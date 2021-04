Hluboký problém Sputniku V. "Slovenská" šarže se k Čechům nesmí dostat, tvrdí manažer

Je velmi těžké říct, co by mohly údajně jiné šarže ruské vakcíny Sputnik V člověku způsobovat. Některé padělky léčiv obsahují jen fyziologický roztok. Ten vám neublíží, ale ani nepomůže. Různé šarže by ale také mohly mít jinou účinnost nebo člověka ohrožovat. Takový lék se pak nesmí k pacientovi dostat, uvádí pro Aktuálně.cz Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

6:28 Život v pandemii - Jakub Dvořáček o výrobě ruské vakcíny Sputnik V | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek