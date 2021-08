Zbojníka Nikolu Šuhaje ubili k smrti před sto lety. Takhle vypadá jeho rodná Koločava

Nikola Šuhaj je na Zakarpatské Ukrajině dodnes považován za národního hrdinu, ale také za zločince a vraha. Každopádně se díky knize Ivana Olbrachta stal legendou. Vůdce zbojníků byl zabit před stoletím, 16. srpna 1921. Vydejte se do míst, která jsou s ním bytostně spojena, do jeho rodné vesnice Koločava v bývalé Podkarpatské Rusi, která byla do roku 1939 součástí Československa.