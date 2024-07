Vězněný ruský opozičník Kara-Murza je v nemocnici. Jeho advokáty k němu nepustili

Ruský opoziční politik Vladimir Kara-Murza, který si odpykává pětadvacetiletý trest za údajnou vlastizradu, byl převezen do vězeňské nemocnice. V pátek o tom informovala jeho manželka Jevgenija na na sociální síti X.

Dvaačtyřicetiletý Kara-Murza, který má ruský i britský pas, byl loni uvězněn kvůli tomu, že opakovaně odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a podporoval západní sankce proti Rusku. Ochránci lidských práv ho považují za politického vězně.

Jeho manželka uvedla, že ve čtvrtek večer byl převezen do vězeňské nemocnice nacházející se mimo nápravné zařízení v Omsku, kde si odpykává trest. Jeho právní zástupce k němu nepustili a dozorci jim říkali, aby počkali. Takto to bylo podle Jevgenije Kara-Murzové až do konce pracovní doby. "Advokáti se tak nemohli s Vladimirem setkat a ujistit se, že je v pořádku," napsala.

Její manžel trpí polyneuropatií, což je neurologické onemocnění zahrnující povšechné postižení periferních nervů. Podle Kara-Murzové mu ho způsobily dvě těžké otravy.

Opoziční politik v minulosti uvedl, že se ho pravděpodobně příslušníci ruské tajné služby FSB pokoušeli otrávit v roce 2015 a ještě o dva roky později.

Kara-Murza býval koordinátorem opozičního hnutí Otevřené Rusko, které založil někdejší nejbohatší Rus a později vězeň Putinova režimu Michail Chodorkovskij. Byl rovněž blízkým spolupracovníkem zavražděného opozičního vůdce Borise Němcova. Předloni dostal mezinárodní Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou od roku 2013 každoročně uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77.