Moře vyplavilo jen chodidlo. Smrt podvodnice, která ukradla miliony, zůstane záhadou

Když na dveře Melissy Caddickové v listopadu 2020 zaklepali detektivové, začal příběh, který se v Austrálii dočkal televizního zpracování, podcastu i mnoha spekulací, co se mohlo stát. Policie nalezla jen její chodildo, které vyplavilo moře. Ve čtvrtek vyšetřovatelé její případ uzavřeli s tím, že osud podvodnice, která okradla své blízké o miliony, zůstane záhadou.

Devětačtyřicetiletá Melissa Caddicková vystupovala jako úspěšná finanční poradkyně. Své peníze a úspory v hodnotě 30 milionů australských dolarů (v přepočtu 431 milionů korun) jí svěřilo víc než šedesát lidí, měla za úkol je výhodně investovat. Australanka ze Sydney si užívala luxusní životní styl v drahých autech, značkovém oblečením, špercích i soukromém tryskáči.

Že jejich peníze rozfofrovala, se její klienti dozvěděli až zpětně poté, co Caddickovou začal vyšetřovat finanční úřad a policie u ní 11. listopadu 2020 provedla domovní prohlídku. Vyšetřovatelé zjistili, že zfalšovala licenci na finanční poradenství.

"Téměř všichni podvedení byli její blízcí rodinní příslušníci nebo přátelé. Její matka a otec, bratr a jeho přátelé, strýc, kamarádi ze školy, staří přátelé jejích rodičů. Všichni měli naprostou důvěru v její integritu a nikdy je ani nenapadlo, že by je byla schopna zradit," cituje australská stanice ABC News zástupkyni státního koronera Elizabeth Ryanovou.

Jeden z jejích klientů pro britskou stanici BBC vypověděl, že prodal svou firmu a odešel do důchodu, protože měl dojem, že u Caddickové budou jeho peníze v bezpečí. Finance jí svěřili i jeho další příbuzní. "Tři generace mojí rodiny přišly o úspory," tvrdí.

Při domovní prohlídce 11. listopadu to bylo také naposledy, kdy Melissu Caddickovou někdo viděl naživu. Brzy po ní se vypařila. Další zpráva o jejím osudu přišla až o tři měsíce později, kdy se na pláži 500 kilometrů vzdálené od Sydney našlo v běžecké botě tlející chodidlo. Rozbor DNA ho spojil právě se zmizelou ženou.

Podezřelý manžel

Policie pracovala rovnou s několika verzemi, co se mohlo stát. Podle jedné zmizela dobrovolně, aby se vyhnula vyšetřování, další pracovala s možností sebevraždy, podezřelým se nakonec stal i její manžel. Kadeřník a příležitostný DJ Anthony Koletti totiž zmizení své ženy ohlásil až po třiceti hodinách, měnil své výpovědi o tom, kdy ji naposledy viděl, a lhal, že jeho žena každé ráno běhá. Muž se také choval podivně - o zmizení své manželky nahrál dvě písničky a jejím jménem psal policii SMS zprávy.

"Každý policista, který s Kolettim mluvil, měl podezření, že ví něco o tom, kde se Caddicková pohybuje, ale rozhodl se mlčet," popsala tento týden zástupkyně koronera Ryanová. Žádný důkaz potvrzující jeho zapojení do zmizení ale vyšetřovatelé nenašli.

Policie si však také vysloužila za svou práci kritiku. Na začátku vyšetřování se údajně příliš upnula na verzi, že žena utekla, a trvalo celých devatenáct dní, než prohledala její dům a než k případu přizvala oddělení vražd. Policisté podle kritiků ani neprověřili teorii se sebevraždou, přestože žena o ní v posledních letech několikrát mluvila a měla uzavřenou životní pojistku právě pro případ, že si vezme život, píše BBC.

Se spekulacemi přišla i australská veřejnost: Ženu prý mohl sežrat žralok a následně chodidlo vyzvrátit. Podle jiné divoké teorie si Caddicková uřízla nohu sama, aby setřásla policisty a svedla je ze stopy.

Záhada bez jasných odpovědí

Ve čtvrtek, po dvou a půl letech od zmizení, dostala rodina i celá Austrálie konkrétní, ale nepříliš uspokojivou odpověď. "Došla jsem k závěru, že Melissa Caddicková zemřela. Důkazy ale nejsou dostatečné na určení, jak zemřela, kdy nebo co se stalo," oznámila Elizabeth Ryanová s tím, že odpověď na to, co se skutečně stalo, zůstane navždy záhadou.

Ačkoliv k tomu koronerka nemá dostatek důkazů, domnívá se, že je možné, že ženin život skončil sebevraždou. Oceánografové dosvědčili, že pokud by Caddicková skočila do vody z útesu kousek od svého domu, mohla by část jejího těla skončit na stovky kilometrů vzdálené pláži. Patolog dodal, že nalezené chodidlo se mohlo od těla oddělit přirozeně při rozkladu a ortoped vyloučil možnost, že by si Caddicková sama část těla uřízla. Rána by jí způsobila velkou ztrátu krve a vyžadovala by následné lékařské ošetření.

"Nejpřesvědčivějším důkazem, že je Caddicková po smrti, je fakt, že se nespojila se svým synem," cituje Ryanovou americká stanice CNN. "Byla na něj silně vázaná, zdá se tedy nepravděpodobně, že by ho nekontaktovala, pokud by byla stále naživu."

