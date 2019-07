Z města, kde Trump zachránil továrnu: Místní si oddechli, prezident se pochválil

V prezidentských volbách 2016 Donald Trump slíbil, že do americké výrobní sféry, průmyslových oblastí Pensylvánie či Ohia, vrátí pracovní místa. Někde se mu to daří, jinde se musí spíše snažit, aby další nezanikla. A na tom, jak dalece se mu závazek podaří naplnit, mohou příští rok záviset jeho šance na obhajobu Bílého domu.

Coatesville (USA), od našeho zvláštního zpravodaje - Kdyby starosti měly opravdovou hmotnost, kámen, který před dvěma týdny spadl Anthonymu z města Coatesville v Pensylvánii ze srdce, by byl slyšet po celé Americe.

Americká společnost Sikorsky v továrně na civilní helikoptéry v Coatesville zaměstnává na 500 lidí. Nyní odložila na "neurčito" původní záměr tento svůj provoz na konci roku zavřít.

Anthony by nebyl mezi propuštěnými, nepracuje v továrně. Ale její případný konec by tvrdě pocítil. Na dohled od administrativních budov továrny provozuje rodinnou pizzerii Little Anthony's Pizza & Grille.

"Byla by to pro nás těžká rána," říkal Anthony ještě před časem při představě, že továrna Sikorsky by měla skončit. Jeho pizzerie je vůbec nejbližším podnikem, kde si lidé z fabriky mohou cestou domů koupit jídlo, a někteří sem chodí i přes den v pauze mezi prací.

Anthony už zažil předchozí útlum výroby, ve svých nejlepších dnech zaměstnávala továrna Sikorsky přes 1500 lidí. Dnes je to jen necelá třetina. "Ale i tak to představuje v průměrů šedesát jídel denně, která si u nás zaměstnanci továrny koupí," vysvětloval majitel pizzerie, že by za tuto klientelu jen těžko našel náhradu.

Od 11. července se ale bát nemusí. Marillyn Hewsonová, šéfka firmy Lockheed Martin, jejíž je firma Sikorsky dceřinou společností, oznámila, že revokuje své původní rozhodnutí ze začátku června.

"Na žádost prezidenta Trumpa jsem se znovu podívala na naše rozhodnutí zavřít provoz Coatesville v Pensylvánii a rozhodla jsem se nechat jej otevřený," napsala ve zprávě na Twitter.

A Donald Trump na Twitteru odpověděl: "Jsme velmi hrdí na Pensylvánii a na lidi, kteří tam pracují." A připojil poděkování firmě Lockheed Martin, "jedné z opravdu skvělých amerických společností".

Statement from our CEO after her conversation with @POTUS pic.twitter.com/BE5GQvTtQL — Lockheed Martin (@LockheedMartin) July 10, 2019

Pensylvánie, testovací terén

Trump má dobrý důvod, proč být vděčný za to, že manažerka Hewsonová změnila názor a chce provoz v Coatesville udržet při životě. K Trumpovým nejdůležitějším slibům v prezidentské kampani před volbami 2016 patřil závazek, že obnoví zaměstnanost v americké výrobní sféře.

I was just informed by Marillyn Hewson, CEO of Lockheed Martin, of her decision to keep the Sikorsky Helicopter Plant in Coatesville, Pennsylvania, open and humming! We are very proud of Pennsylvania and the people who work there.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2019

A právě Pensylvánie, která se svými ocelárnami, strojírenstvím a těžbou uhlí v minulém století patřila k průmyslovému motoru Ameriky, je testovacím terénem, kde se ukáže, zda na tento slib má.

Pensylvánie navíc byla jedním z klíčových států, kde v roce 2016 přebral demokratům část jejich voličů a od roku 1988 byl prvním republikánem, který zde vyhrál volby.

V okresu Chester, kde leží i Coatesville, sice ve volbách 2016 zvítězila Hillary Clintonová, ale samotné město, které má 13 tisíc obyvatel, je ukázkovou laboratoří problémů a proměn, kterými za poslední desítky let prošly někdejší průmyslové oblasti USA.

U silnice, která se u okolních kopců Pensylvánie svažuje prudce do údolí, na vjezdu do města historická bronzová tabule informuje, že v roce 1911 zde byl zlynčován černošský zaměstnanec místních oceláren Zachariah Walker.

Patřil mezi černošské dělníky, kteří dorazili z jihu USA do tehdy vzkvétajícího průmyslového města. Ocelárny byly v Coatesville založeny už v roce 1810 a mezi válkami zaměstnávaly 8000 lidí.

Pak ale přišel postupný útlum výroby, propouštění, ocelárny přecházely z jedněch rukou do druhých. V roce 2003 je koupila investiční skupina Wilbura Rosse, současného ministra obchodu v Trumpově administrativě, a následně je prodala současnému majiteli, společnosti ArcelorMittal.

Lépe už bylo

"Proč si to fotíš, člověče?" ptá se černošský mladík českého novináře, který s napřaženým mobilem právě zvěčňuje jednu z jejích továrních hal.

Odpověď, že v některých místech Pensylvánie či Ohia obdobné ocelářské provozy zcela umřely a že je zajímavé, že místní provoz ještě vůbec funguje, i když dnes už zaměstnává jen 600 lidí, mladíka nijak nezaujme.

"No way," odpoví, že on tedy "ani náhodou" v ocelárně nepracuje, a zajde do dveří jednoho z malých domků, kde dříve bydleli dělníci a které v dlouhých řadách, jeden jako druhý, lemují ulici v blízkosti rozlehlého, ale dnes už z větší části nefunkčního továrního areálu.

Rovněž hlavní ulice města Coatesville s hrdým názvem Lincoln Highway vykazuje dobře rozpoznatelné znaky města, kde lépe už bylo. Do ulice hledí řada slepých vitrín neobsazených obchodů a opuštěných restaurací.

Mezi těmi fungujícími je pak řada se španělskými názvy, případně s informací, že právě touto řečí se zde domluvíte. Podle údajů z roku 2017 žije v Coatesville 46 procent černochů, 26 procent bělochů a 25 Hispánců. To je samo o sobě rovněž výmluvné, ukazuje to na chudší komunitu - v celé Pensylvánii jsou data výrazně jiná. Běloši tvoří 81, černoši 12 a Hispánci a Asijci pak dohromady šest procent obyvatel státu.

Každé pracovní místo se počítá

Po vstupu do holičství s názvem Steel City Hair Studios se na novináře obrátí jedna bělošská a jinak samé černošské tváře, vesměs ovšem s hodně zvědavým, až udiveným výrazem.

Tentokrát je ovšem vznesený dotaz, zda si myslí, že Donald Trump zachrání továrnu Sikorsky v Coatesville, evidentně docela baví. A připomeňme, že před třemi týdny, kdy tato otázka padla, ještě nebylo vůbec nic jasné.

Když manažerka firmy Marillyn Hewsonová letos na začátku června oznámila, že provoz zavře, prezident Trump začal veřejně - na Twitteru a v médiích - lobbovat proti.

"Pensylvánie zažívá boom. A já v Coatesville nechci ani sebemenší zádrhel - každé pracovní místo se počítá," napsal prezident na Twitter.

"Já jsem slyšel, že to je hotová věc, že to zavřou," zněl jeden z hlasů lidu v holičství. Jiný zákazník, nebo možná jen kamarád, který si sem jen přišel popovídat, ovšem začal rychle ťukat do iPhonu: "Píšou, že Trump o tom chce ještě jednat," říká.

Na doplňující otázku, zda by někdo z nich přišel se zavřením továrny o místo, se ozve několik "ne", případně zavrtění hlavou. Opodál, v obchodě s autodíly America's First Car, ovšem hispánský prodejce zareaguje až podrážděně: "Můj bratranec tam pracuje. Trump by to měl zařídit, když se chlubí, kolik pracovních míst už zachránil."

Trump se pochválil

V případě továrny Sikorsky v Coatesville mají teď místní důvod věřit, že Donald Trump to nakonec skutečně zařídil. Provoz se nezavírá. Anthony, který si ještě před třemi týdny utíral hřbetem ruky ustarané čelo, si mohl oddechnout.

A samotný prezident se nezapomněl pochválit. "Jsem tak šťastný, že jsem byl schopen udržet továrnu na helikoptéry Sikorsky ve skvělé Pensylvánii," napsal na Twitter.

So happy that I was able to keep Sikorsky Helicopter in the Great State of Pennsylvania. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2019

Jsou však i místa průmyslového Středozápadu USA, kde tak úspěšný nebyl. Například v Lordstownu v Ohiu zavřela automobilka General Motors na konci loňského roku svoji tamní továrnu.

Rick Marsh v továrně pracoval 25 let, v roce 2016 volil Donalda Trumpa. Teď neví, zda mu dá znovu svůj hlas. "Jsem unaven, jak malují věci narůžovo a v průběhu toho nás okrádají," postěžoval si pro deník New York Times.

Je mu jedno, jestli by to měl být "demokrat, republikán, muž, žena, černý, bílý". Ale chtěl by prý jednoduše prezidenta, který jeho továrnu opravdu dokáže zachránit.