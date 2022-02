Zlá noc a ještě horší ráno: Jak Kyjev probudily sirény do války s Ruskem

Mnoho Ukrajinců už v noci na čtvrtek nespalo. Při pohledu z hotelu bylo vidět, že se v oknech ve městě svítí.

Kyjev (od našeho zpravodaje) - Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci oznámil, že jeho ruský protějšek Vladimir Putin nereaguje na jeho výzvy k jednání a rozhodl se pro válku, bylo to poprvé, co někdo z ukrajinského vedení potvrdil hrozbu: válka bude.

Po páté hodině místního času otřásly třímilionovým městem první výbuchy ze směru od letiště Boryspil. Rozezněly se sirény. Pak následovalo další kolo, už v době, kdy se rozednívalo. Vypadalo to neuvěřitelně: evropskou metropoli bombardují Rusové.

"Snažíme se evakuovat, dostat se z města. Na nic jiného teď nemyslíme," píše v soukromé zprávě ukrajinská známá z Kyjeva, která ještě dva dny zpět doufala, že se Putin zastaví na Donbasu na východě Ukrajiny.

Další známý, novinář a moderátor místní televize, krátce poté zrušil domluvenou schůzku. "Bohužel to dnes není možné, nelze si nic plánovat. Nevím, co bude za pár hodin."

Vstupy na vlakové nádraží ráno hlídali ozbrojení policisté. Pouštěli jen toho, kdo měl jízdenku. Některé vlaky jely, některé ne. "Prosím tě, nepanikař, v klidu! Já vím, co se děje. Buď v klidu," křičela před nádražím jedna dívka do mobilu.

Někteří lidé byli evidentně nervózní, jiní si v klidu popíjeli kávu nebo se se smíchem bavili. Centrum města bylo ale na všední den nezvykle vylidněné. Jen málo restaurací a obchodů má otevřeno, fungují spíš pouliční stánky. Tím pádem cestovalo i metrem méně lidí, než je zvykem. Začal platit válečný stav.

U kiosku s kávou postávají dva vojáci: "Nikam nemusíme, sloužíme v Kyjevě. A co čekáme? Nevíme. Co bude, to bude," odpovídá jeden z nich. Vypadali klidně, nijak vyvedeni z míry.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko splnil dřívější slib, že v případě války bude metro zadarmo a lidé ho budou moci používat jako kryty. Obyvatelé ale zatím spíš zůstávají doma. Silnice z Kyjeva směrem na západ jsou přecpané, lidé se snaží dostat na západní Ukrajinu, kde se bombardování a pozemní útok nečekají.

Už před dvěma dny ale říkala v rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz jedna žena, že si masovou evakuaci nedovede představit. "Nemohou se přece všichni přesunout do Lvova," říkala tehdy se smíchem.

Kolem desáté hodiny dopoledne už ukrajinské televize hlásily první oběť bombardování na severu Kyjeva.