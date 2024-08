"Ani na to nemyslete." Kreml rekordně láká Rusy do války, svědectví z fronty šokují

Ruská armáda zvýšila náborové prémie, aby motivovala vojáky bojovat na Ukrajině. Noví rekruti se dostanou na částku stejnou jako v americké armádě. Rusové si dokonce za první rok mohou vydělat skoro stejnou částku, jakou oficiálně pobírá ruský prezident Vladimir Putin.

Podle reklamy, kterou nedávno odvysílala ruská státní televize, dostanou rekruti z ruské Moskevské oblasti za první rok služby 5,2 milionu rublů (asi 60 tisíc dolarů). K tomu ale získají i jednorázovou odměnu 1,9 milionu rublů (asi 22 tisíc dolarů) za to, že se přihlásí do armády, čímž se roční částka za vstup do ruské armády zvýší na 7,1 milionu rublů (82 tisíc dolarů, v přepočtu skoro 1, 9 milionu korun).

Prémie 1,9 milionu rublů je skoro dvojnásobkem původního jednoho milionu rublů, který platil pro osoby narukující do 25. listopadu loňského roku. Podle ruských médií starosta Moskvy Sergej Sobjanin přislíbil nový bonus prostřednictvím vyhlášky 23. července.

Částka za první rok vojenské služby se téměř přibližuje ročnímu platu ruského prezidenta. Podle posledních veřejně dostupných informací, které jsou z roku 2021, za tento rok Putin vydělal 10,2 milionu rublů, což je jen o 3,1 milionu rublů více, než nyní nabízí ruským vojákům. Údaje o Putinových příjmech za roky 2022 a 2023 nejsou k dispozici. Kremlem řízené informace nicméně nejsou nijak relevantní, podle zjištění různých zdrojů z minulosti jsou skutečné příjmy ruského prezidenta nepoměrně vyšší.

Nový balíček odměn staví Rusko na stejnou úroveň bonusu za rychlé přihlášení se do americké armády. Tito lidé podle armádních internetových stránek obdrží 15 tisíc dolarů za to, že se do 30 dnů od nástupu do armády přihlásí k základnímu výcviku na prioritní vojenské pozice.

Celková částka pro vojáky americké armády může dosahovat ale mnohem vyšších částek, pokud se zkombinuje s dalšími bonusy při nástupu. Může tak dosáhnout až k 50 tisícům dolarů. Například kvalifikovaní rekruti do armádní zálohy mohou mít nárok na bonusy ve výši až 20 tisíc dolarů.

Plat ruských vojáku nyní také předčil platy v lukrativním ropném a plynárenském průmyslu v zemi. Podle agentury Bloomberg si tito pracovníci v lednu a únoru vydělali 125 200 rublů, tedy asi 1460 dolarů měsíčně.

Nové oznámení Moskvy přichází v době, kdy se ruská válka s Ukrajinou táhne již třetím rokem a ruská armáda nadále ztrácí vojáky. Rusko vyčlenilo na obranu nejméně třetinu svého státního rozpočtu na rok 2024. Na slíbené výplaty raněným a mrtvým by muselo vydat asi šest procent svého rozpočtu - přibližně tedy 26 miliard dolarů.

Na sociálních sítích se přitom za poslední týdny objevilo několik šokujících videí a příspěvků ruských vojáků, kteří varují před přihlášením se do války. Stěžují si nejen na přístup svých velitelů. "Tři dny bez jídla a vody. Nikdo nás nehledá, všichni jsou zmrzačeni," uvedl například se zlomeným hlasem v jednom z videí z půlky června ruský voják a člen elitní ruské 83. výsadkové brigády Oleg Vesnin.

Rusko na frontě dlouhodobě těží z výrazně většího počtu obyvatel, než má Ukrajina. Někteří z vojáků jsou bývalí zajatci, jiní jsou do boje naverbováni právě prostřednictvím slíbených odměn. I před finančními obnosy za účast na frontě ale někteří vojáci ve videích na sociálních sítích varují s tím, že ani velké peníze za smrt na frontě nestojí. "Kluci, jestli tohle někdo vidíte, ani nemyslete na to, že byste podepsali kontrakt," upozornil Vesnin.

"Příliš mnoho Rusů hlásí kód 500." Ukrajinci rozprášili elitu Putinovy armády (celý článek s videem zde)