Hamás potvrdil smrt vůdce Sinvára. Rukojmí přesto nepropustí, chce uzavřít příměří

"Pokud by Izrael chtěl nyní dohodu (o příměří a propuštění rukojmích), má to po Sinvárově smrti snazší, (premiér Benjamin) Netanjahu může vyhlásit vítězství, dojednat dohodu a ukončit válku," řekl deníku The National Gershon Baskin, který se podílel jako člen izraelského týmu na dřívějších jednáních s Hamásem. Netanjahu ale už ve čtvrtek řekl, že zabitím Sinvára válka v Gaze nekončí.

Pokud by Netanjahu opravdu chtěl ukončit válku, má k tomu nyní výhodnou vyjednávací pozici, řekl deníku NYT bývalý velvyslanec Izraele v USA Itamar Rabinovič. Využít tuto příležitost by měly i Spojené státy k tlaku na Netanjahua. Pokud ji propásnou a válku neukončí teď, mohou se boje ještě rozšířit, míní Yousef Munayyer z arabského střediska ve Washingtonu.