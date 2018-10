"Jedna strana pohrdá druhou." Znesvářená Amerika jde volit, tady rozhodnou o Trumpovi

Přesně za týden se v USA uskuteční klíčové volby do Kongresu, které rozhodnou o prezidentu Donaldu Trumpovi. Reportáž přímo z předvolební Virginie.

(Virginia, od našeho zvláštního zpravodaje) - Hned na začátku rozhovoru na sebe jednačtyřicetiletý Gary z Fairfaxu v severní Virginii prozradí, že není dvakrát vzorný volič. "Chodím k prezidentským volbám, ale když šlo jen o volby do Kongresu, většinou jsem je vynechával," říká.

Má malou stavební firmu, musí se otáčet, na politiku obvykle nemá čas ani náladu. "To se raději dívám na hokej," přiznává Gary, a asi proto, že se baví s českým novinářem, ještě doplní, že Jágr "byl zatraceně dobrej".

Před letošními volbami do Kongresu, které se konají příští úterý, si ale Gary dal velký pozor, aby u toho tentokrát nechyběl. Bál se, že ve volební den budou u hlasovacích míst dlouhé fronty, a tak už minulý čtvrtek využil možnosti předčasného hlasování, které Virginia (stejně jak většina dalších států USA) povoluje.

We are a great Sovereign Nation. We have Strong Borders and will never accept people coming into our Country illegally! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018

A jak hlasoval? "Proti Trumpovi!" odpovídá Gary na dotaz, zda dal ve svém kongresovém okrsku přednost současné republikánské člence Kongresu Barbaře Comstockové, nebo její demokratické soupeřce Jennifer Wextonové. Trochu se při tom ušklíbne, je si vědom, že jeho odpověď asi zní trochu mimo, v těchto volbách Trumpovo jméno na volebních lístcích vůbec není.

Jenže jako by tam bylo. Letošní volby do Kongresu jsou v prvé řadě verdiktem o Donaldu Trumpovi. Pro většinu amerických voličů je právě názor prezidenta určující proto, zda budou volit republikány, nebo demokraty.

Na barikádách

Po dvou letech od prezidentských voleb jsou v USA obě strany zpět na barikádách. Pro demokraty je to příležitost, aby převzali většinu ve Sněmovně reprezentantů, dolní komoře Kongresu, a v podstatě tím zablokovali Trumpovu agendu pro zbytek jeho prezidentského termínu.

Přesně tomu však chtějí republikáni zamezit. A k tomu, aby ho přišli bránit, je nejhlasitěji vyzývá sám prezident. "Jsem na volebním lístku. Protože je to i referendem o mně," prohlašuje Trump.

A do kongresové kampaně pak Trump v souvislosti s pochodem migrantů, kteří ze Střední Ameriky přes Mexiko směřují k hranici z USA, vrátil téma, jež mu zásadně pomohlo vyhrát prezidentské volby 2016.

"Demokratická strana otevřeně podněcuje miliony ilegálních imigrantů k porušování našich zákonů, k ohrožování našich hranic, je zbankrotování naší země," burcuje prezident svoji základnu k účasti ve volbách.

Podle průzkumů to funguje, imigrace je pro Trumpovy voliče znovu tématem číslo jedna. Zaujetí jít letos volit, které bylo ještě na začátku září výrazně vyšší na straně demokratů, se v posledních týdnech zřetelně zvýšilo i mezi republikány.

Nesmiřitelné pohledy na prezidenta

Gary nad tím znechuceně vrtí hlavou. Podle něj Trump obelhává i své vlastní voliče. "Nevím, proč mu věří. Mají pocit, že demokraté pro ně nic nedělali. Jenže Trump jim ve skutečnosti taky nijak nepomůže," říká a omlouvá se, že musí běžet.

Ještě ale stačí říct jednu důležitou věc, která charakterizuje nejen aktuální předvolební atmosféru. Vystihuje Ameriku v éře Donalda Trumpa. "Jsme úplně rozděleni, nejenže se už nedokážeme o politice ani bavit, ale vůbec se nechápeme. Jedna strana pohrdá druhou," popisuje Gary polarizaci a současnou nesmiřitelnou atmosféru v americké společnosti.

Před budovou, kde se ve Fairfaxu volí, je tohle rozdělení velmi viditelné. Svůj stánek k agitaci voličů tady mají jak demokraté, tak republikáni. Pozorují se, ale neprohodí ani slovo. V rozhovoru s novinářem je ovšem shodně hlavním a vlastně jediným tématem Donald Trump.

"Zažila jsem Vietnam, Nixona, ale takhle špatné to nikdy nebylo. Všechny ty lži, je mi z toho zle," říká třiasedmdesátiletá Roberta Fauriolová. Dříve pracovala ve Washingtonu, v Centru pro strategická a mezinárodní studia. Teď už je v důchodu, ale chce prý demokratům pomoci, aby "zastavili anti-amerického prezidenta".

Osmačtyřicetiletý Fredy Burgos, který rozdává letáky u republikánského stánku, to ale vidí přesně opačně. "Demokraté nejsou schopni přijmout, že Amerika není to, co oni voličům chtěli diktovat," říká nekompromisně, že Trump se postavil "přívalu politického a multikulturního socialismu".

Robertě přijde zcela správné, že modelové volební lístky, které rozdává, mají vedle angličtiny instrukce v několika dalších jazycích - ve španělštině, vietnamštině, korejštině, čínštině a arabštině. "Vystihuje to tenhle volební okrsek a vlastně i princip Ameriky," říká.

Pro Fredyho je to ale naopak důkaz, kam to Amerika pod vedením předchozího prezidenta Baracka Obamy, "a před ním pod Clintonovými" dopracovala. "Podle mě je to jednoduché, kdo neumí pořádně anglicky, neměl by volit. Protože pokud podporujete podřadné chování, tak dostanete podřadné výsledky," je přesvědčen Fredy.

Demokraté sázejí na ženy

Demokraté by potřebovali zisk 23 křesel, aby ve Sněmovně reprezentantů, která má celkem 435 poslanců, převzali většinu. A Virginia je v těchto volbách jedním z ostře sledovaných kolbišť.

V prezidentských volbách 2016 zde sice vyhrála Hillary Clintonová, ale v Kongresu zde mají větší zastoupení - v poměru 7 ku 4 poslancům - republikáni. Hned ve čtyřech volebních okresech jsou ovšem podle aktuálních průzkumů v nadcházejících volbách současní republikánští poslanci ohroženi svými demokratickými vyzyvateli.

Přesněji řečeno vyzyvatelkami, protože s vědomím toho, že vzdělanější ženy jsou skupinou, která se v odporu proti Trumpovi v posledním době aktivizovala nejvýrazněji, demokraté ve Virginii záměrně na kandidátky postavili ženy.

"To bylo chytré, myslím, že demokraté by tady ve Virginii letos mohli vyhrát," říká osmašedesátiletá Jane při východu z volební budovy. A vlastně tím i prozrazuje, koho společně s manželem právě volili.

Podle historických statistik by měli mít letos demokraté velkou šanci, že skutečně převezmou Sněmovnu reprezentantů. S Trumpovou politikou aktuálně souhlasí méně než polovina Američanů. A v předchozích volbách do Kongresu, kdy se prezidentova popularita pohybovala pod 50 procenty, vládnoucí strana v průměru ztrácela 37 křesel.

Chtělo by to zázrak…

Jenže Jane je v celkové předpovědi, zda by se letos mohly tyto historické předpoklady naplnit, hodně opatrná. Bydlí ve čtvrti, kde jsou rovnoměrně namíchaní demokraté a republikáni, a prý cítí, že v obou táborech je velká energie.

"A Trump je Trump. Se svými voliči to umí. Chtělo by to nějaký zázrak, abychom vyhráli," povzdechne si Jane a jejího manžela, který se novináři představí křestním jménem Jay Z., to přiměje k poznámce, že tak vyhrocenou kampaň před kongresovými volbami už dlouho nezažil.

"Je mi 72 let a ani se nepamatuji, zda volby do Kongresu před tím vůbec někdy byly tak jednoznačně o prezidentovi jako letos o Trumpovi," říká Jay Z. Průzkumy a politologové jeho slova potvrzují.

"Když se podíváme na počet předem odevzdaných hlasů a na počet žádostí, kdy si letos Američané vyžádali možnost korespondenční volby, tak už jen podle těchto ukazatelů se zájem o tyhle volby do Kongresu podobá spíše volbě prezidenta," popsal politolog Michael McDonald, profesor z Floridské univerzity, pro stanici NPR.

"V normálních časech jsme mívali prezidentské volby jednou za čtyři roky. S Trumpem to teď je jednou za dva roky," komentuje to Jane. S manželem se tomu zasmějí. Ale spíše hořce, než že by to považovali za upgrade americké demokracie.

