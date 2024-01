Zbrojní expert: Ukrajinci už nemají tak dobrý výcvik, Putin počítá s dlouhou válkou

Ruský prezident Vladimir Putin je teď přesvědčený, že se válka vyvíjí v jeho prospěch, a Ukrajině nezbývá než zbrojit a bojovat dál. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká Mykola Siruk, který působí jako místopředseda expertní rady v kyjevském Středisku armádního výzkumu, jež se zabývá přezbrojováním vojsk. Podle Siruka také Ukrajina nyní posílá na frontu vojáky, kteří už nejsou tak dobře vycvičení.

Rusové na přelomu roku zesílili bombardování měst na Ukrajině, 2. ledna nasadili také hypersonické střely Kinžal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale v novoročním projevu prohlásil, že "letos Rusko pocítí ukrajinský hněv".

Jak vypadá situace na frontové linii na východě a jihovýchodě země?

Bohužel americký Kongres zatím neschválil novou pomoc, doufejme, že se tak stane v lednu. Neschválila ji ani Evropská unie kvůli vetu Maďarska.

Musíme sami pořádně navýšit naši zbrojní výrobu. Za prezidenta Petra Porošenka (v letech 2014 až 2019 - pozn. red.) se v tomto směru něco udělalo, ale nebylo to dost. Nepočítali jsme tehdy s tím, že bude takováto totální válka. Potřebujeme hlavně dělostřelecké granáty ráží 152 a 155 milimetrů. Nemáme jich dost, a to omezuje naše možnosti na frontě. Z Evropy jsme dostali 300 tisíc kusů munice ze slibovaného milionu, ale snad dorazí další na začátku roku.

Rusové se několikrát snažili zasáhnout a zničit naše zbrojovky, naštěstí se jim to nepodařilo. Velkou továrnu na zbraně v Luhansku ale okupovali už v roce 2014 a veškeré zařízení a výrobu přenesli do Rostova.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden oznámil, že příští rok země vyrobí milion bojových dronů.

Drony jsou důležité, Rusové také prudce zvýšili jejich výrobu, ale není to dělostřelectvo a tato válka je především dělostřelecká. Drony unesou jen malé granáty, i když mohou zaútočit na tank nebo obrněný vůz. Jako takové ale válku nevyhrají.

A pokud by Ukrajina dostala letadla F-16, situace na frontě by se mohla změnit?

Pokud by jich byly stovky, tak ano. Pokud jich dostaneme řekněme deset až dvacet, takový vliv to mít nebude. Na účinnou protiofenzivu by byla třeba kooperace pozemních a vzdušných sil, v současné době ale takovou kapacitu na zničení ruských pozic nemáme. Osobně nechápu, proč nám USA nedodají staré letouny A-10, kterých mají ještě mnoho a jež jsou účinné při ničení tanků.

Myslíte, že Západ během příštího roku bude tlačit Ukrajinu k tomu, aby uzavřela mír, i když nezíská zpět území okupovaná Ruskem?

Některé země asi tento názor budou zastávat, například Maďarsko. Dovedete si představit, jak se teď Ukrajinci dívají na Maďarsko a tamního premiéra Viktora Orbána, i když to není velké překvapení. On byl protiukrajinský a blokoval dohody a pomoc Ukrajině už několik let před válkou. Evropské země navíc samozřejmě mají a budou mít své další problémy. Ve Spojených státech také mohou příští rok zvolit prezidentem Donalda Trumpa, pro kterého Ukrajina není moc důležitá.

Poslední dobou se množí zvěsti o údajném napětí mezi Zelenským a náčelníkem generálního štábu Valerijem Zalužným. Jsou to spíš drby, nebo je skutečně v ukrajinském vedení rozpor?

Zelenskyj má rád chválu, ale teď se projevuje neúspěch protiofenzivy. Ať už je to ale jakkoliv, Zalužného neodvolá, protože je stále velmi populární. Protiofenziva tedy sice byla neúspěšná - to je třeba jasně říci -, naši vojáci se ale uchytili v Chersonské oblasti na východním břehu Dněpru. Avšak těžko říci, jak dlouho se tam udrží bez těžkých zbraní.

Pomůže Zelenskému ohlášený plán mobilizovat dalších půl milionu vojáků?

Problém je, že teď posíláme vojáky bojovat bez delšího výcviku. Dříve trénovali několik měsíců, teď jdou na frontu i lidé s málo zkušenostmi. Navíc ne každý se cítí na to, být vojákem ve válce, někteří muži se snaží uniknout povolávacímu rozkazu nebo se skrývají.

Je naděje, že se s Putinem lze nějak dohodnout na ukončení války?

Putin s válkou nepřestane a počítá s tím, že Rusko povede dlouhý konflikt. Neřekl bych, že byl dobře připravený, protože první rok války byl z ruského pohledu katastrofa. Ale poučili se, zvyšují zbrojní výrobu a s dodávkami jim hodně pomáhají Írán a Severní Korea. Teď mají pocit, že jsou úspěšní a že se válka vyvíjí v jejich prospěch. Putin má zdroje pro pokračování války a použije je. Doma navíc nemusí řešit odpor k válce. V Rusku je klid, žádné velké protesty se nekonají. Musím říci, že i já jsem se domníval, že tam bude přece jen větší vlna odporu proti válce, ale není tomu tak.

