Rodí v krytech i bez léků. Desítkám tisíc těhotných žen v Gaze chybí adekvátní péče

Ženy podstupují císařské řezy bez léků proti bolesti, několik hodin po porodu stále krvácejí a mnoho z nich se kvůli neustálému bombardování nemůže dostat do nemocnic. Musí často rodit doma, v kritických případech i v krytech, nebo dokonce na ulici. Taková je realita těhotných Palestinek v Pásmu Gazy, kde zuří válka mezi Izraelem a teroristy z Hamásu. V oblasti panuje humanitární krize.

Život čtyřiadvacetileté Noor Hammadové se po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října navždy změnil. Ještě den před běsněním teroristů šla jako obvykle do práce na kliniku v Dajr al-Balah v Pásmu Gazy, kde pracovala jako nutriční terapeutka. Večer připravila večeři pro sebe a svého manžela. Těšili se na narození prvního potomka a zařizovali byt, kde s nimi měla dcera vyrůst.

O pár dnů později však jejich dům zničily nálety. Izrael na brutální útok teroristů, při kterém zemřelo 1400 lidí, reagoval bombardováním a následně pozemní invazí do palestinského Pásma Gazy, v němž Hamás vládne. Cílem je teroristické hnutí zcela zničit. Izrael před zahájením invaze vyzval obyvatele severní části Pásma k přesunu na jih, kde se boje neodehrávají.

Na jih uprchla i Hammadová se svým manželem. Bydlí v domě své sestry ve městě Chán Júnis, kde spí na podlaze s dalšími pětadvaceti členy rodiny. "Nemám ponětí, jak dceru přivedu na svět bez stabilního přístřeší a oblečení. Nemám vůbec nic," říká ve svědectví pro britský deník The Guardian.

V Gaze je aktuálně kolem 50 tisíc těhotných žen, z toho asi 5 500 má podle OSN rodit v následujících týdnech. Jedna třetina z celkových 35 nemocnic v Gaze je přitom uzavřena nebo zničena, nefunguje také 46 ze 72 zdravotních středisek.

"Dítě nemá pulz"

Islam Husajnová porodila své druhé dítě několik hodin poté, co přišla o prvorozeného potomka při bombardování. Do porodu jí zbývalo deset dní, když zrovna snídala s rodinou a zničehonic se propadla střecha jejich domu. Izraelské letectvo zaútočilo na vedlejší budovu a otřesy zničily i její dům.

"Cítila jsem, jak na mě padají sutiny. Nemohla jsem se pohnout. Začala jsem křičet, dokud mě nenašli záchranáři a neodvezli do nemocnice," popisuje ve zpovědi, kterou novinářům zprostředkovala OSN. Spolu s desítkami tisíc dalších vysídlených civilistů se teď ukrývá v největší nemocnici v Pásmu Gazy Šífa. Podstoupila tam císařský řez, dítě je v pořádku.

To třicetiletá Palestinka Alá Bajáová se po několika dnech bez lékařské péče a přísunu potravin v nemocnici dozvěděla, že její dítě zemřelo. "Byla jsem vyděšená a třásla jsem se. Lékařka mi řekla, že dítě nemá pulz, že není žádná naděje. Můj plod je mrtvý a je třeba ho z dělohy vyjmout," svěřila se. Potratila poté, co jí vybombardovali dům.

"Nařídili nám se evakuovat. Běžela jsem a běžela a myslela jsem, že z toho strachu zakopnu," vypráví. Následně cítila velkou nevolnost, dlouho se ale nemohla dostat do nemocnice, protože v ulicích nebylo bezpečno.

Chybí pitná voda i léky

Nemocnicím v Gaze dochází zásoby krve a léky. Pásmo se také potýká s nedostatkem pitné vody. Podle amerického deníku The Washington Post přežívá 2,2 milionu zdejších obyvatel na pouhých třech až osmi litrech vody denně na osobu.

Izrael po útoku Hamásu uvalil na Pásmo Gazy totální blokádu. Zastavil dodávky vody, elektřiny, potravin, léků či pohonných hmot. Dodávky vody ale na konci října částečně obnovil. Přísun humanitární pomoci umožnil až po dvou týdnech války.

Humanitární organizace i někteří zahraniční politici vyzývají Izrael, aby povolil dovézt i pohonné hmoty potřebné pro výrobu elektřiny v nemocnicích. Židovský stát však argumentuje tím, že by se palivo do nemocnic stejně nedostalo a k bojům by ho využil Hamás.

V souvislosti s katastrofální situací obyvatel sílí také výzvy k humanitárnímu příměří nebo pauzám. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ale takový krok odmítá, dokud Hamás nepropustí všech asi 240 rukojmích. Podle pátečního prohlášení Bílého domu však Izrael souhlasil, že v některých částech na severu přeruší na několik hodin údery, aby mohli odejít civilisté.

Humanitární organizace očekávají, že úmrtnost matek v Gaze vzhledem k omezenému přístupu k adekvátní péči vzroste. Palestinky v kritických případech rodí i v krytech, nebo dokonce na ulicích s porodními asistentkami na telefonu. "To ale pouze v případě, že telefony fungují," zdůrazňuje zástupce Populačního fondu OSN Dominic Allen.

Ženy, kterým se podaří dostat do nemocnice, lékaři pošlou domů tři hodiny po porodu, aby uvolnily místo pro další těhotné nebo zraněné. Chirurgické výkony se provádějí bez sterilizace nebo anestezie a k tomu se přidává psychická zátěž, která může být pro těhotné ženy podle zdravotníků i smrtelná.

"Stres pro reprodukční zdraví často znamená potrat. Dítě se může narodit mrtvé nebo během předčasného porodu," upozorňuje OSN.

