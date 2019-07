"Proč se nevrátí, odkud přišly?" vzkázal Trump političkám s přistěhovaleckými kořeny

Americký prezident Donald Trump opět rozpoutal bouři nevole a kritiky svými poznámkami na twitteru, v nichž tentokrát nevybíravě slovně napadl čtyři kongresmanky s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou barvou kůže. "Proč se nevrátí zpátky a nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem zamořená místa, odkud přišly?" napsal na jejich adresu.

Americký prezident Donald Trump napsal jeden ze svých mnoha twettů, aniž by kohokoliv konkrétně jmenoval. Ovšem z jeho slov bylo patrné koho myslí. Každopádně opět rozpoutal bouři nevole a kritiky.

Trump se nevybíravě opřel svými poznámkami na twitteru do čtyř kongresmanek s přistěhovaleckými kořeny nebo tmavou barvou kůže. Všechny ženy vystupují velice kriticky vůči současné administrativě i vůči vedení domovské demokratické strany.

Je mezi nimi Alexandria Ocasiová-Cortezová, rodilá Newyorčanka, jejíž rodina pochází z Portorika, Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová, které se loni staly prvními muslimskými ženami ve Sněmovně reprezentantů, a Ayanna Pressleyová. Všechny až na Omarovou, která uprchla jako dítě s rodiči ze Somálska do Spojených států, se narodily v USA.

Ve svém příspěvku o nich napsal, že by neměly Američany poučovat o tom, jak vést zemi, když samy pocházejí z naprosto "rozvrácených a zločinem zamořených zemí" a že by se do nich měly vrátit. Demokraté okamžitě označili jeho poznámky za rasistické.

"Je zajímavé pozorovat ´progresivní´ demokratické kongresmanky, které pocházejí ze zemí, jejichž vlády jsou naprosto a zcela katastrofální, ty nejhorší, nezkorumpovanější a nejneschopnější na světě (pokud nějakou fungující vládu vůbec mají), jak teď hlasitě a zlomyslně říkají Američanům, nejlepšímu a nejmocnějšímu národu na světě, jak vést naši vládu. Proč se nevrátí zpátky a nepomůžou napravit ta rozvrácená a zločinem zamořená místa, odkud přišly?," napsal Trump.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prezidentovy poznámky odsoudila a řekla, že jeho cílem nejspíš je vytvořit Ameriku, která "by byla znovu bílá". Republikánský kongresman a Trumpův kritik Justin Amash Trumpovo vyjádření nazval "rasistickým a nechutným".

Ozvaly se i samy adresátky jeho invektiv. "Pane prezidente, země, z níž pocházím, a země, které jsme všechny přísahaly, jsou Spojené státy. Jste rozzlobený, protože si nedokážete představit Ameriku, která zahrnuje i nás," uvedla na twitteru Ocasiová-Cortezová.