Vnitro po dvou letech zamítlo prvnímu čínskému křesťanovi žádost o azyl. Nehrozí mu perzekuce, tvrdí

před 1 hodinou

Pokud by ministerstvo vnitra věřícím azyl udělilo, oficiálně by tak přiznalo, že se v Číně porušují lidská práva.

Praha - Ministerstvo vnitra rozhodlo o azylových žádostech čínských křesťanů, kteří v Česku o ochranu před pronásledováním žádali. Prvnímu Číňanovi v mimořádně citlivém případu úřady azylovou ochranu nepřiznaly.

Deníku Aktuálně.cz to potvrdila právnička z Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Hana Franková, která část čínských křesťanů zastupovala. "Přišlo první zamítavé rozhodnutí. Dalším dvěma klientům bude verdikt sdělen ještě dnes," řekla Franková.

Čínští křesťané na vyřízení žádosti v Česku čekají nezvykle dlouho - už dva roky. Pokud by ministerstvo pronásledovaným věřícím azyl udělilo, oficiálně by tak přiznalo, že se v Číně porušují lidská práva a nepanuje tam svoboda náboženství. To je s ohledem na ekonomickou i politickou spolupráci obou zemí velice citlivé téma.

Číňané, kterým úřady ochranu nepřiznají, podle advokátky Frankové napadnou rozhodnutí u krajského soudu. "Z informací, které zatím mám, ministerstvo vnitra verdikt odůvodnilo tvrzením, že dotyčný neprokázal, že mu jako členovi křesťanské církve v Číně hrozí pronásledování," vysvětlila s tím, že rozhodnutí považuje za neopodstatněné. Redakce stanovisko ministerstva zjišťuje.

Kvůli oddalování rozhodnutí ze strany českých úřadů někteří čínští křesťané z Česka odešli. V lednu pak premiér v demisi Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně ubezpečil, že ministerstvo vnitra o osudu čínských křesťanů rozhodne ve "velmi krátkém čase".

OPU v azylovém řízení zastupuje asi třicítku čínských věřících. O jejich žádostech by úřady měly podle Hany Frankové rozhodnout v následujících týdnech.

Číňané do země přicházeli v několika vlnách od podzimu 2015 do první poloviny loňského roku. Jsou mimořádně obezřetní, protože se bojí, že komunistický režim bude perzekvovat jejich příbuzné, kteří v zemi zůstali.

S jednou čínskou křesťankou na konci roku deník Aktuálně.cz hovořil. Třiadvacetiletá Emílie (její skutečné jméno redakce zná, ale na její přání ho nezveřejňuje) se svěřila, že jí čínský totalitní režim zavřel oba rodiče.

"Situace byla nesnesitelná, přesto odejít od rodiny pro mě bylo hodně složité. Nepředstavitelné rozhodování," popsala Emílie vypjaté chvíle před nuceným odchodem z Číny.

Komunistický režim Číny křesťany dlouhodobě pronásleduje, v posledních letech po nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga se navíc represe vůči "nepřátelům lidu" zintenzivňují. V Číně sice oficiálně funguje katolická církev, dohlíží na ni však tajná policie.

"Komunistická strana křesťany vnímá jako konkurenční ideologii a vidí v nich ohrožení svého mocenského monopolu," uvedla dříve sinoložka Olga Lomová s tím, že křesťanství je v Číně stále populárnější mezi intelektuály i chudými vesničany.