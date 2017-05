Nekonečné rozhodování o azylu křesťanů z Číny. Dva kvůli nejistotě odešli, právníci zvažují žalobu

před 36 minutami

Ministerstvo vnitra ani po 15 měsících nerozhodlo o tom, zda udělí azyl desítkám pronásledovaných čínských křesťanů. Ti do Česka přišli v několika vlnách od začátku loňského roku. Dva z nich ze země odešli a azylovou žádost stáhli, špatně psychicky snášeli nejistotu a neúměrně dlouhé čekání na mimořádně citlivý verdikt. Pokud by úřady azyl křesťanům přiznaly, Česko by oficiálně konstatovalo, že se v Číně porušují lidská práva. Další Číňané si už našli práci a bydlení mimo zařízení pro migranty. Pracují ve výrobě za minimální mzdu a jsou soběstační. Pokud by ministerstvo verdikt o azylu dál odkládalo, právníci pošlou podnět na průtahy v řízení. Ve hře je i žaloba na nečinnost.

Doporučujeme

Pokračujte dál