Policie po 40 letech objasnila vraždu dívky. Viníka našla díky vyplivnuté žvýkačce

Američance Barbaře Mae Tuckerové bylo teprve devatenáct, když ji v roce 1980 na univerzitním kampusu nedaleko amerického Portlandu někdo unesl, sexuálně zneužil a zabil. Policie vraha dopadla až o více než čtyřicet let později díky nečekanému důkazu.

Patnáctého ledna 1980 se měla Tuckerová dostavit na přednášku na Mount Hood Community College, kde studovala obchod. Nedorazila. Druhý den ráno našli studenti její polonahé tělo na svahu porostlém keři nedaleko parkoviště v areálu školy, uvedl tehdy deník The Oregonian.

Na místě byly známky toho, že dívka byla sexuálně napadena a že s útočníkem zápasila. Ačkoliv svědci vypověděli, že ji tu noc viděli s neznámým mužem a další lidé ji zahlédli, jak běží na ulici a mává rukama, vraha se nepodařilo dopadnout. Policie neměla ani žádné podezřelé. Až dosud.

První posun v případu nastal už v roce 2000. Tehdy policie odeslala výtěry, které odebrala během pitvy z dívčiny vagíny, do kriminální laboratoře oregonské policie. Tam experti pomocí analýzy vytvořili ze vzorků genetický profil pachatele.

O dalších 21 let později společnost Parabon NanoLabs z Virginie, která provádí forenzní analýzu DNA, identifikovala Roberta Arthura Plymptona jako "pravděpodobného původce neznámého profilu DNA vytvořeného v roce 2000", popisuje vyšetřování list The New York Times.

Shoda vzorků DNA

Není jasné, jak se DNA podařilo s mužem propojit, úřady to konkrétněji nekomentovaly. Jednalo se ale o genealogickou analýzu. Muž v té době žil se svou manželkou a synem ve městě Troutdale, jižně od Portlandu. Detektivové ho začali tajně sledovat.

V jeden moment si všimli, že na zem vyplivl žvýkačku. Sebrali ji a odevzdali do laboratoře. "Laboratoř zjistila, že profil DNA získaný ze žvýkačky se shoduje s profilem DNA získaným z vaginálních stěrů Tuckerové," uvedla kancelář okresního prokurátora. V červnu 2021 policisté muže zatkli.

Podle oregonského oddělení nápravných zařízení měl záznam v trestním rejstříku, mimo jiné byl v roce 1985 odsouzen za únos. V době vraždy mu bylo šestnáct let. Podle prokuratury se pachatel s obětí neznali.

"Udělal to."

Minulý týden byl nyní šedesátiletý muž po třítýdenním soudním procesu shledán vinným z vraždy Tuckerové. Konečný rozsudek má být vynesen v červnu. Vzhledem k jeho věku v době smrti Tuckerové mu za vraždu prvního stupně hrozí doživotní trest s možností podmínečného propuštění po 30 letech. Do té doby zůstává ve vazbě.

Jeho právník Stephen Houze uvedl, že se plánují odvolat. Muž trvá na své nevině. Policie podle něj například neanalyzovala vzorky DNA z oblečení obětí. Svědci navíc popsali, že onu noc viděli vysokého muže, on přitom měří jen okolo 175 centimetrů. Obhajoba proto tvrdí, že existuje dostatek pochybností, aby byl zproštěn viny.

Podle soudkyně Amy Baggiové ale o Plymptonově vinně není pochyb. "Robert Plympton mlátil Barbaru Tuckerovou do hlavy a obličeje, dokud nezemřela. Udělal to," řekla během soudního procesu. Nebyl ale shledán vinným ze sexuálního zneužití, protože se vyšetřovatelům nepovedlo dokázat, že ženu znásilnil, dokud byla ještě naživu.

Příbuzní zesnulé dívky se po vyhlášení rozsudku rozplakali. Její starší sestra Alice Juanová uvedla, že rodina je "nadšená, že se to konečně vyřešilo".