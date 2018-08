Most v Janově měl prasklinu, ukazuje video. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných

Prasklina je vidět na videu pořízeném dva dny před zhroucením mostu. Stále však probíhá vyšetřování, zda byla stavba zanedbaná.

Janov - Na mostě, který se v úterý zřítil v severoitalském Janově, se už před pádem objevila u pylonu podélná prasklina ve vozovce. Ukazuje to video pořízené dva dny před zřícením.

Záznam zveřejnil janovský deník Genova Quotidiano, trhlina je vidět ve 20. sekundě.

Šéf italského vládního Hnutí pěti hvězd a vicepremiér Luigi Di Maio už ve středu uvedl, že viníkem neštěstí je správce dálnic, firma Autostrade per l'Italia. Most "se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba", řekl Di Maio.

Zodpovědnost za pád mostu má určit vyšetřování. Prokuratura chce viníka obvinit z vícenásobného usmrcení z nedbalosti, zavinění katastrofy a z ohrožení bezpečnosti dopravy. Prokurátor Francesco Cozzi později informoval, že zatím nikdo není vyšetřován a nejprve musí být zjištěny příčiny neštěstí.

Italský premiér Giuseppe Conte uvedl, že vláda ale nebude čekat na výsledky vyšetřování a firmě odejme koncesi. Di Maio dodal, že pokud se soukromníci nedokážou o italské silnice patřičně starat, měl by správu nad nimi převzít stát. "Máme v úmyslu koncesi odebrat. Kdo tak nebude chtít učinit, bude muset jít přes mou mrtvolu," řekl Di Maio.

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek pozdě večer spustilo paralelní vyšetřování. Provozovateli poskytlo 15denní lhůtu, aby dokázal, že svým smluvním závazkům dostál, a požaduje, aby společnost znovu postavila most na vlastní náklady. Firma ihned po neštěstí tvrdila, že by stavbu dokázala znovu vybudovat za pět měsíců.

Odstranění zříceného mostu

V Janově kromě vyšetřování pokračuje také pátrání po deseti až dvaceti pohřešovaných v sutinách zříceného mostu. Neštěstí si dosud vyžádalo 38 mrtvých, devět z deseti hospitalizovaných je v kritickém stavu. Domy pod zbylou konstrukcí mostu muselo opustit přes 600 lidí, kterým janovská radnice hledá bydlení.

Záchranáři také pokročili do nové fáze: v noci na pátek odstranili z koryta řeky Polcevera obrovský kus zříceného mostu. Hasiči tak mohou pátrat v dalších místech. Práce na chvíli zdržel požár mezi troskami, který způsobila jiskra z kotoučové pily, jež zapálila sklad pod ruinami.

"Samozřejmě se nezastavujeme, pracujeme celou dobu," řekl stanici Sky TG24 vedoucí hasičů Marcella Battaglia. "Během operací se pracuje na směny," řekl.

Odstranění trosek z koryta řeky bylo jednou z priorit kvůli hrozícím záplavám. Na místě zasahuje tisícovka lidí, z nichž zhruba 350 jsou hasiči, informovala janovská prefektura.

Stavba nového mostu

Z mostu začaly být také odstraňovány vozy, které na něm zůstaly. Mezi nimi zelené nákladní auto, které zabrzdilo jen pár metrů od propasti a jehož záběry později oběhly celý svět.

Náměstek na ministerstvu dopravy Edoardo Rixi a guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti také ve čtvrtek oznámili, že na místě zříceného mostu by měl stát nový viadukt už příští rok.

První oběti neštěstí budou pohřbeny tento pátek. Oficiální státní pohřeb se bude konat v sobotu, na kterou byl také vyhlášen národní smutek, a zúčastní se jej prezident Sergio Mattarella i premiér Conte.

Sedmnáct rodin se rozhodlo oficiální pohřeb bojkotovat, protože pád mostu podle nich způsobila nedbalost.

"Můj syn se nestane číslem ve výčtu mrtvých, které zabilo nedodržování závazků, typické pro Itálii. Postarám se o to, aby se on i ostatní dočkali spravedlnosti. Nestojíme o fraškovitý pohřeb, chceme obřad doma, v našem kostele v Torre del Greco. Žal je naše osobní věc, (politická) přehlídka ničemu nepomůže. Dnes začíná naše válka o spravedlnost a pravdu, která nikdy neskončí," napsal na sociálních sítích Roberto Battiloro. Jeho 29letý syn Roberto se chtěl spolu se svými třemi kamarády původně vydat do Barcelony letadlem. Nakonec jeli autem. Ze čtveřice přátel nepřežil pád mostu ani jeden.

Video: Blesk most v Janově neskolil, mohla na něm postupně praskat lana, klidně i desítky let, míní expert