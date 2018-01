Rus za polárním kruhem ukradl obrněný transportér a vrazil do obchodu. Měl chuť na alkohol

před 1 hodinou

Obrněný pásový vůz po nárazu do místního obchodu ruské v murmanské oblasti. | Foto: FlashNord.ru

Neznámý Rus ve středu brzy ráno prorazil v murmanském regionu výlohu místního obchodu obrněným transportérem. Ukradl poté lahev vína.

Murmanská oblast, Rusko - Co udělá správný ruský mužik v zimě, když má chuť na alkohol, ale v obchodě mu ho nechtějí prodat? Ukradne obrněný transportér, prorazí výlohu a vezme si svoji kořist.

Podobný scénář předvedl neznámý Rus v městečku Apatity v murmanském regionu za severním polárním kruhem. Podle serveru FlashNord.ru sice realita neodpovídá zcela výše zmíněnému scénáři, ale silně ho připomíná.

Ruská policie muže zatkla poté, co ve středu brzy ráno ztratil kontrolu nad ukradeným obrněným pásovým vozem, se kterým nejprve narazil do zaparkovaného osobního auta a poté do výlohy nedalekého místního obchodu.

Pachatel do něj pak vešel a ukradl lahev vína, se kterou ho policisté později zatkli. Nyní ho vyslýchají. Pásový vůz muž odcizil v nedalekém vojenském klubu, uvádí server Hibinform.ru.

Místní se dohadují, že "tankista" zvolil tak složitý způsob nabytí jediné lahve asi proto, že v tak brzkou hodinu je prodej alkoholu v obci ještě zakázán.

Strážci pořádku také podle nich mohli jít najisto a za obvyklým podezřelým: výtečník o týden dříve ukradl kamion Kamaz za obdobným účelem.