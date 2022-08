Přijde ve středu pomsta? Kyjev čeká Den nezávislosti, Rusové posilují v Černém moři

Americký imunolog a odborník na infekční nemoci Anthony Fauci, který vešel ve známost širší veřejnosti v USA i ve světě během pandemie covidu-19, oznámil, že na konci roku opustí své veřejné funkce. Fauci je poradcem Bílého domu pro zdravotnictví a skoro 40 let vede Národní institut pro alergie a infekční onemocnění, který se podílel na vládní reakci na šíření HIV, SARS-CoV-2 a řady dalších virů, uvedla agentura AP.

"Rezignuji na tyto funkce v prosinci tohoto roku, abych začal novou kapitolu ve své kariéře," uvedl Fauci, který ve veřejném sektoru působil pět desítek let. Zdůraznil, že neodchází do důchodu a že vstupuje do další fáze svého profesního života "s plnou energií a vášní".

Detaily o tom, co bude dělat od příštího roku, Fauci nesdělil. Řekl ale, že chce svou zkušenost využít pro výchovu nových vědeckých lídrů, kteří budou v budoucnosti čelit novým infekčním nemocem.