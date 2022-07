Kriminální vyšetřování útoku na Kapitol se zabývá už i Trumpem, píší americká média

Americké ministerstvo spravedlnosti se při vyšetřování loňského vpádu do washingtonského Kapitolu zabývá i činy tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Podle amerického tisku se prokurátoři v posledních dnech ptají svědků na setkání s Trumpem na konci jeho mandátu. Neznamená to, že je exprezident oficiálně vyšetřován, ale nasvědčuje to zahájení "agresivnější fáze" trestního vyšetřování.

Ministerstvo spravedlnosti a jeho šéf Merrick Garland jsou v této souvislosti pod drobnohledem amerických médií. Přispívá k tomu činnost vyšetřovacího výboru Sněmovny reprezentantů, který v uplynulých několika týdnech prezentoval množství důkazů o Trumpově snaze zneplatnit svoji porážku po prezidentských volbách roku 2020. Končící prezident přes absenci důkazů a odpor některých spolupracovníků šířil konspirační teorii o zmanipulovaných volbách, vyvíjel nátlak na státní i federální činitele a nakonec svolal příznivce na 6. leden 2021 do Washingtonu, načež dav jeho stoupenců vtrhl do sídla Kongresu. Související Kečup na stěně a pálení dokumentů. Co zaznělo u komise k Trumpovi a útoku na Kapitol Přehled Mnohé skutečnosti o Trumpově povolební kampani jsou známé už delší dobu, jak ale napsal New York Times, ministerstvo spravedlnosti nechce příliš mluvit o možnosti stíhání bývalé hlavy státu. Ministr Garland pouze zdůrazňuje, že zákony platí pro všechny a že jeho resort může vyšetřovat kohokoli, kdo stál za "pokusem o zrušení demokratických voleb". Dvojice informovaných zdrojů sdělila deníku Washington Post, že prokurátoři se v posledních dnech před tzv. velkou porotou tázali svědků na konverzace s Trumpem a jeho spojenci. "Státní zástupci celé hodiny pokládali podrobné dotazy o schůzkách, které Trump vedl v prosinci 2020 a lednu 2021, o jeho nátlakové kampani na (viceprezidenta Mikea) Pence ohledně zvrácení voleb a o tom, jaké pokyny Trump vydával svým právníkům a poradcům v souvislosti s falešnými voliteli," uvádí list s odvoláním na nejmenované osoby. Ministerstvo spravedlnosti se tak zřejmě zabývá i linkou, která byla ve světle násilností na půdě Kongresu poněkud upozaděná, tedy snahou vyslat "alternativní" volitele za některé státy, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem. Tyto falešné volitelské seznamy pak měly posloužit jako záminka pro viceprezidenta Pence k odmítnutí výsledků z daných států při jejich projednávání v Kongresu loni 6. ledna. Pence, který coby předseda Senátu společnou schůzi Kongresu vedl, se do plánu odmítl zapojit poté, co mu jeho právník potvrdil, že je nezákonný. The New York Times v úterý přinesl nové podrobnosti o tomto plánu na základě e-mailů od lidí napojených na Trumpovu kampaň či různých "externích poradců". "Měli bychom prostě Penceovi posílat 'falešné' hlasy volitelů, aby 'někdo' mohl v Kongresu vznést námitku, až začne sčítání hlasů, a začít prosazovat, že by se měly započítat 'falešné' hlasy," napsal údajně jistý právník, který pomohl svolat protrumpovské volitele ve státě Arizona. V další zprávě pak uvedl, že by bylo lepší tyto volitele označovat jako "alternativní" než jako falešné, a připojil usměvavého smajlíka. V souvislosti s tímto i dalšími aspekty povolebních snah Trumpa a jeho spojenců se spekuluje o tom, že bývalý prezident by mohl být obviněn ze zločinného spiknutí s cílem mařit práci Kongresu nebo spáchat "podvod proti Spojeným státům". Federální soudce v Los Angeles letos na jaře ve sporu týkajícím se Trumpova povolebního poradce Johna Eastmana vyjádřil názor, že on i bývalá hlava státu se pravděpodobně těchto zločinů dopustili.