U pařížského Louvru útočil mladý Egypťan. Napadl vojáky mačetami, nyní je v kritickém stavu

AKTUALIZOVÁNO před 20 hodinami

Turista natočil atmosféru u Louvru krátce po útoku | Video: Reuters, TWITTER/voiceb0xx | 00:33

U pařížského muzea Louvre postřelil jeden z vojáků muže, který je napadl mačetou. Muž se pokusil dostat s podezřelými taškami do přilehlého obchodního centra, ale vojenská hlídka ho nevpustila.

Paříž – Francouzský voják u pařížského Louvru postřelil muže, který se pokusil napadnout mačetou hlídku poté, co nebyl vpuštěn do budovy.

Podle francouzské televize BFM TV se muž pokusil dostat se dvěma zavazadly do obchodního centra Carrousel, které se nachází pod budovou pyramidy slavného muzea.

List Le Figaro uvádí, že v době incidentu byli na místě čtyři vojáci z výsadkářské jednotky. Muže se pokusili zneškodnit, během potyčky ale útočník jednoho z nich zranil mačetou na hlavě. Kolega zraněného vojáka následně na muže pětkrát vystřelil a vážně ho zranil na břiše.

Deník Le Monde píše, že útočník měl mačety dokonce dvě.

Mluvčí francouzské policie uvedl, že muž křičel "Alláhu akbar" (Bůh je veliký). Sanitka ho převezla do nemocnice Pompidou.

Velitel pařížské policie Michel Cadot upřesnil, že zranění postřeleného je vážné. Útočník je na jednotce intenzivní péče a jeho stav je podle posledních informací kritický. Jeden ze dvou vojáků byl podle Cadota zraněn lehce na hlavě. Podle Hollandea je situace v Louvru již zcela pod kontrolou.

Útočník měl u sebe dvě zavazadla. Jejich obsah zkoumali pyrotechnici, ale nenašli žádné výbušniny. Podle pařížského generálního prokurátora Françoise Molinse nebyly přímo u něho nalezeny ani žádné doklady, jen mobilní telefon. Ten dovedl vyšetřovatele k zjištění, že si pronajal byt v pařížském osmém obvodu nedaleko třídy Champs-Elysées, kde byl nalezen jeho pas.

Policie zjistila, že jde o 29letého Egypťana s trvalým pobytem v Spojených arabských emirátech, který loni v říjnu požádal o měsíční turistické vízum ve Francii. Nakonec ho obdržel pro období od 20. ledna do 20. února. Do Paříže přiletěl z Dubaje 26. ledna. Egyptská policie informovala, že pachatelem je Abdalláh Ridá Rifáí Hamamí, narozený severovýchodně od metropole Káhiry.

Podle Molinse se útočník u kontrolního stanoviště u muzea objevil v černém tričku s potiskem znázorňujícím lebku a dvěma mačetami dlouhými 40 centimetrů. Jednoho z vojáků trefil sečnou zbraní do hlavy. Pak se vrhl na druhého, který upadl, ale stihl na pachatele vystřelit a trefit ho do břicha. To ale útočníka nezastavilo a tak voják vystřelil ještě třikrát. To už pachatel upadl na zem s těžkým zraněním.

Soutien à nos militaires qui sont en première ligne face à la menace et à la barbarie islamistes. #Louvre MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 3, 2017

Muzeum policisté evakuovali, v zabezpečeném prostoru uvnitř komplexu uvázlo okolo 250 lidí. Ven je pouštěli po menších skupinkách.

Celou oblast policie uzavřela. Na místo vyjeli i pyrotechnici s vycvičenými psy. Šéf francouzské policie nicméně uvedl, že v taškách, které se muž pokusil pronést do muzea, se žádné výbušniny nenašly.

Podle médií byly uvnitř dvě bomby s barvou, tuto informaci ale policisté nepotvrdili.

Tourists told to sit on ground in locked halls inside the #Louvre pic.twitter.com/Ux1PTh4gbs — Wang Feng (@ulywang) February 3, 2017

Policie předpokládá, že muž jednal sám. Podle agentury Reuters nicméně policisté kvůli podezřelému chování zadrželi ještě jednu další osobu.

Ve Francii stále platí výjimečný stav, který země vyhlásila po krvavých atentátech z listopadu 2015. Tehdy islamisté v Paříži zabili 130 lidí.

Evénement grave de #sécurité publique en cours à #Paris quartier du #Louvre, priorité à l'intervention des forces de sécurité et de secours pic.twitter.com/PxTLacJk7a — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) February 3, 2017

autoři: Reuters, Zahraničí