Vláda Hongkongu odložila volby, zdůvodnila to šířením koronaviru. Utrpí tím opozice

Slovenská vláda v rámci změn na některých velvyslaneckých postech vymění i svého ambasadora v Praze. Podle informací Denníku N skončí v Praze dosavadní velvyslanec Peter Weiss blízký straně Směr-sociální demokracie, nahradit by jej měl zkušený diplomat Rastislav Káčer.

Slovenský list připomněl, že Weiss ve funkci dlouho přesluhoval, namísto obvyklých čtyř let zůstal v Praze let sedm. V roce 2013 ho jmenoval tehdejší prezident Ivan Gašparovič a Weiss, který byl předtím velvyslancem v Budapešti, odešel do Česka rovnou z Maďarska, aniž se mezi tím na čas vrátil na ministerstvo zahraničí.

Zkušený slovenský diplomat Rastislav Káčer dosud zastupoval Bratislavu jako velvyslanec v Maďarsku. Dříve také pět let působil jako slovenský velvyslanec v USA. Zkušenosti má též z centrály NATO v Bruselu, jako státní tajemník na ministerstvu obrany ostatně odpovídal za slovenský vstup do aliance. Je vnímán jako odborník na transatlantické vztahy a obrannou a bezpečnostní problematiku.