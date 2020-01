Zemřel bývalý severoirský vicepremiér Mallon, pomohl ukončit krvavý konflikt v zemi

Ministerstvo kultury převezme Památník ticha v pražských Bubnech, který připomíná transporty českých Židů do Terezína za druhé světové války. Na Twitteru to oznámil ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek. O konkrétní formě převzetí bude teprve jednat se zakladatelem Pavlem Štinglem. Dle dokumentaristy, jenž s myšlenkou přebudovat nepoužívané nádraží na památník před lety přišel, stát a město k věci přistupují nesystémově. V rozhovoru pro Deník N tento týden Štingl řekl, že pokud stát nebo město památník do 27. ledna nepřevezmou, s jeho provozováním skončí.