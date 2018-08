Itálie se bojí dopravních problémů: Přes most v Janově jezdily statisíce Evropanů. Kudy místo objet?

Most je přímo součástí dálnice A10, která spojuje Janov a město Ventimiglia v západní Itálii a dále míří do Francie.

Janov - Morandiho most, při jehož částečném zřícení v úterý zemřely skoro čtyři desítky lidí, je součástí klíčové pobřežní trasy spojující francouzskou Riviéru a severozápadní Itálii s italským vnitrozemím.

Jeho kolaps tak může mít značný dopad na dopravu v celé oblasti, protože nejen Janov, ale i jednu z klíčových italských dálničních sítí de facto rozdělil na dva kusy. Obavy z nárůstu dopravy mají i Milán nebo Turín, přes které vedou alternativní cesty na sever do Evropy.

Každý rok přes most jezdilo více než 25 milionů aut a do budoucna se počítalo s dalším nárůstem. Všichni tito řidiči budou muset hledat náhradní trasu.

"Morandiho most spojuje tři hlavní přístavy v naší zemi, které využívají desítky, dokonce i stovky tisíc lidí. Ty také přebírají většinu zboží importovaného do naší země," popsal guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti. Jen přístavem v Janově přitom za loňský rok prošlo přes sedm milionů tun produktů z evropského trhu.

Síť italských dálnic v délce více než 3000 kilometrů každý den využije pět milionů řidičů.

Nepříjemné následky má pád mostu i pro statisíce obyvatel přístavního Janova, hlavního města severoitalského regionu Ligurie, jehož dopravní systém se z nezanedbatelné části opírá právě o mostní konstrukce nebo naopak tunely. Most pro ně představoval zcela zásadní, každodenně využívanou dopravní tepnu.

Město se táhne z jedné strany podél moře a z druhé podél hor, skrze které se prosekává silnice. Alternativou tak je vyhnout se zborcenému mostu a inkriminovaný úsek projet delší a přetíženou trasou kolem přístavu a letiště.

Letní prázdniny zatím dopravní situaci v Janově mírní. Podle experta z milánské polytechniky Giovanniho Vecchia ale bude město muset už od září omezit provoz v přístavu a odklonit lodě, aby silnice zvládly každodenní nápor. Neštěstí tak může poškodit i ekonomiku města, které spadá do italského "průmyslového trojúhelníku".

"Morandiho most byl jedinou spojnicí mezi východem a západem města, která byla s to absorbovat velký objem dopravy," cituje ho agentura ČTK. I v době, kdy byl most průjezdný, stačila středně vážná dopravní nehoda na dálnici, aby vznikla kalamita.

Klíčová pobřežní trasa

Most je navíc součástí dálnice A10, která spojuje Janov a město Ventimiglia v nejzápadnější části Itálie a dále míří po pobřeží do Francie. Směrem na východ pak A10 otevírá další trasy dále do nitra Itálie. Místní "Brooklynský most", jak ho Janované popisují, se klene přes průmyslovou oblast, několik železničních linek i řeku Polcevera.

Kvůli jeho zřícení je nyní v obou směrech část dálnice A10 mezi Janovem a Savonou zcela uzavřená, a to mezi sjezdy na A7 Milán-Janov a na letiště Janov.

Náměstek italského ministra dopravy Edoardo Rixi neštěstí v Janově označil za "největší tragédii v Evropě, která se týká mostu podobného významu, za celá desetiletí".

Italové nabízejí objízdné trasy

Italská společnost spravující dálnice Autostrade per l’Italia tvrdí, že most bude možné opravit do pěti měsíců. Pokud jí ovšem italská vláda nesebere koncesi. Zatím na svém webu nabízí alternativní cesty pro motoristy, kteří by normálně přejížděli přes Morandiho most.

Autům jedoucím ze Savony do Janova nebo Livorna radí použít dálnici A26 z Janova do Gravellona Toce a pak přes D26 Diramazione Predosa-Bettole na A7 Milán-Janov.

Cestující z Milána nebo Livorna do janovského přístavu pak mohou využít už zmiňované dálnice A7, ze které vyjedou na výjezdu Janov-západ.

Pro cestu na janovské letiště je možné pro auta jedoucí z Ventimiglie využít na A10 sjezd vedoucí přímo k letišti, v opačném směru je nicméně nutné jet po A7 a sjet na Janov-západ, upozornil server Euronews.

Video: Těžká technika odstraňuje sutiny, hasiči hledají přeživší