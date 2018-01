před 1 hodinou

Srílanský prezident Maithripala Sirisena zrušil vládní reformu z minulého týdne, která měla po více než 60 letech povolit ženám pít alkohol a pracovat v barech. Prezident dlouhodobě vede proti konzumaci alkoholu v konzervativní buddhistické zemi kampaň. Místní náboženští vůdci věří, že závislost na alkoholu u žen by zničila rodinnou kulturu, píše britský server BBC. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2014 přes 80 procent žen na Srí Lance alkohol nikdy neochutnalo. Většina žen vnímá pití alkoholu jako něco, co se neslučuje se srílanskou kulturou.

autor: Zahraničí | před 1 hodinou

