deníku The New York Times by Kim do Ruska přijel s žádostí o pokročilou technologii pro satelity a ponorky s jaderným pohonem a také o potravinovou pomoc pro svůj zbídačený národ.

"A Rusko chce to, co má Severní Korea - obrovské zásoby munice, kterou Rusko propálilo ve své koloniální dobyvačné válce na druhém konci světa vzdálené sedm časových pásem," uvedl Giles. Kim by měl pravděpodobně navštívit dálněvýchodní ruské město Vladivostok, aby se zúčastnil Východního ekonomického fóra, které je naplánováno na 10. až 13. září.

